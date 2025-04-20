https://ukraina.ru/20250420/vayner-obyasnil-pochemu-v-blizhayshee-vremya-stoit-zhdat-novogo-lidera-na-ukraine-1062585777.html

Вайнер объяснил, почему в ближайшее время стоит ждать нового лидера на Украине

Вайнер объяснил, почему в ближайшее время стоит ждать нового лидера на Украине - 20.04.2025 Украина.ру

Вайнер объяснил, почему в ближайшее время стоит ждать нового лидера на Украине

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп оба готовятся, правда, к разным вещам. Американский лидер — к новому политическому имиджу Украины, а Зеленский — к отставке. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог-американист Грег Вайнер

2025-04-20T05:45

2025-04-20T05:45

2025-04-20T05:45

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владимир зеленский

дональд трамп

грег вайнер

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Отвечая на вопрос, как теперь складываются отношения между Трампом и Зеленским, политолог отметил, что стоит обратить внимание на некоторые недавние события.По его словам, для Трампа главы киевского режима больше не существует как политической фигуры.“Что касается самого Зеленский, то он ищет возможность получить гарантии и уйти с политической сцены. Я думаю, мы скоро увидим нового лидера на Украине, который сменит Зеленского”, — заявил собеседник издания.Кроме того, он подчеркнул, что такой расклад событий означает проведение на Украине выборов.“То есть Зеленский и Трамп оба готовятся, правда, к разным вещам. Трамп — к новому политическому имиджу Украины, а Зеленский — к отставке”, — резюмировал Вайнер.Полный текст интервью Грега Вайнера: Удар по Сумам не вызвал драмы в США, но Украине обещают прекращение огня за десять дней читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250416/syty-po-gorlo-ssha-otkazhutsya-ot-pomoschi-ukraine--the-economist-1062549965.html

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новости, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, грег вайнер