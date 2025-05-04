https://ukraina.ru/20250504/vokrug-bulgakova-providcheskiy-son-margarity-1062569274.html

"Вокруг Булгакова": провидческий сон Маргариты

"Вокруг Булгакова": провидческий сон Маргариты - 04.05.2025 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": провидческий сон Маргариты

Переход от описания прошлого к активному действию происходит в главе 19 романа через сон – Маргарита увидела вещий сон и поняла, что сейчас что-то произойдёт. Произошло уже в течение двух дней, сон действительно оказался вещим

2025-05-04T12:00

2025-05-04T12:00

2025-05-04T12:00

"вокруг булгакова"

история

москва

михаил булгаков

мастер и маргарита

русская литература

роман

писатель

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Вообще, в творчестве Булгакова сыны играют большую роль и не всегда хорошую – достаточно вспомнить пьесу "Бег", которая как раз из снов и состоит и сны эти – кошмарные. В романе "Мастер и Маргарита" снов описано всего шесть: три – Ивана Бездомного, один – управдома Босого, один – Маргариты и один – Пилата. Содержание двух из них (Бездомного и Босого) выделены в отдельные главы, а остальные даны в изложении.Сон Маргариты описан так:"Приснилась неизвестная Маргарите местность – безнадёжная, унылая, под пасмурным небом ранней весны. Приснилось это клочковатое бегущее серенькое небо, а под ним беззвучная стая грачей. Какой-то корявый мостик. Под ним мутная весенняя речонка, безрадостные, нищенские, полуголые деревья, одинокая осина, а далее, – меж деревьев, – бревенчатое зданьице, не то оно – отдельная кухня, не то баня, не то чёрт знает что. Неживое всё кругом какое-то и до того унылое, что так и тянет повеситься на этой осине у мостика. Ни дуновения ветерка, ни шевеления облака и ни живой души. Вот адское место для живого человека!И вот, вообразите, распахивается дверь этого бревенчатого здания, и появляется он. Довольно далеко, но он отчётливо виден. Оборван он, не разберёшь, во что он одет. Волосы всклокочены, небрит. Глаза больные, встревоженные. Манит её рукой, зовет. Захлёбываясь в неживом воздухе, Маргарита по кочкам побежала к нему и в это время проснулась."Сон этот может означать только одно из двух, – рассуждала сама с собой Маргарита Николаевна, – если он мёртв и поманил меня, то это значит, что он приходил за мною, и я скоро умру. Это очень хорошо, потому что мучениям тогда настанет конец. Или он жив, тогда сон может означать только одно, что он напоминает мне о себе! Он хочет сказать, что мы ещё увидимся. Да, мы увидимся очень скоро".Первое, что приходит в голову при чтении этого фрагмента – сравнение со сном Татьяны из "Евгения Онегина". Там схожая ситуация – девушка думает о своём возлюбленном, и он снится ей в довольно суровой обстановке. Женщины в своих снах, конечно, мечтают, что их мужчины их призовут и скажут – "моё".И тут первое предвидение Маргариты, на которое она сама внимания не обратила, но которое наверняка заметил Булгаков – Онегин вовсе не собирался призывать Татьяну… И мастер, как мы помним по сценке в спальне у Воланда, старается от Маргариты отделаться – вполне вероятно, действуя из озвученных им благих побуждений.Татьяна бороться за Онегина не стала и, более того, позже оттолкнула его. Маргарита же напротив, не просто борется, а пользуясь душевной опустошённостью мастера, буквально становится его конвоиром и ведёт в уготованное мастеру "светом" место, приговаривая – "А прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я".Второе предвидение навеяно "адским местом для живого человека" и больным видом мастера – явный намёк на то, что мастер арестован и находится в заключении.Тут, правда, надо отметить, что Маргарита должна была догадываться (если не знала) о том, что мастер арестован – собственно, если человек исчезает и непонятно, что с ним произошло, почти наверняка речь идёт об аресте. Любые другие варианты для Москвы 30-х годов скорее выглядят случайностью. Во всяком случае, первая мысль Лиходеева при виде печати на дверях Берлиоза была именно о том, что его соседа взяли, хотя и совершенно непонятно за что.