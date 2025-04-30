Армия РФ увеличила интенсивность наступления, пожаловался Сырский - 30.04.2025 Украина.ру
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Армия РФ увеличила интенсивность наступления, пожаловался Сырский
Армия РФ увеличила интенсивность наступления, пожаловался Сырский - 30.04.2025 Украина.ру
Армия РФ увеличила интенсивность наступления, пожаловался Сырский
Российские войска значительно увеличили интенсивность боевых действий на фронте. Об этом 30 апреля в своем Телеграм-канале написал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
2025-04-30T11:23
2025-04-30T11:23
новости
россия
днепропетровская область
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
вс рф
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По его словам, ВС РФ активно развивают наступательные действия, сосредоточив основные усилия на Красноармейском (Покровском) направлении. Целью российской армии, считает Сырский, является выход на границу Днепропетровской области."В связи с указанной ситуацией посвятил день работе в наших бригадах, которые держат оборону именно на этом направлении, с целью решения проблемных вопросов и оказания помощи командирам частей в организации боевых действий", — заявил главнокомандующий ВСУ.Ранее украинские военные издания также писали, что ВС РФ постепенно продвигаются в сторону Днепропетровской области. Западные СМИ считают, что российская армия намерена ускорить свое наступление в ближайшие недели.Аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины уточнил, что на востоке Днепропетровской области, в сторону которой приближается фронт, объявили обязательную эвакуацию семей с детьми, а именно — в селах Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка. О том, что сейчас происходит на фронте, — в публикации Продвижение ВС РФ в Сумской области, ВСУ собирают катера на правом берегу Днепра: фронтовая сводка.
https://ukraina.ru/20250429/vs-rf-podoshli-k-granitse-dnepropetrovskoy-oblasti---deep-state-1062828465.html
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новости, россия, днепропетровская область, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Днепропетровская область, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Армия РФ увеличила интенсивность наступления, пожаловался Сырский

11:23 30.04.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б" ЦВО на Красноармейском направлении
Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские войска значительно увеличили интенсивность боевых действий на фронте. Об этом 30 апреля в своем Телеграм-канале написал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
По его словам, ВС РФ активно развивают наступательные действия, сосредоточив основные усилия на Красноармейском (Покровском) направлении. Целью российской армии, считает Сырский, является выход на границу Днепропетровской области.
"В связи с указанной ситуацией посвятил день работе в наших бригадах, которые держат оборону именно на этом направлении, с целью решения проблемных вопросов и оказания помощи командирам частей в организации боевых действий", — заявил главнокомандующий ВСУ.

Ранее украинские военные издания также писали, что ВС РФ постепенно продвигаются в сторону Днепропетровской области. Западные СМИ считают, что российская армия намерена ускорить свое наступление в ближайшие недели.
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ВС РФ подошли к границе Днепропетровской области - Deep StatеРоссийские вооруженные силы приблизились к границе Днепропетровской области в районе Котляровки и Успеновки, а также подошли с юга к трассе на Запорожье западнее Разлива. Об этом 29 апреля сообщил украинский аналитический ресурс Deep Statе, опубликовав соответствующие карты
Аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины уточнил, что на востоке Днепропетровской области, в сторону которой приближается фронт, объявили обязательную эвакуацию семей с детьми, а именно — в селах Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка. О том, что сейчас происходит на фронте, — в публикации Продвижение ВС РФ в Сумской области, ВСУ собирают катера на правом берегу Днепра: фронтовая сводка.
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