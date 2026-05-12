Конфликт на Украине близок к завершению, считает Песков - 12.05.2026 Украина.ру

Наработки по Украине позволяют говорить о приближении урегулирования конфликта. Об этом 12 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что украинский конфликт приближается к своему завершению

2026-05-12T14:36

Как указал Песков, была проделана определенная большая работа в формате РФ – США – Украина и Москва будет приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Вашингтона. "И конечно, вот тот багаж наработок в плане мирного процесса, он позволяет говорить о том, что близится действительно завершение, но говорить в этом контексте о какой-то конкретике в данный момент не приходится", — указал пресс-секретарь главы государства на брифинге. Песков добавил, что специальная военная операция (СВО) России на Украине продолжается, однако ее прекращение зависит в том числе от сговорчивости украинского лидера Владимира Зеленского. Владимир Путин 9 мая назвал урегулирование украинского конфликта делом Москвы и Киева. Он отметил, администрация американского президента Дональда Трампа также искренне стремится к урегулированию конфликта. Тогда же российский президент заявил, что встреча с Зеленским в третьей стране возможна только при условии окончательных договоренностей о мирном договоре на длительную перспективу.Что происходит на фронте: Украинский дрон рухнул на крышу жилого дома в Оренбурге. Новости СВО