Предвидение состоит в том, что мастер находится на свободе. Он выходит из лагерного барака (булгаковскую инопись в данном случае надо понимать именно так), и зовёт Маргариту к себе – даже если её арестуют (что выглядит маловероятным), она с мастером почти наверняка пересечься не сможет. Т.е., во сне намёк на то, что мастера выпустили после следствия, как оно в действительности и случилось – криминала в его действиях не нашли (по версии Азазелло донос состоял в том, что у него была некая "запрещённая литература", а её не было).Кстати, тут можно увидеть и определённый намёк на время событий – до начала большого террора. И в 37-м, бывало, людей выпускали (такая ситуация описана в романе Бориса Васильева и фильме Юрия Кары "Завтра была война"), но общая моральная атмосфера должна была быть несколько иной. В 37 году арест Берлиоза недоумения даже у похмельного Лиходеева не вызвал бы – тогда под раздачу попали многие литературные чиновники, вроде Леопольда Авербаха.Другое дело, что Маргарита не знала и не могла предугадать, что мастер воспользуется свалившейся на него свободой чтобы "уйти в закат". А точнее – спрятаться в психиатрической клинике.Из всего увиденного во сне Маргарита делает два вывода, оба из которых оказываются правильными.Третье предвидение – мастер жив, и Маргарита увидится с ним очень скоро. Это, собственно, происходит в тот же день до полуночи (несколько растянутой по воле Воланда).Четвёртое предвидение – не смотря на ошибочные предпосылки, Маргарита предвидит свою смерть и смерть мастера. Это случится уже на следующий день.Таким образом, во сне Маргарита прозревает ранее неизвестное ей прошлое и прогнозирует будущее. И скорее всего не просто так – большинство снов в романе так или иначе "наведены" нечистой силой. Маргариту в данном случае готовят к приглашению на сатанинский бал, вводя в состояние напряжённого ожидания – что-то будет…Ну и в заключение:"Мастер шёл со своею подругой в блеске первых утренних лучей через каменистый мшистый мостик. Он пересёк его. Ручей остался позади верных любовников, и они шли по песчаной дороге. (…)– Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград, он подымается к самой крыше. Вот твой дом, вот твой вечный дом".Вроде бы ничего общего с описанными во сне "корявым мостиком", "мутной весенней речонкой" и "бревенчатым зданьицем". Наоборот, все чинно и благородно, по-европейски чистенько…Правда, время года примерно совпадает – по сну Маргариты это ранняя весна, по Воланду – начинает расцветать вишня (на широте Москвы это конец апреля или начало мая, но напомним – 9 мая 2024 года в Москве были зафиксированы сугробы до 5 сантиметров…)Или нет?Нет. Тут всё дело в оценке.Во описании сна правильно указывается, что это "адское место для живого человека". Но ведь сон-то снился живой Маргарите. А "последний приют" видит человек не совсем живой (по тексту романа так даже дважды умерший – от отравления и сердечного приступа). Т.е., для того, чтобы привидевшееся во сне место показалось вполне приемлемым надо было повеситься на осине около мостика (самоубийство страшный грех, но живой Маргарите место и так кажется адским – куда уж хуже).Отметим так же, что место это находится отнюдь не в аду – в ад низвергается Воланд со своими присными, а место упокоения находится выше ада. В католичестве* оно называется "лимб" – в нём пребывают души тех, кто не заслужил ада и вечных мук, но не может попасть в рай, например – благочестивые язычники.Так что место это плохое, для живого человека никак не подходящее, но для покойника "не заслужившего свет, но заслужившего покой" – самое то.* В 2007 году Международная теологическая комиссия с санкции Папы Римского Бенедикта XVI опубликовала документ, в котором подвергла сомнению "теорию лимба", подчёркивая, что она была создана средневековыми богословами и не входила ни в какие догматические определения. Комиссия делала вывод о том, что учение о лимбе представляет "неподобающе ограничительный взгляд на спасение", в то время как Бог милосерден и "желает спасения всем людям".

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