"Правда жизни показала, что у США нет достаточных инструментов для давления на Украину" – Зубец - 02.05.2025 Украина.ру
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"Правда жизни показала, что у США нет достаточных инструментов для давления на Украину" – Зубец
"Правда жизни показала, что у США нет достаточных инструментов для давления на Украину" – Зубец - 02.05.2025 Украина.ру
"Правда жизни показала, что у США нет достаточных инструментов для давления на Украину" – Зубец
Украина сегодня стала если не флагманом, то инструментом антитрамповского сопротивления. Жизнь показала, что у США нет достаточных инструментов для давления на Киев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист Алексей Зубец
2025-05-02T03:30
2025-05-02T03:30
новости
сша
украина
россия
алексей зубец
фридрих мерц
владимир зеленский
демократическая партия
министерство финансов
редкоземельные металлы
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Вашингтон и Киев 30 апреля заключили сделку о природных ресурсах Украины. Об этом сообщили в Министерстве финансов США. Глава Минэкономики Юлия Свириденко подтвердила, что подписала от имени Украины соглашение о создании "Инвестиционного фонда восстановления США – Украина".По мнению экономиста, пока это общее рамочное соглашение, которое должно быть конкретизировано рядом соглашений под реальные проекты. И могут пройти годы, прежде чем они появятся, добавил он."Правда жизни показала, что у США нет достаточных инструментов для давления на Украину. Украина сегодня стала если не флагманом, то инструментом антитрамповского сопротивления. Это сопротивление глобалистов и Демократической партии", – подчеркнул Зубец.Он отметил, что в политических конфликтах есть две основные группы. Первая это те, кто работают на результат, с этим было связано давление США на Россию, которое началось в 90-е годы, сказал эксперт."Идея [Джорджа] Сороса состояла в том, чтобы экономически и политически поглотить Россию. Это дало бы рост капитализации западных компаний, доступ к большим объемам дешевых ресурсов, что обеспечило бы благополучие западного мира", – объяснил Зубец.Но есть и вторая группа, те, кто работают не на результат, а на процесс. Брюссельским бюрократам, тем же Фридриху Мерцу и Эмануэлю Макрону, нужна война для решения конкретных внутриполитических задач, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: Зеленский продавил Трампа, заставив подписать пустое соглашение о недрах Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему ресурсной сделки между Украиной и США — в статье Павла Котова "А мы их туда закапывали?" Власти Украины популярно объяснили, кому принадлежат украинские ресурсы.
https://ukraina.ru/20250501/skandalnaya-sdelka-ssha-i-ukrainy-po-resursam-chto-na-samom-dele-sdelal-tramp-s-ukrainoy-1062894881.html
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новости, сша, украина, россия, алексей зубец, фридрих мерц, владимир зеленский, демократическая партия, министерство финансов, редкоземельные металлы, сделка, джордж сорос, соглашение, ресурсы, природные ресурсы
Новости, США, Украина, Россия, Алексей Зубец, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Демократическая партия, Министерство финансов, редкоземельные металлы, сделка, Джордж Сорос, соглашение, ресурсы, природные ресурсы

"Правда жизни показала, что у США нет достаточных инструментов для давления на Украину" – Зубец

03:30 02.05.2025
 
© ubn.news
© ubn.news
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Украина сегодня стала если не флагманом, то инструментом антитрамповского сопротивления. Жизнь показала, что у США нет достаточных инструментов для давления на Киев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист Алексей Зубец
Вашингтон и Киев 30 апреля заключили сделку о природных ресурсах Украины. Об этом сообщили в Министерстве финансов США. Глава Минэкономики Юлия Свириденко подтвердила, что подписала от имени Украины соглашение о создании "Инвестиционного фонда восстановления США – Украина".
По мнению экономиста, пока это общее рамочное соглашение, которое должно быть конкретизировано рядом соглашений под реальные проекты. И могут пройти годы, прежде чем они появятся, добавил он.
"Правда жизни показала, что у США нет достаточных инструментов для давления на Украину. Украина сегодня стала если не флагманом, то инструментом антитрамповского сопротивления. Это сопротивление глобалистов и Демократической партии", – подчеркнул Зубец.
Он отметил, что в политических конфликтах есть две основные группы. Первая это те, кто работают на результат, с этим было связано давление США на Россию, которое началось в 90-е годы, сказал эксперт.
"Идея [Джорджа] Сороса состояла в том, чтобы экономически и политически поглотить Россию. Это дало бы рост капитализации западных компаний, доступ к большим объемам дешевых ресурсов, что обеспечило бы благополучие западного мира", – объяснил Зубец.
Но есть и вторая группа, те, кто работают не на результат, а на процесс. Брюссельским бюрократам, тем же Фридриху Мерцу и Эмануэлю Макрону, нужна война для решения конкретных внутриполитических задач, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: Зеленский продавил Трампа, заставив подписать пустое соглашение о недрах Украины" на сайте Украина.ру.
Также на тему ресурсной сделки между Украиной и США — в статье Павла Котова "А мы их туда закапывали?" Власти Украины популярно объяснили, кому принадлежат украинские ресурсы.
Трамп и Зеленский в Овальном кабинете
Вчера, 20:18
Скандальная сделка США и Украины по ресурсам. Что на самом деле сделал Трамп с УкраинойВ Вашингтоне подписана "ресурсная сделка" между США и киевским режимом. Теперь огрызок Украины находится в шаге от превращения в аналог индийских полуколоний времен Британского владычества.
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Заголовок открываемого материала
04:30Металлы – есть, энергетики – нет: Зубец о том, почему из ресурсной сделки выпали самые "вкусные" проекты
04:00"Трампа послали с его хотелками": эксперт объяснил, почему США так и не смогли "прогнуть" Зеленского
03:30"Правда жизни показала, что у США нет достаточных инструментов для давления на Украину" – Зубец
20:18Скандальная сделка США и Украины по ресурсам. Что на самом деле сделал Трамп с Украиной
19:40Олег Иванов: Сделка Трампа является важной частью плана извлечения США прибыли из украинского кризиса
19:31Алексей Зубец: Зеленский продавил Трампа, заставив подписать пустое соглашение о недрах Украины
18:48"Уже уволили": Уолтц покинул пост помощника Трампа по нацбезопасности — Fox News
18:15США намерены в следующие 100 дней организовать прямые переговоры по Украине — Вэнс
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