Российские войска зеркально реагировали на нарушения перемирия
На каждый залп РСЗО со стороны украинских позиций вооруженные силы тут же отвечали огнем. Об этом 12 мая заявили в эфире радио "Новороссия сегодня"
Российские военные в ответ на огонь противника поражали расчеты РСЗО вооруженные сил Украины и места запуска беспилотных летательных аппаратов.
Так, в ходе нанесения ответных ударов подразделения группировки "Север" поразили живую силу и технику механизированной и мотопехотной бригад ВСУ около Комаровки, Андреевки и Малой Корчаковки в Сумской области, говорится в Минобороны.
А в Харьковской области поражены формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Старицей, Избицким и Вильчей.
Противник при этом потерял более 100 военнослужащих, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ.
