Острый психоз и поиски врага. Украинские эксперты о состоянии общества и о перспективах войны и мира - 10.04.2025 Украина.ру
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Острый психоз и поиски врага. Украинские эксперты о состоянии общества и о перспективах войны и мира
Острый психоз и поиски врага. Украинские эксперты о состоянии общества и о перспективах войны и мира - 10.04.2025 Украина.ру
Острый психоз и поиски врага. Украинские эксперты о состоянии общества и о перспективах войны и мира
В украинском экспертном сообществе задумались над тем, какой будет для страны и для людей цена остановки конфликта, Думают и над тем, какой может быть цена его продолжения.
2025-04-10T04:30
2025-04-10T04:30
эксклюзив
андрей ермолаев
украина
сша
россия
дональд трамп
кость бондаренко
владимир зеленский
руслан бортник
вадим карасев
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А конфликт не остановлен, боевые действия продолжаются. Если раньше прогнозировали возможное перемирие к Пасхе, то теперь об этом можно забыть, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. Более того, по его словам, путь к прекращению огня будет проходить через усиление эскалации, поскольку воюющие стороны стремятся войти в переговоры с позиции силы."Поэтому я убежден, что и в Москве, и военно-политическое руководство Украины еще планируют действия, которые, как кажется, как представляется, могут их усилить", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka. Он добавил, что всех нас ждут два-три тяжелых месяца, поскольку эскалация может усиливаться по мере продвижения переговоров.Ермолаев предположил, что своего пика ситуация достигнет к середине лета, а до того каждая из сторон постарается нанести противнику как можно больший ущерб. Как пойдет дальше? По словам политолога, переговоры США и РФ идут не только о войне и даже не столько о войне.Американским республиканцам в рамках долгосрочного, на десятилетия, планирования своей политики с целью достижения "золотого века" Америки "необходима лояльная, взаимодействующая с США, а желательно опять доступная Россия"."Опять нужно пробивать эти окна", - заявил Ермолаев, добавив, что "либо это сделает путинский режим, уже балансируя, либо будет делаться ставка на постпутинский режим, который опять заявит о своих "перестройках", о каком-то новом балансе, о необходимости сближаться с Западом, потому что это условие нового развития".По мнению украинского эксперта, "Трамп сейчас пытается заложить фундамент такого будущего поворота для России, который для России должен выглядеть выгодным".Добавим — наверняка именно только выглядеть, уж точно Трамп думает, прежде всего, о выгодах для США, а вовсе не о выгодах российских. Однако и для Украины цена будет очень высока. Ермолаев считает, что переговаривающиеся стороны сейчас "цинично" работают с картами — обсуждается предметно, какие украинские области кем будут контролироваться, где будут буферные зоны и т.д., так что - "разговора о ценностях не будет".Пока война продолжается, пересмотр ценностей происходит и внутри украинского общества, оно само изменяется - и изменяется далеко не в лучшую сторону, происходит очень серьезная его фрагментация Об этом в эфире того же канала Politeka рассказал покинувший страну известный украинский политолог Кость Бондаренко, сославшись на данные проводимых сейчас на Украине социсследований."Причем (происходит) не просто фрагментация, когда люди каждый сам за себя и прочее, но это ситуация, когда существует очень серьезный антагонизм между группами людей. Если раньше это было деление на Восток-Запад, на русскоязычных и украиноязычных и т. д., то сейчас уже мамы девочек ненавидят мам мальчиков или наоборот… Те, кто воюет на передовой — (ненавидят) тех, кто в тылу. Те, кто остались — тех, кто уехал. Ну и так далее, и так далее", - сказал эксперт.Он добавил, что украинское общество теперь находится в таком состоянии, когда оно готово отказывать другим в равноправии."Мы являемся свидетелями острого психоза, который существует в обществе, психоза, который фактически ведет к деградации общества", - констатировал эксперт. По его мнению, прекращение огня, остановка войны может привести к тому, что вражда в обществе останется и даже обострится — ведь победы, которую обещала власть, не будет.Кость Бондаренко пояснил, что украинский народ "находится в том состоянии, что ему нужен образ врага". Допустим, образ России как врага исчезает, подписывают мирное соглашение — кто тогда будет врагом?"