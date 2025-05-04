Девушки, воюющие за Россию, умеют даже такое! Смотрите, чем нас удивила оператор БПЛА "Малыха" - 04.05.2025 Украина.ру
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Девушки, воюющие за Россию, умеют даже такое! Смотрите, чем нас удивила оператор БПЛА "Малыха"
Девушки, воюющие за Россию, умеют даже такое! Смотрите, чем нас удивила оператор БПЛА "Малыха" - 04.05.2025 Украина.ру
Девушки, воюющие за Россию, умеют даже такое! Смотрите, чем нас удивила оператор БПЛА "Малыха"
Девушки на фронте не только воюют. И оператор БПЛА Малыха наглядно демонстрирует это нашему корреспонденту Александру Чаленко. Жестокость и сложность профессии... Украина.ру, 04.05.2025
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видео
россия
александр чаленко
сво
патриотизм
бпла
беспилотники
новые регионы
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Девушки на фронте не только воюют. И оператор БПЛА Малыха наглядно демонстрирует это нашему корреспонденту Александру Чаленко. Жестокость и сложность профессии не сломили девушку, напротив — взрастили ещё большую любовь к своей стране.
россия
новороссия
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видео, россия, александр чаленко, сво, патриотизм, бпла, беспилотники, новые регионы, новороссия, видео
Видео, Россия, Александр Чаленко, СВО, патриотизм, БПЛА, беспилотники, Новые регионы, Новороссия

Девушки, воюющие за Россию, умеют даже такое! Смотрите, чем нас удивила оператор БПЛА "Малыха"

12:21 04.05.2025
 
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Девушки на фронте не только воюют. И оператор БПЛА Малыха наглядно демонстрирует это нашему корреспонденту Александру Чаленко. Жестокость и сложность профессии не сломили девушку, напротив — взрастили ещё большую любовь к своей стране.
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