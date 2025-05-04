https://ukraina.ru/20250504/devushki-voyuyuschie-za-rossiyu-umeyut-dazhe-takoe-smotrite-chem-nas-udivila-operator-bpla-malykha-1062915092.html

Девушки, воюющие за Россию, умеют даже такое! Смотрите, чем нас удивила оператор БПЛА "Малыха"

Девушки, воюющие за Россию, умеют даже такое! Смотрите, чем нас удивила оператор БПЛА "Малыха" - 04.05.2025 Украина.ру

Девушки, воюющие за Россию, умеют даже такое! Смотрите, чем нас удивила оператор БПЛА "Малыха"

Девушки на фронте не только воюют. И оператор БПЛА Малыха наглядно демонстрирует это нашему корреспонденту Александру Чаленко. Жестокость и сложность профессии... Украина.ру, 04.05.2025

2025-05-04T12:21

2025-05-04T12:21

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видео

россия

александр чаленко

сво

патриотизм

бпла

беспилотники

новые регионы

новороссия

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Девушки на фронте не только воюют. И оператор БПЛА Малыха наглядно демонстрирует это нашему корреспонденту Александру Чаленко. Жестокость и сложность профессии не сломили девушку, напротив — взрастили ещё большую любовь к своей стране.

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новороссия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, александр чаленко, сво, патриотизм, бпла, беспилотники, новые регионы, новороссия, видео