Общество дальше будет требовать врага, врага будут искать в себе подобном, Врага будут искать во власти, врага будут искать в соседе, который не так разговаривает, не в ту церковь ходит… И это крайне сложная ситуация, потому что она чревата и гражданскими войнами, гражданскими конфликтами", - подчеркнул эксперт.А пока и "внешняя" война не остановлена, и в Европе есть много игроков, заинтересованных в том, чтобы она длилась как можно дольше, считает украинский политолог Руслан Бортник. Однако, по его словам, США теперь намерены использовать свои ресурсы для внутренней перезагрузки. Для этого Трампу нужно перестать расходовать ресурсы на украинский конфликт, завершить его.Как завершить? Далеко не так, как обещал Зеленский. Эксперт считает, что "США хотят провести линию в Украине, где с одной стороны будут подконтрольные России территории — и США готовы говорить о пяти украинских регионах в составе России (в неформальном)… а все остальное будет находиться под эффективным контролем США через соглашение о полезных ископаемых"."То есть, вся макроэкономика Украины будет контролироваться США", - сказал Бортник, добавив, что в таком случае американцы будут контролировать и все политические процессы на Украине, контролировать СМИ, контролировать политические процессы и т. д.Политолог отметил, что при этом США не собираются давать Киеву какие-либо гарантии безопасности - но если европейцы очень хотят такие гарантии дать, то тогда им, возможно, выделят долю "в этом открытом или закрытом акционерном обществе под названием "Украина".Вот такую модель сейчас выстраивают американцы. Европа и Киев сопротивляются, им нужно продолжение войны, Как отметил в эфире юуб-канала "Дикий live" украинский политолог Вадим Карасев, Европа сейчас помогает Киеву "и финансово, и в военном плане".Однако, по мнению эксперта, долго так продолжаться не может, у европейцев не хватит для этого ресурсов.Подробнее о происходящем на Украине и вокруг нее — в материале Сергея Зуева "Трамп превратил украинскую карету в тыкву. Украинские эксперты о том, кому продаться - России или США"
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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эксклюзив, андрей ермолаев, украина, сша, россия, дональд трамп, кость бондаренко, владимир зеленский, руслан бортник, вадим карасев, эксперты, общество, сво, конфликт
Эксклюзив, Андрей Ермолаев, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Кость Бондаренко, Владимир Зеленский, Руслан Бортник, Вадим Карасев, эксперты, Общество, СВО, конфликт

Острый психоз и поиски врага. Украинские эксперты о состоянии общества и о перспективах войны и мира

04:30 10.04.2025
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович
Коллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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В украинском экспертном сообществе задумались над тем, какой будет для страны и для людей цена остановки конфликта, Думают и над тем, какой может быть цена его продолжения.
А конфликт не остановлен, боевые действия продолжаются. Если раньше прогнозировали возможное перемирие к Пасхе, то теперь об этом можно забыть, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. Более того, по его словам, путь к прекращению огня будет проходить через усиление эскалации, поскольку воюющие стороны стремятся войти в переговоры с позиции силы.
"Поэтому я убежден, что и в Москве, и военно-политическое руководство Украины еще планируют действия, которые, как кажется, как представляется, могут их усилить", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka. Он добавил, что всех нас ждут два-три тяжелых месяца, поскольку эскалация может усиливаться по мере продвижения переговоров.
Ермолаев предположил, что своего пика ситуация достигнет к середине лета, а до того каждая из сторон постарается нанести противнику как можно больший ущерб. Как пойдет дальше? По словам политолога, переговоры США и РФ идут не только о войне и даже не столько о войне.
Американским республиканцам в рамках долгосрочного, на десятилетия, планирования своей политики с целью достижения "золотого века" Америки "необходима лояльная, взаимодействующая с США, а желательно опять доступная Россия".
"Опять нужно пробивать эти окна", - заявил Ермолаев, добавив, что "либо это сделает путинский режим, уже балансируя, либо будет делаться ставка на постпутинский режим, который опять заявит о своих "перестройках", о каком-то новом балансе, о необходимости сближаться с Западом, потому что это условие нового развития".
По мнению украинского эксперта, "Трамп сейчас пытается заложить фундамент такого будущего поворота для России, который для России должен выглядеть выгодным".
