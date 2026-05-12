Российские войска зеркально реагировали на нарушения перемирия - 12.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260512/rossiyskie-voyska-zerkalno-reagirovali-na-narusheniya-peremiriya-1078847060.html
Российские войска зеркально реагировали на нарушения перемирия
Российские войска зеркально реагировали на нарушения перемирия - 12.05.2026 Украина.ру
Российские войска зеркально реагировали на нарушения перемирия
На каждый залп РСЗО со стороны украинских позиций вооруженные силы тут же отвечали огнем. Об этом 12 мая заявили в эфире радио "Новороссия сегодня"
2026-05-12T13:24
2026-05-12T13:24
сумская область
харьковская область
вооруженные силы украины
старица
минобороны
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/19/1077139718_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_92d86ac45d5d2b4fb35b13cb404dc58f.jpg
Российские военные в ответ на огонь противника поражали расчеты РСЗО вооруженные сил Украины и места запуска беспилотных летательных аппаратов. Так, в ходе нанесения ответных ударов подразделения группировки "Север" поразили живую силу и технику механизированной и мотопехотной бригад ВСУ около Комаровки, Андреевки и Малой Корчаковки в Сумской области, говорится в Минобороны.А в Харьковской области поражены формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Старицей, Избицким и Вильчей.Противник при этом потерял более 100 военнослужащих, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ.Главные события к этому часу: Киев задумался о капитуляции, ВСУ угрожают России хантавирусом. Хроника событий на 13.00 12 мая
сумская область
харьковская область
старица
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/19/1077139718_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e0afebf4bbfcc67f11572417874904a3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сумская область, харьковская область, вооруженные силы украины, старица, минобороны, сво, спецоперация
Сумская область, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Старица, Минобороны, СВО, Спецоперация

Российские войска зеркально реагировали на нарушения перемирия

13:24 12.05.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
На каждый залп РСЗО со стороны украинских позиций вооруженные силы тут же отвечали огнем. Об этом 12 мая заявили в эфире радио "Новороссия сегодня"
Российские военные в ответ на огонь противника поражали расчеты РСЗО вооруженные сил Украины и места запуска беспилотных летательных аппаратов.
Так, в ходе нанесения ответных ударов подразделения группировки "Север" поразили живую силу и технику механизированной и мотопехотной бригад ВСУ около Комаровки, Андреевки и Малой Корчаковки в Сумской области, говорится в Минобороны.
А в Харьковской области поражены формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Старицей, Избицким и Вильчей.
Противник при этом потерял более 100 военнослужащих, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ.
Главные события к этому часу: Киев задумался о капитуляции, ВСУ угрожают России хантавирусом. Хроника событий на 13.00 12 мая
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Сумская областьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныСтарицаМинобороныСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:38Кооператив "Династия". Кто настоящий интересант Миндич-гейта и к чему на самом деле склоняют Зеленского
15:25"Это не золотой телец": пастор оправдывается за освящение золотой статуи Трампа
15:19"СВО может остановиться в любой момент". Перемирие окончено, что будет дальше
15:09"Пропаганда как у Геббельса" и кокаин Зеленского: разоблачения экс-пресс-секретаря Мендель
14:53"Для широких слоев умственно отсталого населения": эксперт о том, как на Украине трактуют 8 мая
14:50Россия вернула из украинского плена почти 4 тысячи военных. Главные новости к этому часу
14:49Замглавы украинского Светловодска устроил стрельбу в горсовете
14:36Конфликт на Украине близок к завершению, считает Песков
14:23Школьников Пензенской области перевели на дистант из-за дронов
14:20Я бы ничего не изменил в Декларации независимости ДНР, заявил ее автор Борис Литвинов
14:12Нацразведка США изучит биолаборатории на Украине, БРИКС превосходит G7. Новости к этому часу
13:56"Оправдание нацизма идет полным ходом": Ищенко о том, как Европа забывает уроки истории
13:52Украинский дрон рухнул на крышу жилого дома в Оренбурге. Новости СВО
13:24Российские войска зеркально реагировали на нарушения перемирия
13:21"СССР потребовал переподписания в Берлине": Ищенко объяснил историческую правду о 9 мая
13:11Песков высказался о возможной встрече Путина и Зеленского. Важные заявления Кремля
13:00Киев задумался о капитуляции, ВСУ угрожают России хантавирусом. Хроника событий на 13.00 12 мая
12:47Двенадцать лет борьбы за независимость от Украины и возвращение в Россию
12:42НАБУ вручило новые подозрения Чернышову и Миндичу по делу о строительстве коттеджей под Киевом
12:31ДНР и ЛНР празднуют независимость, развитие машиностроения Донбасса. 12 мая, утренний эфир
Лента новостейМолния