Фотоальбом Победы: последний штурм Севастополя советскими бойцами - 30.04.2025 Украина.ру
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Фотоальбом Победы: последний штурм Севастополя советскими бойцами
Фотоальбом Победы: последний штурм Севастополя советскими бойцами - 30.04.2025 Украина.ру
Фотоальбом Победы: последний штурм Севастополя советскими бойцами
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фото- и кинохроники военных лет
2025-04-30T07:28
2025-04-30T07:28
80 лет победы
великая отечественная война
история
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На видео — Севастополь. Есть города древней славы, векового величия. История народов тесно связана с историей этих городов. Таков Севастополь – легендарный город, город русской славы, Город-герой. Наши бойцы ринулись на последний штурм, на штурм севастопольских кварталов. Севастопольская панорама, на куполе её водружается флаг Победы. Графская пристань, триумфальные ворота в море.
https://ukraina.ru/20250411/fotoalbom-pobedy-v-knigsberg-pribyl-marshal-sovetskogo-soyuza-vasilevskiy-1062435100.html
Украина.ру
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Фотоальбом Победы: последний штурм Севастополя советскими бойцами
Фотоальбом Победы: последний штурм Севастополя советскими бойцами
2025-04-30T07:28
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
80 лет победы, великая отечественная война, история
80 лет Победы, Великая Отечественная война, История

Фотоальбом Победы: последний штурм Севастополя советскими бойцами

07:28 30.04.2025
 
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Сергей Зуев
Все материалы
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фото- и кинохроники военных лет
На видео — Севастополь. Есть города древней славы, векового величия. История народов тесно связана с историей этих городов. Таков Севастополь – легендарный город, город русской славы, Город-герой.
Наши бойцы ринулись на последний штурм, на штурм севастопольских кварталов. Севастопольская панорама, на куполе её водружается флаг Победы. Графская пристань, триумфальные ворота в море.
© РИА Новости . Георгий Зельма / Перейти в фотобанкОборона Одессы. Гражданское население строит баррикады на улицах города.
Фотоальбом Победы
1 из 4
Оборона Одессы. Гражданское население строит баррикады на улицах города.
© РИА Новости . Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Агния Полянцева / Перейти в фотобанкЛетчицы 586-го истребительного авиационного полка на киевском аэродроме Жуляны перед боевым вылетом. Авиаполк ведёт напряжённую работу по охране переправы через реку Днепр.
Фотоальбом Победы
2 из 4
Летчицы 586-го истребительного авиационного полка на киевском аэродроме Жуляны перед боевым вылетом. Авиаполк ведёт напряжённую работу по охране переправы через реку Днепр.
© РИА Новости . Агния Полянцева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Георгий Зельма / Перейти в фотобанкОсвобождение Одессы от фашистских захватчиков войсками 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Родиона Малиновского в ходе Одесской наступательной операции. Жизнь в городе в первые дни после освобождения.
Фотоальбом Победы
3 из 4
Освобождение Одессы от фашистских захватчиков войсками 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Родиона Малиновского в ходе Одесской наступательной операции. Жизнь в городе в первые дни после освобождения.
© РИА Новости . Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Михаил Трахман / Перейти в фотобанкОсвобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков. Украинские девушки-партизанки, сентябрь 1944 года.
Фотоальбом Победы
4 из 4
Освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков. Украинские девушки-партизанки, сентябрь 1944 года.
© РИА Новости . Михаил Трахман
Перейти в фотобанк
1 из 4
Оборона Одессы. Гражданское население строит баррикады на улицах города.
© РИА Новости . Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
2 из 4
Летчицы 586-го истребительного авиационного полка на киевском аэродроме Жуляны перед боевым вылетом. Авиаполк ведёт напряжённую работу по охране переправы через реку Днепр.
© РИА Новости . Агния Полянцева
Перейти в фотобанк
3 из 4
Освобождение Одессы от фашистских захватчиков войсками 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Родиона Малиновского в ходе Одесской наступательной операции. Жизнь в городе в первые дни после освобождения.
© РИА Новости . Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
4 из 4
Освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков. Украинские девушки-партизанки, сентябрь 1944 года.
© РИА Новости . Михаил Трахман
Перейти в фотобанк
Фотоальбом Победы: в Кёнигсберг прибыл маршал Советского Союза Василевский - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
11 апреля, 06:55
Фотоальбом Победы: в Кёнигсберг прибыл маршал Советского Союза ВасилевскийВ спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем небольшую подборку фото- и кинохроники военных лет
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