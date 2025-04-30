https://ukraina.ru/20250430/peskov-vyskazalsya-o-geroizme-zhiteley-prigranichnykh-s-ukrainoy-regionov-rf--1062864203.html

Песков высказался о героизме жителей приграничных с Украиной регионов РФ

Песков высказался о героизме жителей приграничных с Украиной регионов РФ - 30.04.2025 Украина.ру

Песков высказался о героизме жителей приграничных с Украиной регионов РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 апреля на марафоне "Знание. Первые" отметил героизм людей, которые живут в приграничных с Украиной районах России

2025-04-30T12:03

2025-04-30T12:03

2025-04-30T12:03

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"Действительно, приграничным регионам сейчас очень тяжело. И, действительно, сейчас наши сограждане там испытывают все тяготы этой войны. И наш президент это очень хорошо знает. И вы знаете, что это главный приоритет в его работе - забота об этих людях. И, конечно же, не может не восхищать героизм этих людей", - сказал Песков.Он подчеркнул, что они "действительно заслуживают самой высокой оценки и восхищения".Подробнее об обстановке в приграничных регионах - в материале Полное освобождение Курской области: Алехин рассказал, какую важную роль сыграло взятие Горналя на сайте Украина.ру.

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новости, россия, дмитрий песков, геннадий алехин, украина, курская область