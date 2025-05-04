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Девушки, воюющие за Россию, умеют даже такое! Смотрите, чем нас удивила оператор БПЛА "Малыха"
Девушки, воюющие за Россию, умеют даже такое! Смотрите, чем нас удивила оператор БПЛА "Малыха" - 04.05.2025 Украина.ру
Девушки, воюющие за Россию, умеют даже такое! Смотрите, чем нас удивила оператор БПЛА "Малыха"
Девушки на фронте не только воюют. И оператор БПЛА Малыха наглядно демонстрирует это нашему корреспонденту Александру Чаленко. Жестокость и сложность профессии... Украина.ру, 04.05.2025
2025-05-04T12:21
2025-05-04T12:21
2025-05-04T12:21
видео
россия
александр чаленко
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новые регионы
новороссия
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Девушки на фронте не только воюют. И оператор БПЛА Малыха наглядно демонстрирует это нашему корреспонденту Александру Чаленко. Жестокость и сложность профессии не сломили девушку, напротив — взрастили ещё большую любовь к своей стране.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, александр чаленко, сво, патриотизм, бпла, беспилотники, новые регионы, новороссия, видео
Видео, Россия, Александр Чаленко, СВО, патриотизм, БПЛА, беспилотники, Новые регионы, Новороссия