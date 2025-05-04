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Стаценко: мизерное продвижение ВС РФ определяет будущее России на сотни лет

Стаценко: мизерное продвижение ВС РФ определяет будущее России на сотни лет - 04.05.2025 Украина.ру

Стаценко: мизерное продвижение ВС РФ определяет будущее России на сотни лет

Если бы продвижение армии РФ на фронте было более динамично, у России были бы огромные перспективы получить больше влияния в будущем переустройстве. Но, к сожалению, продвижение ВС РФ мизерное. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и публицист Алексей Стаценко

2025-05-04T05:45

2025-05-04T05:45

2025-05-04T05:45

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По его словам, дабы убедиться в том, что продвижение российских войск минимально, достаточно посмотреть, сколько ВС РФ прошли за последнее время от Авдеевки на северо-запад.Он обратил внимание на шевеления Европы, которая не отказалась от идеи вводить войска на западную Украину.“Да, с войсками у них проблемы и по количеству, и по качеству. Но если мы будем годами идти к Днепру, у них будет куча времени, чтобы провести мобилизацию и сделать больше оружия”, — отметил собеседник издания.По его мнению, именно на этом фоне на Украине идет зачистка всего, что связано с Советским Союзом и с Россией.“И такое на Украине происходит повсеместно. Чем дольше мы топчемся на месте, тем больше русского они там успеют зачистить. Нам нужно что-то делать, чтобы наступать быстрее. При этом сами бойцы на фронте говорят, что не все делается так, как хотелось бы”, — заключил военный историк.В интервью изданию Украина.ру боец ВС РФ Павел Губарев, избранный ранее "народным губернатором" Донбасса поднял тему войны на истощение, о которой не раз заявлял ряд экспертов, отмечая, что Россия способна победить украинскую армию в подобной “схватке”, потому что рано или поздно у ВСУ закончатся все ресурсы.Губарев заявил, что такой сценарий может сыграть ВС РФ на руку, однако нельзя надеяться на удачу, ведь в будущем все может, наоборот, развернуться против России.Подробнее о том, как может развиваться такой сценарий, — в публикации Трудно предугадать, кто победит в “войне на истощение”.Полный текст интервью Алексея Стаценко: Если Россия не исполнит на Украине военную симфонию, ей будет грозить большая опасность читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250427/rossii-nuzhna-mobilizatsiya-tak-kak-vsu-prekrasno-rabotayut-v-pozitsionke--gubarev-1062700819.html

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