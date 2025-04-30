Песков высказался о героизме жителей приграничных с Украиной регионов РФ - 30.04.2025 Украина.ру
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Песков высказался о героизме жителей приграничных с Украиной регионов РФ
Песков высказался о героизме жителей приграничных с Украиной регионов РФ - 30.04.2025 Украина.ру
Песков высказался о героизме жителей приграничных с Украиной регионов РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 апреля на марафоне "Знание. Первые" отметил героизм людей, которые живут в приграничных с Украиной районах России
2025-04-30T12:03
2025-04-30T12:03
новости
россия
дмитрий песков
геннадий алехин
украина
курская область
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"Действительно, приграничным регионам сейчас очень тяжело. И, действительно, сейчас наши сограждане там испытывают все тяготы этой войны. И наш президент это очень хорошо знает. И вы знаете, что это главный приоритет в его работе - забота об этих людях. И, конечно же, не может не восхищать героизм этих людей", - сказал Песков.Он подчеркнул, что они "действительно заслуживают самой высокой оценки и восхищения".Подробнее об обстановке в приграничных регионах - в материале Полное освобождение Курской области: Алехин рассказал, какую важную роль сыграло взятие Горналя на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, дмитрий песков, геннадий алехин, украина, курская область
Новости, Россия, Дмитрий Песков, Геннадий Алехин, Украина, Курская область

Песков высказался о героизме жителей приграничных с Украиной регионов РФ

12:03 30.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 апреля на марафоне "Знание. Первые" отметил героизм людей, которые живут в приграничных с Украиной районах России
"Действительно, приграничным регионам сейчас очень тяжело. И, действительно, сейчас наши сограждане там испытывают все тяготы этой войны. И наш президент это очень хорошо знает. И вы знаете, что это главный приоритет в его работе - забота об этих людях. И, конечно же, не может не восхищать героизм этих людей", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что они "действительно заслуживают самой высокой оценки и восхищения".
Подробнее об обстановке в приграничных регионах - в материале Полное освобождение Курской области: Алехин рассказал, какую важную роль сыграло взятие Горналя на сайте Украина.ру.
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