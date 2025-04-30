Фотоальбом Победы: последний штурм Севастополя советскими бойцами
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фото- и кинохроники военных лет
На видео — Севастополь. Есть города древней славы, векового величия. История народов тесно связана с историей этих городов. Таков Севастополь – легендарный город, город русской славы, Город-герой.
Наши бойцы ринулись на последний штурм, на штурм севастопольских кварталов. Севастопольская панорама, на куполе её водружается флаг Победы. Графская пристань, триумфальные ворота в море.
© РИА Новости . Георгий Зельма / Перейти в фотобанкОборона Одессы. Гражданское население строит баррикады на улицах города.
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Оборона Одессы. Гражданское население строит баррикады на улицах города.
© РИА Новости . Агния Полянцева / Перейти в фотобанкЛетчицы 586-го истребительного авиационного полка на киевском аэродроме Жуляны перед боевым вылетом. Авиаполк ведёт напряжённую работу по охране переправы через реку Днепр.
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Летчицы 586-го истребительного авиационного полка на киевском аэродроме Жуляны перед боевым вылетом. Авиаполк ведёт напряжённую работу по охране переправы через реку Днепр.
© РИА Новости . Георгий Зельма / Перейти в фотобанкОсвобождение Одессы от фашистских захватчиков войсками 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Родиона Малиновского в ходе Одесской наступательной операции. Жизнь в городе в первые дни после освобождения.
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Освобождение Одессы от фашистских захватчиков войсками 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Родиона Малиновского в ходе Одесской наступательной операции. Жизнь в городе в первые дни после освобождения.
© РИА Новости . Михаил Трахман / Перейти в фотобанкОсвобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков. Украинские девушки-партизанки, сентябрь 1944 года.
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Освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков. Украинские девушки-партизанки, сентябрь 1944 года.
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Оборона Одессы. Гражданское население строит баррикады на улицах города.
2 из 4
Летчицы 586-го истребительного авиационного полка на киевском аэродроме Жуляны перед боевым вылетом. Авиаполк ведёт напряжённую работу по охране переправы через реку Днепр.
3 из 4
Освобождение Одессы от фашистских захватчиков войсками 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Родиона Малиновского в ходе Одесской наступательной операции. Жизнь в городе в первые дни после освобождения.
4 из 4
Освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков. Украинские девушки-партизанки, сентябрь 1944 года.
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