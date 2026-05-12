"Для широких слоев умственно отсталого населения": эксперт о том, как на Украине трактуют 8 мая
На Украине, где прославляют Бандеру, трактовка празднования Дня Победы 8 мая зависит от того, для кого она предназначена. Для внутреннего потребления — одна история, для Запада — совсем другая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Для широких слоев умственно отсталого населения": эксперт о том, как на Украине трактуют 8 мая

14:53 12.05.2026 (обновлено: 15:02 12.05.2026)
 
© РИА Новости . Николай Лазаренко / Перейти в фотобанкПразднование Дня памяти и примирения на Украине
Празднование Дня памяти и примирения на Украине
На Украине, где прославляют Бандеру, трактовка празднования Дня Победы 8 мая зависит от того, для кого она предназначена. Для внутреннего потребления — одна история, для Запада — совсем другая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Журналист спросил эксперта, как на Украине, где прославляют Степана Бандеру и где в рядах ВСУ воюют бойцы с нацистскими татуировками, трактуется празднование Дня Победы 8 мая. Эксперт объяснил, что у Киева трактовки припасены на все случаи жизни
"Есть трактовка для внутреннего потребления: "Это борцы за свободу. Они воевали против всех. Были объединенные нации в лице СССР, Британии и США. Были Страны Оси. А с третьей стороны были Украина, которая воевала со всеми за свою независимость, потому что все на нее покушались". Это у них официальная трактовка для широких слоев умственно отсталого населения", — рассказал Ищенко.
Эксперт привел версию для украинских нацистов: "А что такого? Мы поддерживали не [Адольфа] Гитлера, а Европу. Пришли европейцы навести порядок на Украине. [Иосиф] Сталин ее оккупировал, а европейцы пришли освобождать"", — описал обозреватель логику киевского режима.
Он также упомянул, что есть трактовка и для внешней аудитории: "Вообще никто не воевал. Только против немцев. В УПА* были целые батальоны, состоящие из евреев. Это же буквально ЦАХАЛ. Шухевич еврейских девочек спасал. Бандера не спасал, потому что он в концлагере сидел"", — пояснил политолог.
Ищенко подчеркнул, что меняется только форма. "Меняется ситуация – трактовки меняются. Неизменным остается только общий принцип: "И в 1941, и в 2022 году мы вместе с Европой начали войну против России"", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Германии уже не стыдно, но все еще страшно думать о том, чтобы начать войну с Россией" на сайте Украина.ру.
Также на тему исторической памяти — в материале Дениса Рудометова "Александр Полищук: Для победы в СВО нужно дать пехоте инструмент для штурма и обезглавить киевский режим" на сайте Украина.ру.
*Украинская повстанческая армия (УПА), признанная экстремистской организацией и запрещённая на территории России.
