https://ukraina.ru/20250430/fotoalbom-pobedy-posledniy-shturm-sevastopolya-sovetskimi-boytsami-1062472533.html

Фотоальбом Победы: последний штурм Севастополя советскими бойцами

Фотоальбом Победы: последний штурм Севастополя советскими бойцами - 30.04.2025 Украина.ру

Фотоальбом Победы: последний штурм Севастополя советскими бойцами

В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фото- и кинохроники военных лет

2025-04-30T07:28

2025-04-30T07:28

2025-04-30T07:28

80 лет победы

великая отечественная война

история

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На видео — Севастополь. Есть города древней славы, векового величия. История народов тесно связана с историей этих городов. Таков Севастополь – легендарный город, город русской славы, Город-герой. Наши бойцы ринулись на последний штурм, на штурм севастопольских кварталов. Севастопольская панорама, на куполе её водружается флаг Победы. Графская пристань, триумфальные ворота в море.

https://ukraina.ru/20250411/fotoalbom-pobedy-v-knigsberg-pribyl-marshal-sovetskogo-soyuza-vasilevskiy-1062435100.html

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2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

80 лет победы, великая отечественная война, история