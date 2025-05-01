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"Мы заключили сделку": Трамп подтвердил заключение соглашения по полезным ископаемым с Украиной
"Мы заключили сделку": Трамп подтвердил заключение соглашения по полезным ископаемым с Украиной - 01.05.2025 Украина.ру
"Мы заключили сделку": Трамп подтвердил заключение соглашения по полезным ископаемым с Украиной
Сделка по полезным ископаемым позволит США вернуть часть помощи, которую они оказали Украине. Так американский президент Дональд Трамп прокомментировал заключение сделки по полезным ископаемым
2025-05-01T10:42
2025-05-01T10:42
2025-05-01T10:53
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министерство финансов
ресурсы
природные ресурсы
редкоземельные металлы
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Вашингтон в рамках ресурсной сделки по Украине в теории получит гораздо больше, чем вложил, отметил Трамп.По словам Трампа, США вложили в Украину 350 млрд долларов или "около того", тогда как Европа — всего лишь 100 млрд. И поэтому США должны каким-то способом вернуть часть своих инвестиций, добавил американский лидер.Трамп заявил, что в этой ситуации "чувствовал себя просто глупо". Потому что европейцы дали деньги взаймы, а Джо Байден передал Украине 350 млрд долларов — "деньгами и военной техникой"."Поэтому я пришёл к ним и сказал: смотрите, нам нужно получить доступ к редкоземельным элементам. У них отличные редкоземельные ресурсы — это определённые минералы, материалы, которые есть далеко не везде. Это их крупный актив", — сказал президент США.Вашингтон и Киев 30 апреля заключили сделку о природных ресурсах Украины. Об этом сообщили в Министерстве финансов США.Глава Минэкономики Юлия Свириденко подтвердила, что подписала от имени Украины соглашение о создании "Инвестиционного фонда восстановления США – Украина".Также на эту тему в новостях: "США смогут поставлять военную помощь на Украину по соглашению о недрах – Шмыгаль".
https://ukraina.ru/20250501/kiev-i-vashington-podpisali-sdelku-o-prirodnykh-resursakh-ukrainy--minfin-ssha-1062887788.html
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"Мы заключили сделку": Трамп подтвердил заключение соглашения по полезным ископаемым с Украиной
10:42 01.05.2025 (обновлено: 10:53 01.05.2025)
Сделка по полезным ископаемым позволит США вернуть часть помощи, которую они оказали Украине. Так американский президент Дональд Трамп прокомментировал заключение сделки по полезным ископаемым