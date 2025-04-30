https://ukraina.ru/20250430/armiya-rf-uvelichila-intensivnost-nastupleniya-pozhalovalsya-syrskiy--1062861801.html

Армия РФ увеличила интенсивность наступления, пожаловался Сырский

Армия РФ увеличила интенсивность наступления, пожаловался Сырский - 30.04.2025 Украина.ру

Армия РФ увеличила интенсивность наступления, пожаловался Сырский

Российские войска значительно увеличили интенсивность боевых действий на фронте. Об этом 30 апреля в своем Телеграм-канале написал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

2025-04-30T11:23

2025-04-30T11:23

2025-04-30T11:23

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По его словам, ВС РФ активно развивают наступательные действия, сосредоточив основные усилия на Красноармейском (Покровском) направлении. Целью российской армии, считает Сырский, является выход на границу Днепропетровской области."В связи с указанной ситуацией посвятил день работе в наших бригадах, которые держат оборону именно на этом направлении, с целью решения проблемных вопросов и оказания помощи командирам частей в организации боевых действий", — заявил главнокомандующий ВСУ.Ранее украинские военные издания также писали, что ВС РФ постепенно продвигаются в сторону Днепропетровской области. Западные СМИ считают, что российская армия намерена ускорить свое наступление в ближайшие недели.Аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины уточнил, что на востоке Днепропетровской области, в сторону которой приближается фронт, объявили обязательную эвакуацию семей с детьми, а именно — в селах Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка. О том, что сейчас происходит на фронте, — в публикации Продвижение ВС РФ в Сумской области, ВСУ собирают катера на правом берегу Днепра: фронтовая сводка.

https://ukraina.ru/20250429/vs-rf-podoshli-k-granitse-dnepropetrovskoy-oblasti---deep-state-1062828465.html

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новости, россия, днепропетровская область, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, вс рф