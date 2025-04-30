https://ukraina.ru/20250430/v-rossii-proydet-globalnyy-tsifrovoy-forum-1062874952.html

В России пройдет Глобальный цифровой форум

В России пройдет Глобальный цифровой форум - 30.04.2025 Украина.ру

В России пройдет Глобальный цифровой форум

В начале июня в Нижнем Новгороде пройдет Глобальный цифровой форум. На нем ожидается 1,5 тысячи иностранных гостей и еще более 10 тысяч подключений онлайн

2025-04-30T15:22

2025-04-30T15:22

2025-04-30T15:22

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россия

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цифровизация

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Издание "Российская газета" отметило, что ключевыми темами на мероприятии станут перспективные технологии и развитие искусственного интеллекта, преодоление цифрового разрыва между странами. Участники форума смогут ознакомиться с выставочной экспозицией конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), посвященной высокотехнологичным решениям, говорится в публикации. "Такие площадки становятся эффективным инструментом распространения опыта и обмена лучшими практиками цифровой трансформации. В России цифровые технологии — неотъемлемая часть повышения эффективности процессов во многих сферах", — заявил вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. По словам зампреда правительства, российские ИТ-решения, социальные платформы, аудиовизуальные сервисы постоянно развиваются и востребованы как внутри страны, так и за ее пределами.

https://ukraina.ru/20250430/kogda-i-gde-smotret-poyavilsya-anons-filma-pro-operatsiyu-potok-v-kurskoy-oblasti-1062873829.html

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новости, россия, нижний новгород, искусственный интеллект, технологии, цифровизация