Стаценко: мизерное продвижение ВС РФ определяет будущее России на сотни лет
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Если бы продвижение армии РФ на фронте было более динамично, у России были бы огромные перспективы получить больше влияния в будущем переустройстве. Но, к сожалению, продвижение ВС РФ мизерное. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и публицист Алексей Стаценко
По его словам, дабы убедиться в том, что продвижение российских войск минимально, достаточно посмотреть, сколько ВС РФ прошли за последнее время от Авдеевки на северо-запад.
“Именно военная тактика и стратегия определяют геополитическое будущее России на сотни лет. А у меня складывается ощущение, что некоторые люди в высоких кабинетах этого или не понимают, или не хотят понимать. Нам нужно это менять”, — заявил Стаценко.
“Да, с войсками у них проблемы и по количеству, и по качеству. Но если мы будем годами идти к Днепру, у них будет куча времени, чтобы провести мобилизацию и сделать больше оружия”, — отметил собеседник издания.
По его мнению, именно на этом фоне на Украине идет зачистка всего, что связано с Советским Союзом и с Россией.
“И такое на Украине происходит повсеместно. Чем дольше мы топчемся на месте, тем больше русского они там успеют зачистить. Нам нужно что-то делать, чтобы наступать быстрее. При этом сами бойцы на фронте говорят, что не все делается так, как хотелось бы”, — заключил военный историк.
В интервью изданию Украина.ру боец ВС РФ Павел Губарев, избранный ранее "народным губернатором" Донбасса поднял тему войны на истощение, о которой не раз заявлял ряд экспертов, отмечая, что Россия способна победить украинскую армию в подобной “схватке”, потому что рано или поздно у ВСУ закончатся все ресурсы.
Губарев заявил, что такой сценарий может сыграть ВС РФ на руку, однако нельзя надеяться на удачу, ведь в будущем все может, наоборот, развернуться против России.
Подробнее о том, как может развиваться такой сценарий, — в публикации Трудно предугадать, кто победит в “войне на истощение”.
27 апреля, 07:15России нужна мобилизация, так как ВСУ "прекрасно работают в позиционке" — ГубаревЧтобы победить, Россия должна кратно увеличить имеющиеся силы. И прежде всего, ей нужна мобилизация. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал боец ВС РФ Павел Губарев, избранный ранее "народным губернатором" Донбасса
Полный текст интервью Алексея Стаценко: Если Россия не исполнит на Украине военную симфонию, ей будет грозить большая опасность читайте на сайте Украина.ру.
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