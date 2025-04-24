Ермак рассказал о требованиях Украины на переговорах с США в Лондоне - 24.04.2025 Украина.ру
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Ермак рассказал о требованиях Украины на переговорах с США в Лондоне
Ермак рассказал о требованиях Украины на переговорах с США в Лондоне - 24.04.2025 Украина.ру
Ермак рассказал о требованиях Украины на переговорах с США в Лондоне
Украинская делегация на переговорах с США в Лондоне указала, что первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и продолжительного мира должно стать немедленное полное прекращение огня. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак
2025-04-24T10:08
2025-04-24T10:08
новости
украина
сша
лондон
андрей ермак
владимир зеленский
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Он подчеркнул, что Украина во время переговоров в любых обстоятельствах будет защищать свои "принципиальные позиции", поскольку они составляют основы ее суверенитета и территориальной целостности.В свою очередь участвующий в переговорах министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Украина подтвердила приверженность мирным усилиям Трампа и готова к диалогу о справедливом мире. По его словам, на переговорах со спецпосланником президента США Китом Келлогом стороны "конструктивно обсудили пути прекращения войны".Однако накануне газета Washington Post сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.Подробнее о затягивании конфликта Киевом - в материале Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, лондон, андрей ермак, владимир зеленский, дональд трамп
Новости, Украина, США, Лондон, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Дональд Трамп

Ермак рассказал о требованиях Украины на переговорах с США в Лондоне

10:08 24.04.2025
 
© commons.wikimedia.org / President Of Ukraine
- РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© commons.wikimedia.org / President Of Ukraine
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Украинская делегация на переговорах с США в Лондоне указала, что первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и продолжительного мира должно стать немедленное полное прекращение огня. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак
Он подчеркнул, что Украина во время переговоров в любых обстоятельствах будет защищать свои "принципиальные позиции", поскольку они составляют основы ее суверенитета и территориальной целостности.
В свою очередь участвующий в переговорах министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Украина подтвердила приверженность мирным усилиям Трампа и готова к диалогу о справедливом мире. По его словам, на переговорах со спецпосланником президента США Китом Келлогом стороны "конструктивно обсудили пути прекращения войны".
Однако накануне газета Washington Post сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.
Подробнее о затягивании конфликта Киевом - в материале Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем на сайте Украина.ру.
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