В России пройдет Глобальный цифровой форум - 30.04.2025 Украина.ру
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В России пройдет Глобальный цифровой форум
В России пройдет Глобальный цифровой форум - 30.04.2025 Украина.ру
В России пройдет Глобальный цифровой форум
В начале июня в Нижнем Новгороде пройдет Глобальный цифровой форум. На нем ожидается 1,5 тысячи иностранных гостей и еще более 10 тысяч подключений онлайн
2025-04-30T15:22
2025-04-30T15:22
новости
россия
нижний новгород
искусственный интеллект
технологии
цифровизация
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Издание "Российская газета" отметило, что ключевыми темами на мероприятии станут перспективные технологии и развитие искусственного интеллекта, преодоление цифрового разрыва между странами. Участники форума смогут ознакомиться с выставочной экспозицией конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), посвященной высокотехнологичным решениям, говорится в публикации. "Такие площадки становятся эффективным инструментом распространения опыта и обмена лучшими практиками цифровой трансформации. В России цифровые технологии — неотъемлемая часть повышения эффективности процессов во многих сферах", — заявил вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. По словам зампреда правительства, российские ИТ-решения, социальные платформы, аудиовизуальные сервисы постоянно развиваются и востребованы как внутри страны, так и за ее пределами.
https://ukraina.ru/20250430/kogda-i-gde-smotret-poyavilsya-anons-filma-pro-operatsiyu-potok-v-kurskoy-oblasti-1062873829.html
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новости, россия, нижний новгород, искусственный интеллект, технологии, цифровизация
Новости, Россия, Нижний Новгород, искусственный интеллект, технологии, цифровизация

В России пройдет Глобальный цифровой форум

15:22 30.04.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкV Международный научный форум "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика"
V Международный научный форум Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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В начале июня в Нижнем Новгороде пройдет Глобальный цифровой форум. На нем ожидается 1,5 тысячи иностранных гостей и еще более 10 тысяч подключений онлайн
Издание "Российская газета" отметило, что ключевыми темами на мероприятии станут перспективные технологии и развитие искусственного интеллекта, преодоление цифрового разрыва между странами.
Участники форума смогут ознакомиться с выставочной экспозицией конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), посвященной высокотехнологичным решениям, говорится в публикации.
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"Такие площадки становятся эффективным инструментом распространения опыта и обмена лучшими практиками цифровой трансформации. В России цифровые технологии — неотъемлемая часть повышения эффективности процессов во многих сферах", — заявил вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
По словам зампреда правительства, российские ИТ-решения, социальные платформы, аудиовизуальные сервисы постоянно развиваются и востребованы как внутри страны, так и за ее пределами.
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