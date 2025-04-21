https://ukraina.ru/20250421/bogdan-bezpalko-russkaya-ideya-dolzhna-priobresti-kharakter-natsionalno-osvoboditelnogo-dvizheniya-1062609655.html

Богдан Безпалько: Русская идея должна приобрести характер национально-освободительного движения

Богдан Безпалько: Русская идея должна приобрести характер национально-освободительного движения - 21.04.2025 Украина.ру

Богдан Безпалько: Русская идея должна приобрести характер национально-освободительного движения

Член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в интервью Украине.ру рассказал о том, как он понимает "общерусскую идею", и о том, нужен ли украинский язык в Новороссии

2025-04-21T11:56

2025-04-21T11:56

2025-04-21T11:56

интервью

богдан безпалько

галиция

партия регионов

александр чаленко

украина

россия

новороссия

семен семенченко

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/16/1060474851_0:29:2453:1409_1920x0_80_0_0_baadbfcd0af62e668fc3d6fb272d8540.jpg

- Богдан, ты выпускаешь книги разного рода московских авторов, которые, как ты считаешь, помогают всем нам, русским, бороться с украинским национализмом. Но мне кажется, содержание основной массы этих книг таково, что они бьют мимо кассы. Главная причина этого в том, что ты и выпускаемые тобою авторы ведут войну не с тем врагом. Вы воюете с украинством образца XIX – первой половины XX века, когда большинство жителей Украины говорило на мове (суржике). Сейчас же ситуация поменялась коренным образом: большинство украинских граждан говорит по-русски, главные персоны боевого крыла украинства типа Билецкого*, Жорина, Семена Семенченко русскоязычны. Украинский национализм стал русскоязычен. А вот книг, отражающих новую ситуацию, нет. Почему? Почему русскоязычные националисты Украины в большинстве своем против всего русского и за украинское?- Это заблуждение. Из изданных нами семнадцати наименований книг двенадцать написаны авторами, имеющими отношение к Украине (это, на минутку, 70% всего нами изданного). Это либо люди, которые до сих пор там живут, либо люди, которые вынуждены были переехать, но, тем не менее, хорошо владеют местной спецификой, и которые большую часть своей жизни прожили на Украине. К таковым я могу отнести, например, Александра Каревина, Леонида Соколова, Дмитрия Губина, Игоря Иваненко. Алексей Конрадов, автор первой изданной нами книги "Антидот", разоблачающей большинство украинских мифов – киевлянин.Другие авторы действительно выросли или состоялись в Москве, но от этого их компетентность никак не страдает. Что выражается, в том числе, в волнах хейта, которые в их адрес подымали как украинские коллеги, так и многие московские (российские) западники.В конце концов, самый знаковый борец с украинским сепаратизмом, профессор университета в Нью-Хейвене Николай Ульянов, чьи книги сыграли роль библии для борцов с украинской идеологией и идеями сепаратизма в целом, не был уроженцем Малороссии. Он был великорус, но это не помешало ему быть бескомпромиссным борцом как с идеями украинского сепаратизма, так и с идеями коммунизма. Причем борцом весьма успешным: его основной труд, "Происхождение украинского сепаратизма", был издан в 1962 году, но остаётся актуальным до сих пор. Я знаю лично массу людей, излечившихся от идеологии украинства после прочтения именно этой книги.Что касается идей украинства, то очень важно понимать и знать весь его генезис. Если сейчас всех граждан на Украине заставляют отказываться от русского языка и навязывают украинский литературный язык, то важно знать - почему. Как и когда, при каких условиях возникла идея украинизации, когда и кем был кодифицирован украинский язык. Кто был идеологом украинизации и как, на каком языке (диалекте) вообще говорили в разные периоды истории на территориях нынешней Украины люди.Язык – это лишь один из аспектов, во многом атрибутивный. Главным является понимание идейного багажа, откуда и как возникла сама идея отделения, сецессии.Если не изучать историю явления во всей её целостности, то ни понять суть явления украинского сепаратизма/национализма, ни выработать рецепты борьбы с ним будет невозможно.Врач всегда изучает историю болезни пациента. Все внутренние и внешние факторы. Если врач просто будет купировать симптомы вместо борьбы с возбудителями, то болезнь не прекратится, она просто затаится и вспыхнет вновь.