Армия РФ увеличила интенсивность наступления, пожаловался Сырский
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б" ЦВО на Красноармейском направлении
Российские войска значительно увеличили интенсивность боевых действий на фронте. Об этом 30 апреля в своем Телеграм-канале написал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
По его словам, ВС РФ активно развивают наступательные действия, сосредоточив основные усилия на Красноармейском (Покровском) направлении. Целью российской армии, считает Сырский, является выход на границу Днепропетровской области.
"В связи с указанной ситуацией посвятил день работе в наших бригадах, которые держат оборону именно на этом направлении, с целью решения проблемных вопросов и оказания помощи командирам частей в организации боевых действий", — заявил главнокомандующий ВСУ.
Ранее украинские военные издания также писали, что ВС РФ постепенно продвигаются в сторону Днепропетровской области. Западные СМИ считают, что российская армия намерена ускорить свое наступление в ближайшие недели.
Ранее украинские военные издания также писали, что ВС РФ постепенно продвигаются в сторону Днепропетровской области. Западные СМИ считают, что российская армия намерена ускорить свое наступление в ближайшие недели.
Вчера, 11:25ВС РФ подошли к границе Днепропетровской области - Deep StatеРоссийские вооруженные силы приблизились к границе Днепропетровской области в районе Котляровки и Успеновки, а также подошли с юга к трассе на Запорожье западнее Разлива. Об этом 29 апреля сообщил украинский аналитический ресурс Deep Statе, опубликовав соответствующие карты
Аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины уточнил, что на востоке Днепропетровской области, в сторону которой приближается фронт, объявили обязательную эвакуацию семей с детьми, а именно — в селах Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка. О том, что сейчас происходит на фронте, — в публикации Продвижение ВС РФ в Сумской области, ВСУ собирают катера на правом берегу Днепра: фронтовая сводка.
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