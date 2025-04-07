Лавров указал на открытое прославление нацистов в Европе
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкП/к главы МИД РФ С. Лаврова по итогам переговоров делегаций РФ и США
В Европе, прежде всего на Украине и в Прибалтике, открыто прославляют нацистов и их приспешников. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, обращаясь к организаторам и участникам международного форума "Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне"
Он указал, что акция "Бессмертный полк" уникальна по своему охвату и объединительной силе.
"Её проведение способствует сохранению исторической памяти, обеспечению связи времен и поколений, поддержанию у миллионов россиян и соотечественников, проживающих за рубежом, чувства гордости за своих предков, спасших человечество от ужасов "коричневой чумы". Сегодня, когда множатся попытки сфальсифицировать историю, а в ряде государств европейского региона, прежде всего, на Украине и в Прибалтике, открыто прославляются нацисты и их приспешники, ваша благородная, подвижническая деятельность приобретает особое значение", - отметил Лавров.
До этого президент России Владимир Путин отметил, что сотни тысяч людей во всем мире "по зову сердца участвуют в масштабных шествиях "Бессмертного полка". Он добавил, что люди "искренне стремятся внести свой вклад в сбережение памяти о самой жестокой войне XX столетия и героическом поколении победителей, кропотливо разыскивают в архивах фотографии и документальные материалы о своих родных и близких".
Подробнее - в материале "Бессмертный полк" особо значим сейчас, когда поощряются нацизм и русофобия – Путин на сайте Украина.ру.