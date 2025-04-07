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Лавров указал на открытое прославление нацистов в Европе

Лавров указал на открытое прославление нацистов в Европе - 07.04.2025 Украина.ру

Лавров указал на открытое прославление нацистов в Европе

В Европе, прежде всего на Украине и в Прибалтике, открыто прославляют нацистов и их приспешников. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, обращаясь к организаторам и участникам международного форума "Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне"

2025-04-07T12:32

2025-04-07T12:32

2025-04-07T12:32

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Он указал, что акция "Бессмертный полк" уникальна по своему охвату и объединительной силе."Её проведение способствует сохранению исторической памяти, обеспечению связи времен и поколений, поддержанию у миллионов россиян и соотечественников, проживающих за рубежом, чувства гордости за своих предков, спасших человечество от ужасов "коричневой чумы". Сегодня, когда множатся попытки сфальсифицировать историю, а в ряде государств европейского региона, прежде всего, на Украине и в Прибалтике, открыто прославляются нацисты и их приспешники, ваша благородная, подвижническая деятельность приобретает особое значение", - отметил Лавров.До этого президент России Владимир Путин отметил, что сотни тысяч людей во всем мире "по зову сердца участвуют в масштабных шествиях "Бессмертного полка". Он добавил, что люди "искренне стремятся внести свой вклад в сбережение памяти о самой жестокой войне XX столетия и героическом поколении победителей, кропотливо разыскивают в архивах фотографии и документальные материалы о своих родных и близких".Подробнее - в материале "Бессмертный полк" особо значим сейчас, когда поощряются нацизм и русофобия – Путин на сайте Украина.ру.

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новости, европа, украина, прибалтика, сергей лавров, владимир путин, бессмертный полк