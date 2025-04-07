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Хинштейн рассказал о борьбе с коррупцией в Курской области

Хинштейн рассказал о борьбе с коррупцией в Курской области - 07.04.2025 Украина.ру

Хинштейн рассказал о борьбе с коррупцией в Курской области

Обвиняемый в коррупции, которого суд признал виновным, не может работать в структуре государственной власти, утверждает врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, о чем заявил 7 апреля.

2025-04-07T13:30

2025-04-07T13:30

2025-04-07T14:02

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Кадровые вопросы и меры по борьбе с коррупцией были рассмотрены в ходе заседания правительства региона. Александр Хинштейн сообщил, что мэр Курска Игорь Куцак решил по собственному желанию покинуть пост и на неделе будет определена кандидатура исполняющего обязанности градоначальника.Говоря о коррупции, Хинштейн сообщил, что на прошедшей неделе ио гендиректора Центра компетенции развития городской среды региона отправлена под домашний арест по делу о превышении должностных полномочий и мошенничестве."Узнал, что она не отстранена от занимаемой должности — поручил до вечера это решить", - сказал врио губернатора Курской области.Хинштейн сообщил чиновникам, что есть вопросы и по другим аспектам коррупционной составляющей жизни региона."К тому же, есть вопросы по назначению ио директора Центра занятости Курской области Павла Моисеева, который также привлекался к ответственности (отчуждал муниципальную собственность в интересах своей семьи). Не понимаю, как человек, обвиняемый в коррупции и которого суд де-факто признал виновным, может до сих пор работать в структуре госвласти! Потребовал уволить его — все основания для этого есть. Брать на работу в органы власти и их подведы людей, которые ранее привлекались к уголовной ответственности, недопустимо!", - заявил Хинштейн.Он поручил проверить, есть ли в системе власти и подведомственных учреждениях лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности. По мнению врио губернатора, таким персоналиям в системе власти места нет.В 2024 году в Курской и Белгородской областях была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Ранее Рогов рассказал, как воруют деньги на дорожном строительстве в Запорожье

https://ukraina.ru/20250407/1062336333.html

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новости, курская область, курск, запорожье, хинштейн, кто, коррупция, мошенничество, бюрократия