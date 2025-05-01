"Мы заключили сделку": Трамп подтвердил заключение соглашения по полезным ископаемым с Украиной - 01.05.2025 Украина.ру
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"Мы заключили сделку": Трамп подтвердил заключение соглашения по полезным ископаемым с Украиной
"Мы заключили сделку": Трамп подтвердил заключение соглашения по полезным ископаемым с Украиной - 01.05.2025 Украина.ру
"Мы заключили сделку": Трамп подтвердил заключение соглашения по полезным ископаемым с Украиной
Сделка по полезным ископаемым позволит США вернуть часть помощи, которую они оказали Украине. Так американский президент Дональд Трамп прокомментировал заключение сделки по полезным ископаемым
2025-05-01T10:42
2025-05-01T10:53
новости
украина
сша
вашингтон
дональд трамп
джо байден
министерство финансов
ресурсы
природные ресурсы
редкоземельные металлы
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Вашингтон в рамках ресурсной сделки по Украине в теории получит гораздо больше, чем вложил, отметил Трамп.По словам Трампа, США вложили в Украину 350 млрд долларов или "около того", тогда как Европа — всего лишь 100 млрд. И поэтому США должны каким-то способом вернуть часть своих инвестиций, добавил американский лидер.Трамп заявил, что в этой ситуации "чувствовал себя просто глупо". Потому что европейцы дали деньги взаймы, а Джо Байден передал Украине 350 млрд долларов — "деньгами и военной техникой"."Поэтому я пришёл к ним и сказал: смотрите, нам нужно получить доступ к редкоземельным элементам. У них отличные редкоземельные ресурсы — это определённые минералы, материалы, которые есть далеко не везде. Это их крупный актив", — сказал президент США.Вашингтон и Киев 30 апреля заключили сделку о природных ресурсах Украины. Об этом сообщили в Министерстве финансов США.Глава Минэкономики Юлия Свириденко подтвердила, что подписала от имени Украины соглашение о создании "Инвестиционного фонда восстановления США – Украина".Также на эту тему в новостях: "США смогут поставлять военную помощь на Украину по соглашению о недрах – Шмыгаль".
https://ukraina.ru/20250501/kiev-i-vashington-podpisali-sdelku-o-prirodnykh-resursakh-ukrainy--minfin-ssha-1062887788.html
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новости, украина, сша, вашингтон, дональд трамп, джо байден, министерство финансов, ресурсы, природные ресурсы, редкоземельные металлы, новости украины, главные новости
Новости, Украина, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Джо Байден, Министерство финансов, ресурсы, природные ресурсы, редкоземельные металлы, Новости Украины, Главные новости

"Мы заключили сделку": Трамп подтвердил заключение соглашения по полезным ископаемым с Украиной

10:42 01.05.2025 (обновлено: 10:53 01.05.2025)
 
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Сделка по полезным ископаемым позволит США вернуть часть помощи, которую они оказали Украине. Так американский президент Дональд Трамп прокомментировал заключение сделки по полезным ископаемым
Вашингтон в рамках ресурсной сделки по Украине в теории получит гораздо больше, чем вложил, отметил Трамп.

"Сегодня мы заключили сделку, по которой, теоретически, мы получим гораздо больше, чем эти 350 миллиардов. Я просто хотел защитить наши интересы. Я не хотел снова оказаться в глупом положении", — заявил президент США в эфире NewsNation.

По словам Трампа, США вложили в Украину 350 млрд долларов или "около того", тогда как Европа — всего лишь 100 млрд. И поэтому США должны каким-то способом вернуть часть своих инвестиций, добавил американский лидер.
Трамп заявил, что в этой ситуации "чувствовал себя просто глупо". Потому что европейцы дали деньги взаймы, а Джо Байден передал Украине 350 млрд долларов — "деньгами и военной техникой".
"Поэтому я пришёл к ним и сказал: смотрите, нам нужно получить доступ к редкоземельным элементам. У них отличные редкоземельные ресурсы — это определённые минералы, материалы, которые есть далеко не везде. Это их крупный актив", — сказал президент США.
Вашингтон и Киев 30 апреля заключили сделку о природных ресурсах Украины. Об этом сообщили в Министерстве финансов США.
Глава Минэкономики Юлия Свириденко подтвердила, что подписала от имени Украины соглашение о создании "Инвестиционного фонда восстановления США – Украина".
Также на эту тему в новостях: "США смогут поставлять военную помощь на Украину по соглашению о недрах – Шмыгаль".
Министерство финансов в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
09:36
Киев и Вашингтон подписали сделку о природных ресурсах Украины — минфин СШАВашингтон и Киев заключили сделку о природных ресурсах Украины. Об этом сообщили в Министерстве финансов США
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11:10После подписания сделки по недрам США разблокировали коммерческие поставки оружия в Украину — СМИ
10:42"Мы заключили сделку": Трамп подтвердил заключение соглашения по полезным ископаемым с Украиной
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