Лукашенко анонсировал точечную мобилизацию ВС Белоруссии
Вооруженные силы (ВС) Белоруссии будут точечно отмобилизованы для подготовки к возможным вооруженным конфликтам. Об этом 12 мая сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко
"Как я обещал, мы точечно будем отмобилизовывать части, для того чтобы готовить их к войне. Дай Бог, чтобы ее удалось избежать", — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Белорусский лидер подчеркнул, что армия существует именно для защиты страны в случае возможных конфликтов. При этом Лукашенко напомнил, что Белоруссия придерживается мирного урегулирования недопонимания между сторонами.
Президент России Владимир Путин 9 мая, поздравляя Лукашенко с Днем Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), заявил о высокой оценке вклада Минска в обеспечение обороноспособности Союзного государства.
