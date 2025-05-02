https://ukraina.ru/20250502/pravda-zhizni-pokazala-chto-u-ssha-net-dostatochnykh-instrumentov-dlya-davleniya-na-ukrainu--zubets-1062895554.html

"Правда жизни показала, что у США нет достаточных инструментов для давления на Украину" – Зубец

"Правда жизни показала, что у США нет достаточных инструментов для давления на Украину" – Зубец - 02.05.2025 Украина.ру

"Правда жизни показала, что у США нет достаточных инструментов для давления на Украину" – Зубец

Украина сегодня стала если не флагманом, то инструментом антитрамповского сопротивления. Жизнь показала, что у США нет достаточных инструментов для давления на Киев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист Алексей Зубец

2025-05-02T03:30

2025-05-02T03:30

2025-05-02T03:30

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Вашингтон и Киев 30 апреля заключили сделку о природных ресурсах Украины. Об этом сообщили в Министерстве финансов США. Глава Минэкономики Юлия Свириденко подтвердила, что подписала от имени Украины соглашение о создании "Инвестиционного фонда восстановления США – Украина".По мнению экономиста, пока это общее рамочное соглашение, которое должно быть конкретизировано рядом соглашений под реальные проекты. И могут пройти годы, прежде чем они появятся, добавил он."Правда жизни показала, что у США нет достаточных инструментов для давления на Украину. Украина сегодня стала если не флагманом, то инструментом антитрамповского сопротивления. Это сопротивление глобалистов и Демократической партии", – подчеркнул Зубец.Он отметил, что в политических конфликтах есть две основные группы. Первая это те, кто работают на результат, с этим было связано давление США на Россию, которое началось в 90-е годы, сказал эксперт."Идея [Джорджа] Сороса состояла в том, чтобы экономически и политически поглотить Россию. Это дало бы рост капитализации западных компаний, доступ к большим объемам дешевых ресурсов, что обеспечило бы благополучие западного мира", – объяснил Зубец.Но есть и вторая группа, те, кто работают не на результат, а на процесс. Брюссельским бюрократам, тем же Фридриху Мерцу и Эмануэлю Макрону, нужна война для решения конкретных внутриполитических задач, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: Зеленский продавил Трампа, заставив подписать пустое соглашение о недрах Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему ресурсной сделки между Украиной и США — в статье Павла Котова "А мы их туда закапывали?" Власти Украины популярно объяснили, кому принадлежат украинские ресурсы.

https://ukraina.ru/20250501/skandalnaya-sdelka-ssha-i-ukrainy-po-resursam-chto-na-samom-dele-sdelal-tramp-s-ukrainoy-1062894881.html

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новости, сша, украина, россия, алексей зубец, фридрих мерц, владимир зеленский, демократическая партия, министерство финансов, редкоземельные металлы, сделка, джордж сорос, соглашение, ресурсы, природные ресурсы