Вот вы говорите, что мы боремся с украинством того периода, когда большинство говорило на "суржике". Но тогда для большинства русского населения суржик не являлся фактором какого-либо национального самосознания. И самого отдельного самосознания, украинского ли или какого-либо иного – его не было. Максимум было региональное, а большей частью – социальное самосознание. Вот выучишься, выйдешь в люди, будешь разговаривать на "грамотном" языке. Статус национального атрибута суржику/мове придали носители идей украинского сепаратизма в более поздний период. Эти люди не относились к простонародной сельской среде, они были образованными, грамотными, зачастую исключительно русскокультурными людьми, и главной целью этих людей было не просвещение простого народа, а дистанцирование от общерусского (просто русского) языка и идентичности, создание и конструирование идентичности новой - украинской.Опять же – нужно очень хорошо знать весь этот генезис, потому что украинство тянется корнями в XIX век, к Шевченко, Кирилло-Мефодиевскому братству, памфлету "История Русов" (написанном, кстати, не на суржике, а на весьма грамотном русском языке) и журналу "Основа" и т.п. Без этого базиса бороться с украинством бесполезно.Был, кстати, и обратный пример – когда жители Галиции и Подкарпатской Руси в том же XIX веке неожиданно "проснулись" и осознали, что они – русские. Они тоже говорили на "суржике", только на своём - галицком. И многие из них принадлежали к униатскому духовенству. Все эти отличия не мешали им считать себя частью "большой русской нации", за что многие из них поплатились жизнью и здоровьем в австрийских концлагерях Терезин и Талергоф.Так что главный объект борьбы – это сознание и идеи. Именно потому, что эти идеи возобладали над умами русскокультурных людей, эти люди и превратились в идейных украинцев. Культура и язык у них русские, а идеи – украинские.В реальности украинство – это идеология, которая мимикрирует под этническое освободительное движение. В обычной жизни "украинца" от другого русского человека не отличает ничего, кроме идеологии. Поэтому Богдан Безпалько говорит о необходимости внедрения общерусского идеологического нарратива, а Павел Климкин – о необходимости войны против России. Они отличаются между собой не антропологическими признаками или принадлежностью к разным культурам, их разделяет идеология.Теперь относительно так называемых русскоязычных украинских националистов, о которых говорят как о некоем устойчивом политическом конструкте. Это миф, придуманный недалёкими московскими интеллигентами, с целью вызвать симпатию к украинским националистам.Да, действительно, целому ряду украинских националистов, уроженцам Юга и Востока Украины (то, что сейчас называют Новороссией), легче говорить в быту на русском языке. Потому что это их родной язык, на котором они общались с родителями. Но при этом все эти люди всячески стараются изжить свою русскоязычность, и стремятся это осуществить как можно быстрее. Русскоязычность рассматривается ими как временное и тактическое явление. Мол, в бою некогда думать о том, как правильно отдавать приказы на украинском языке. Но уже дети этих националистов в школах учатся на украинском языке, и вместо русских языка и культуры их родители подсовывают им английский язык и англо-саксонский культурный пласт как выход в мир высокой культуры. Нет Пушкина – изучай Шекспира. В это же время их родители стремятся форсировать дерусификацию всего гуманитарного и политического пространства.Главным здесь, в вопросе языка, должно быть понимание того, что украинизация языковой сферы является следствием воплощения в жизнь идеологических установок, а не наоборот, как в любом нормальном национально-освободительном движении.- Что, по-твоему, нам необходимо делать с украинским языком на новых территориях Российской Федерации?- На территории, подконтрольной Донецкой Народной Республике, в 2014 году все школы сразу же были переведены на русский язык обучения. Без всяких там "переходных периодов" для украинского языка. И никакой проблемы с этим не возникло. Украинский язык в ДНР за ненадобностью просто умер и не стал востребованным даже в качестве факультативного предмета. Это более чем наглядно продемонстрировало его искусственное насаждение на территориях исторической Новороссии.Не нужно бояться перевода школ освобожденной Новороссии на русский язык. Тут нужно помнить, что практически все эти школы 10−15 лет назад переводились с русского на украинский язык обучения. Более того, учитывая возрастной состав педагогических кадров, большинство из них получили своё профильное образование или в Советском Союзе, или на заре украинской независимости, когда языковые законы не были ещё настолько драконовскими – т.е., по сути, они получили русское образование. Вернуть русский язык в преподавание не составит проблем.- Как ты видишь для России решение украинской проблемы?- Первое - нужно чётко проговорить цель объединения в одно политическое пространство территорий, где вплоть до начала ХХ века проживали люди, называвшие себя этнонимом "русский" (или синонимичными этнонимами - "руський", "русин" и так далее).