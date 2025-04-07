"Бессмертный полк" особо значим сейчас, когда поощряются нацизм и русофобия – Путин - 07.04.2025 Украина.ру
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"Бессмертный полк" особо значим сейчас, когда поощряются нацизм и русофобия – Путин
"Бессмертный полк" особо значим сейчас, когда поощряются нацизм и русофобия – Путин - 07.04.2025 Украина.ру
"Бессмертный полк" особо значим сейчас, когда поощряются нацизм и русофобия – Путин
Сплочённость и верность правде участников "Бессмертного полка" приобретают особое значение сейчас, когда во многих государствах целенаправленно поощряются нацизм и русофобия, предпринимаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, исказить роль нашей страны в Великой Победе. Об этом 7 апреля заявил Владимир Путин.
2025-04-07T11:45
2025-04-07T11:45
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великая отечественная война
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Презент России направил телеграмму участникам международного форума "Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне". В ней он отметил важность работы участников форума в непростых условиях.Путин отметил, что форум стал доброй традицией и сегодня он вновь объединяет на своей площадке представителей общественных, поисковых, волонтёрских организаций, а также координаторов "Бессмертного полка" из разных городов России и многих зарубежных государств.Он выразил уверенность в результативности форума, плодотворности обсуждения широкого круга вопросов, связанных с организацией общественных мероприятий, приуроченных к юбилею Великой Победы.Ранее, 13 марта президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко заявил, что акции движения "Бессмертный полк" в 2025 году пройдут во многих российских и белорусских городах. Подробности в публикации "Бессмертный полк" пройдёт во многих российских и белорусских городах - Путин В 2024 году акции белорусских участников международного движения "Бессмертный полк" состоялись в Минске и ещё пяти областных центрах Белоруссии. Аналогичные мероприятия состоялись в 2023 году.Также на эту тему: Путин будет рад видеть 9 мая глав государств, готовых разделить радость и гордость Дня Победы – Песков
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новости, россия, белоруссия, минск, владимир путин, бессмертный полк, история ссср, память, великая отечественная война, неонацисты, нацизм, фашизм, русофобия, постсоветское пространство, ревизионизм
Новости, Россия, Белоруссия, Минск, Владимир Путин, Бессмертный полк, история СССР, память, Великая Отечественная война, неонацисты, нацизм, фашизм, Русофобия, постсоветское пространство, Ревизионизм

"Бессмертный полк" особо значим сейчас, когда поощряются нацизм и русофобия – Путин

11:45 07.04.2025
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в шествии "Бессмертный полк"
Президент РФ В. Путин принял участие в шествии Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Сплочённость и верность правде участников "Бессмертного полка" приобретают особое значение сейчас, когда во многих государствах целенаправленно поощряются нацизм и русофобия, предпринимаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, исказить роль нашей страны в Великой Победе. Об этом 7 апреля заявил Владимир Путин.
Презент России направил телеграмму участникам международного форума "Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне". В ней он отметил важность работы участников форума в непростых условиях.
Путин отметил, что форум стал доброй традицией и сегодня он вновь объединяет на своей площадке представителей общественных, поисковых, волонтёрских организаций, а также координаторов "Бессмертного полка" из разных городов России и многих зарубежных государств.
"Сотни тысяч людей во всём мире по зову сердца принимают участие в масштабных шествиях "Бессмертного полка", в реализации других патриотических, творческих, информационных проектов. Они искренне стремятся внести свой вклад в сбережение памяти о самой жестокой войне XX столетия и героическом поколении победителей, кропотливо разыскивают в архивах фотографии и документальные материалы о своих родных и близких. Такая сплочённость, верность правде приобретают особое значение в наше непростое время, когда во многих государствах целенаправленно поощряются нацизм и русофобия, предпринимаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, исказить роль нашей страны в Великой Победе", - заявил Путин.
Он выразил уверенность в результативности форума, плодотворности обсуждения широкого круга вопросов, связанных с организацией общественных мероприятий, приуроченных к юбилею Великой Победы.
Ранее, 13 марта президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко заявил, что акции движения "Бессмертный полк" в 2025 году пройдут во многих российских и белорусских городах. Подробности в публикации "Бессмертный полк" пройдёт во многих российских и белорусских городах - Путин
В 2024 году акции белорусских участников международного движения "Бессмертный полк" состоялись в Минске и ещё пяти областных центрах Белоруссии. Аналогичные мероприятия состоялись в 2023 году.
Также на эту тему: Путин будет рад видеть 9 мая глав государств, готовых разделить радость и гордость Дня Победы – Песков
 
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