Добавим — наверняка именно только выглядеть, уж точно Трамп думает, прежде всего, о выгодах для США, а вовсе не о выгодах российских. Однако и для Украины цена будет очень высока. Ермолаев считает, что переговаривающиеся стороны сейчас "цинично" работают с картами — обсуждается предметно, какие украинские области кем будут контролироваться, где будут буферные зоны и т.д., так что - "разговора о ценностях не будет".
Пока война продолжается, пересмотр ценностей происходит и внутри украинского общества, оно само изменяется - и изменяется далеко не в лучшую сторону, происходит очень серьезная его фрагментация Об этом в эфире того же канала Politeka рассказал покинувший страну известный украинский политолог Кость Бондаренко, сославшись на данные проводимых сейчас на Украине социсследований.
"Причем (происходит) не просто фрагментация, когда люди каждый сам за себя и прочее, но это ситуация, когда существует очень серьезный антагонизм между группами людей. Если раньше это было деление на Восток-Запад, на русскоязычных и украиноязычных и т. д., то сейчас уже мамы девочек ненавидят мам мальчиков или наоборот… Те, кто воюет на передовой — (ненавидят) тех, кто в тылу. Те, кто остались — тех, кто уехал. Ну и так далее, и так далее", - сказал эксперт.
Он добавил, что украинское общество теперь находится в таком состоянии, когда оно готово отказывать другим в равноправии.
"Мы являемся свидетелями острого психоза, который существует в обществе, психоза, который фактически ведет к деградации общества", - констатировал эксперт. По его мнению, прекращение огня, остановка войны может привести к тому, что вражда в обществе останется и даже обострится — ведь победы, которую обещала власть, не будет.
Кость Бондаренко пояснил, что украинский народ "находится в том состоянии, что ему нужен образ врага". Допустим, образ России как врага исчезает, подписывают мирное соглашение — кто тогда будет врагом?
"Общество дальше будет требовать врага, врага будут искать в себе подобном, Врага будут искать во власти, врага будут искать в соседе, который не так разговаривает, не в ту церковь ходит… И это крайне сложная ситуация, потому что она чревата и гражданскими войнами, гражданскими конфликтами", - подчеркнул эксперт.
А пока и "внешняя" война не остановлена, и в Европе есть много игроков, заинтересованных в том, чтобы она длилась как можно дольше, считает украинский политолог Руслан Бортник. Однако, по его словам, США теперь намерены использовать свои ресурсы для внутренней перезагрузки. Для этого Трампу нужно перестать расходовать ресурсы на украинский конфликт, завершить его.
Как завершить? Далеко не так, как обещал Зеленский. Эксперт считает, что "США хотят провести линию в Украине, где с одной стороны будут подконтрольные России территории — и США готовы говорить о пяти украинских регионах в составе России (в неформальном)… а все остальное будет находиться под эффективным контролем США через соглашение о полезных ископаемых".
"То есть, вся макроэкономика Украины будет контролироваться США", - сказал Бортник, добавив, что в таком случае американцы будут контролировать и все политические процессы на Украине, контролировать СМИ, контролировать политические процессы и т. д.
Политолог отметил, что при этом США не собираются давать Киеву какие-либо гарантии безопасности - но если европейцы очень хотят такие гарантии дать, то тогда им, возможно, выделят долю "в этом открытом или закрытом акционерном обществе под названием "Украина".
Вот такую модель сейчас выстраивают американцы. Европа и Киев сопротивляются, им нужно продолжение войны, Как отметил в эфире юуб-канала "Дикий live" украинский политолог Вадим Карасев, Европа сейчас помогает Киеву "и финансово, и в военном плане".
Однако, по мнению эксперта, долго так продолжаться не может, у европейцев не хватит для этого ресурсов.
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг нее — в материале Сергея Зуева "Трамп превратил украинскую карету в тыкву. Украинские эксперты о том, кому продаться - России или США"
 
ЭксклюзивАндрей ЕрмолаевУкраинаСШАРоссияДональд ТрампКость БондаренкоВладимир ЗеленскийРуслан БортникВадим КарасевэкспертыОбществоСВОконфликт
 
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05:00От победы до ликвидации. Сценарии будущего Зеленского
04:45Как американцы зарабатывают на украинской войне. Украина в международном контексте
04:30Острый психоз и поиски врага. Украинские эксперты о состоянии общества и о перспективах войны и мира
04:15Освобождаются серьезные резервы: эксперт о том, почему на Западе заговорили о новом наступлении России
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