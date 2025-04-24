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Ермак рассказал о требованиях Украины на переговорах с США в Лондоне

Ермак рассказал о требованиях Украины на переговорах с США в Лондоне - 24.04.2025 Украина.ру

Ермак рассказал о требованиях Украины на переговорах с США в Лондоне

Украинская делегация на переговорах с США в Лондоне указала, что первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и продолжительного мира должно стать немедленное полное прекращение огня. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак

2025-04-24T10:08

2025-04-24T10:08

2025-04-24T10:08

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Он подчеркнул, что Украина во время переговоров в любых обстоятельствах будет защищать свои "принципиальные позиции", поскольку они составляют основы ее суверенитета и территориальной целостности.В свою очередь участвующий в переговорах министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Украина подтвердила приверженность мирным усилиям Трампа и готова к диалогу о справедливом мире. По его словам, на переговорах со спецпосланником президента США Китом Келлогом стороны "конструктивно обсудили пути прекращения войны".Однако накануне газета Washington Post сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.Подробнее о затягивании конфликта Киевом - в материале Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, лондон, андрей ермак, владимир зеленский, дональд трамп