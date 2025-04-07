"Бессмертный полк" особо значим сейчас, когда поощряются нацизм и русофобия – Путин
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в шествии "Бессмертный полк"
Сплочённость и верность правде участников "Бессмертного полка" приобретают особое значение сейчас, когда во многих государствах целенаправленно поощряются нацизм и русофобия, предпринимаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, исказить роль нашей страны в Великой Победе. Об этом 7 апреля заявил Владимир Путин.
Презент России направил телеграмму участникам международного форума "Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне". В ней он отметил важность работы участников форума в непростых условиях.
"Сотни тысяч людей во всём мире по зову сердца принимают участие в масштабных шествиях "Бессмертного полка", в реализации других патриотических, творческих, информационных проектов. Они искренне стремятся внести свой вклад в сбережение памяти о самой жестокой войне XX столетия и героическом поколении победителей, кропотливо разыскивают в архивах фотографии и документальные материалы о своих родных и близких. Такая сплочённость, верность правде приобретают особое значение в наше непростое время, когда во многих государствах целенаправленно поощряются нацизм и русофобия, предпринимаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, исказить роль нашей страны в Великой Победе", - заявил Путин.
Он выразил уверенность в результативности форума, плодотворности обсуждения широкого круга вопросов, связанных с организацией общественных мероприятий, приуроченных к юбилею Великой Победы.
Ранее, 13 марта президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко заявил, что акции движения "Бессмертный полк" в 2025 году пройдут во многих российских и белорусских городах. Подробности в публикации "Бессмертный полк" пройдёт во многих российских и белорусских городах - Путин
В 2024 году акции белорусских участников международного движения "Бессмертный полк" состоялись в Минске и ещё пяти областных центрах Белоруссии. Аналогичные мероприятия состоялись в 2023 году.