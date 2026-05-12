"Это не золотой телец": пастор оправдывается за освящение золотой статуи Трампа - 12.05.2026 Украина.ру
"Это не золотой телец": пастор оправдывается за освящение золотой статуи Трампа
Общественность США обсуждает новый прижизненный памятник президенту США Дональду Трампу. Освящавший монумент пастор Марк Бернс отверг аналогии с библейским "золотым тельцом", сообщает 12 мая Украина.ру
15:25 12.05.2026
 
Общественность США обсуждает новый прижизненный памятник президенту США Дональду Трампу. Освящавший монумент пастор Марк Бернс отверг аналогии с библейским "золотым тельцом", сообщает 12 мая Украина.ру
Церемония освящения большой позолоченной статуи Дональда Трампа стала новым поводом для критики президента США и причастных к установке этого монумента. Среди последних оказался и пастор, освящавших статую.
подвергнутых вызвала споры в Соединенных Штатах. Пастор, освятивший статую, защищает свои действия.
"Позвольте мне внести ясность: это не "золотой телец", - написал пастор в соцсети после его интервью на канале LBC, где обсуждалось открытие статуи президента Трампа.
Протестантский проповедник участвовал в церемонии открытия статуи на территории гольф-клуба Doral во Флориде, принадлежащем семье Трампа.
Нынешний президент США изображен в полный рост с поднятым вверх кулаком. Пятиметровая статуя покрыта золотом и фигурирует в прессе как Don Colossus авторства скульптора Алана Коттрилла.
"По всей Америке установлены статуи в честь президентов, генералов, борцов за гражданские права, спортсменов и культурных деятелей. От Авраама Линкольна до Мартина Лютера Кинга-младшего и Майкла Джордана памятники долгое время использовались для признания влияния, жертвенности, лидерства и результативности, - написал Бернс. - Президент Трамп не посвящает эту статую себе".
Пастор Бернс отметил, что установка позолоченной статуи стала возможной "благодаря более чем 6000 патриотам", которые собрались вместе, чтобы почтить "силу, стойкость, мужество и лидерство, которые помогли сформировать будущее Соединенных Штатов Америки".
"Как христиане, мы поклоняемся только Богу. Но Священное Писание также учит нас воздавать почести там, где это необходимо. Эта статуя не о поклонении. Она о памяти, благодарности, патриотизме и стойкости движения, которое, по мнению миллионов американцев, изменило историю", - резюмировал Бернс в обращении к подписчикам своего аккаунта в соцсети.
Бернса критикуют за подхалимство, низкопоклонство и другие низменные качества другие пользователи соцсетей. Многие из них высмеивают безвкусицу очередной попытки увековечить миллиардера-президента США.
В рунете новый памятник Трампу сравнивают с 14-метровой золотой статуей в Ашхабаде, которую при жизни установил себе бывший первый секретарь ЦК Компартии этой советской республики - впоследствии президент постсоветской республики Сапармурат Ниязов. Статуя вращалась вслед за солнцем и после смерти среднеазиатского лидера была перенесена в другое место столицы Туркмении.