Это можно назвать общерусской идеей. Целью этой идеи является объяснение того факта, что восточным славянам необходимо в свете колоссальных исторических вызовов снова объединится и преодолеть внутреннюю псевдоэтническую раздробленность. Только так можно выйти на такой уровень политического, экономического, социального, культурного развития, который позволит рассчитывать на достойное будущее.Общерусская идея – это преодоление архаизма мелких восточнославянских национализмов, которые возникли как наследие польско-австрийской оккупации. Эти национализмы (украинский, белорусский и русинский), в своем логическом завершении снова возродят (да и сейчас удачно возрождают) систему подчинения восточных славян представителям западного мира. Подчинения экономического, культурного, политического, но главное – идейного. Такое подчинение обязательно приведет к деградации человеческого материала и сокращению ареала расселения восточных славян.Общерусская идеология должна быть динамичной, прогрессивной, отводящей архаике сугубо фольклорные функции, должна быть в меру радикальной, превратиться в движение национально-освободительного толка. Важным должна быть современность идеи, она не должна казаться или тем более быть архаичной.Для меня главная идея - реконкиста Русского Мира. По образцу и подобию Первой русской реконкисты 1654-1795 годов. Отказ от рабских и привнесенных извне национальных идентичностей.- Что должно быть стержнем того, что ты называешь "общерусской идеологии"?Стержень - русское самосознание, а также культура - русский язык, литература, православие (уважение к его культурному вкладу). Политическая ориентация на Россию как на самый мощный и сохранивший наибольшее количество исходных русских черт осколок русского государства. Ориентация на технический прогресс, социальную динамику общества и возможность физического и духовного саморазвития человека. Как результат - построение сильного государства, государства-убежища для всех русских и других коренных народов России, а также для людей, комплементарных по отношению к России и русскому народу.- Может ли "общерусская идеология" помочь нам в проведении специальной военной операции?- В рамках общерусской идеологии СВО воспринимается как акт преодоления феодально-олигархической раздробленности русской земли и борьба за централизованное общерусское государство с центром в Москве. Кстати, большинство европейских народов имеют в своей истории аналогичные периоды. Это и Рисорджименто в Италии, и Реконкиста в Испании, и "Великая Идея" в Греции, и объединение Германии "железом и кровью" в XIX веке. В истории США тоже было много похожих сюжетов. То же присоединение Техаса, который в течение двух лет был самопровозглашенной республикой.- Что нужно в первую очередь сделать в рамках "общерусской идеологии"?- Прямо сейчас в России нужно перестраивать гуманитарную сферу, причем даже на уровне терминологии. В историю и географию должны вернутся географические и исторические термины "Новороссия" и "Малороссия", "Подкарпатская Русь" и "Червонная Русь". Пора уже говорить правильное "Галиция" вместо провинциального "Галичина".Исторический период "собирания русских земель" не должен в учебниках заканчиваться эпохой Ивана III. Этот период длился вплоть до разделов Польши в эпоху Екатерины II - с той оговоркой, что Галиция и Подкарпатская Русь так и не вошли в родную гавань.Должное место в русской истории обязаны занять и борьба православных братств Галиции и Малороссии, войны Хмельницкого, движение гайдамаков (чьим лозунгом было именно присоединение Правобережья Малороссии к России), русское движение в Галиции и Подкарпатской Руси в конце XIX - начале ХХ веков, движение западнорусистов в Белоруссии. Должны войти в сферу исторического образования и Русское движение в Приднестровье и на территории бывшей УССР и в Украине после 1991 года.- Ты веришь в успех озвученных тобою идей?- Верю. Главное не сдаваться и не заниматься на государственном уровне симуляцией деятельности. У нас есть достаточно компетентные люди, которые могут справиться с поставленными задачами. В наших силах создание идеологической базы для объединения восточнославянского населения в единую русскую нацию. Но сделать это возможно только из России.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также статью Александра Чаленко Одиннадцать лет ДНР. Как новые лица сменили старую донецкую элиту из Партии регионов

https://ukraina.ru/20250215/1061102107.html

https://ukraina.ru/20231213/1052005623.html

галиция

украина

россия

новороссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

интервью, богдан безпалько, галиция, партия регионов, александр чаленко, украина, россия, новороссия, семен семенченко, новости сво, война на украине