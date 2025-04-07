https://ukraina.ru/20250407/1062334966.html

"Бессмертный полк" особо значим сейчас, когда поощряются нацизм и русофобия – Путин

"Бессмертный полк" особо значим сейчас, когда поощряются нацизм и русофобия – Путин - 07.04.2025 Украина.ру

"Бессмертный полк" особо значим сейчас, когда поощряются нацизм и русофобия – Путин

Сплочённость и верность правде участников "Бессмертного полка" приобретают особое значение сейчас, когда во многих государствах целенаправленно поощряются нацизм и русофобия, предпринимаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, исказить роль нашей страны в Великой Победе. Об этом 7 апреля заявил Владимир Путин.

2025-04-07T11:45

2025-04-07T11:45

2025-04-07T11:45

новости

россия

белоруссия

минск

владимир путин

бессмертный полк

история ссср

память

великая отечественная война

неонацисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/05/1051762828_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a8c903cb29f85de92d40d58592424693.jpg

Презент России направил телеграмму участникам международного форума "Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне". В ней он отметил важность работы участников форума в непростых условиях.Путин отметил, что форум стал доброй традицией и сегодня он вновь объединяет на своей площадке представителей общественных, поисковых, волонтёрских организаций, а также координаторов "Бессмертного полка" из разных городов России и многих зарубежных государств.Он выразил уверенность в результативности форума, плодотворности обсуждения широкого круга вопросов, связанных с организацией общественных мероприятий, приуроченных к юбилею Великой Победы.Ранее, 13 марта президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко заявил, что акции движения "Бессмертный полк" в 2025 году пройдут во многих российских и белорусских городах. Подробности в публикации "Бессмертный полк" пройдёт во многих российских и белорусских городах - Путин В 2024 году акции белорусских участников международного движения "Бессмертный полк" состоялись в Минске и ещё пяти областных центрах Белоруссии. Аналогичные мероприятия состоялись в 2023 году.Также на эту тему: Путин будет рад видеть 9 мая глав государств, готовых разделить радость и гордость Дня Победы – Песков

россия

белоруссия

минск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, белоруссия, минск, владимир путин, бессмертный полк, история ссср, память, великая отечественная война, неонацисты, нацизм, фашизм, русофобия, постсоветское пространство, ревизионизм