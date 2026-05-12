Конфликт на Украине близок к завершению, считает Песков - 12.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260512/konflikt-na-ukraine-blizok-k-zaversheniyu-schitaet-peskov-1078849247.html
Конфликт на Украине близок к завершению, считает Песков
Конфликт на Украине близок к завершению, считает Песков - 12.05.2026 Украина.ру
Конфликт на Украине близок к завершению, считает Песков
Наработки по Украине позволяют говорить о приближении урегулирования конфликта. Об этом 12 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что украинский конфликт приближается к своему завершению
2026-05-12T14:36
2026-05-12T14:36
новости
украина
россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/16/1074662721_0:43:800:493_1920x0_80_0_0_617511f106e3b50f89b3f3cc426e5bdc.jpg
Как указал Песков, была проделана определенная большая работа в формате РФ – США – Украина и Москва будет приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Вашингтона. "И конечно, вот тот багаж наработок в плане мирного процесса, он позволяет говорить о том, что близится действительно завершение, но говорить в этом контексте о какой-то конкретике в данный момент не приходится", — указал пресс-секретарь главы государства на брифинге. Песков добавил, что специальная военная операция (СВО) России на Украине продолжается, однако ее прекращение зависит в том числе от сговорчивости украинского лидера Владимира Зеленского. Владимир Путин 9 мая назвал урегулирование украинского конфликта делом Москвы и Киева. Он отметил, администрация американского президента Дональда Трампа также искренне стремится к урегулированию конфликта. Тогда же российский президент заявил, что встреча с Зеленским в третьей стране возможна только при условии окончательных договоренностей о мирном договоре на длительную перспективу.Что происходит на фронте: Украинский дрон рухнул на крышу жилого дома в Оренбурге. Новости СВО
украина
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/16/1074662721_44:0:757:535_1920x0_80_0_0_7ea2a2f4c564c91328bb293faa4c6b93.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский
Новости, Украина, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский

Конфликт на Украине близок к завершению, считает Песков

14:36 12.05.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкУиткофф и Кушнер прибудут в Москву сегодня после 7-8 часов вечера, заявил Песков
Уиткофф и Кушнер прибудут в Москву сегодня после 7-8 часов вечера, заявил Песков - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Наработки по Украине позволяют говорить о приближении урегулирования конфликта. Об этом 12 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что украинский конфликт приближается к своему завершению
Как указал Песков, была проделана определенная большая работа в формате РФ – США – Украина и Москва будет приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Вашингтона.
"И конечно, вот тот багаж наработок в плане мирного процесса, он позволяет говорить о том, что близится действительно завершение, но говорить в этом контексте о какой-то конкретике в данный момент не приходится", — указал пресс-секретарь главы государства на брифинге.
Песков добавил, что специальная военная операция (СВО) России на Украине продолжается, однако ее прекращение зависит в том числе от сговорчивости украинского лидера Владимира Зеленского.
Владимир Путин 9 мая назвал урегулирование украинского конфликта делом Москвы и Киева. Он отметил, администрация американского президента Дональда Трампа также искренне стремится к урегулированию конфликта.
Тогда же российский президент заявил, что встреча с Зеленским в третьей стране возможна только при условии окончательных договоренностей о мирном договоре на длительную перспективу.
Что происходит на фронте: Украинский дрон рухнул на крышу жилого дома в Оренбурге. Новости СВО
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияМоскваДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:38Кооператив "Династия". Кто настоящий интересант Миндич-гейта и к чему на самом деле склоняют Зеленского
15:25"Это не золотой телец": пастор оправдывается за освящение золотой статуи Трампа
15:19"СВО может остановиться в любой момент". Перемирие окончено, что будет дальше
15:09"Пропаганда как у Геббельса" и кокаин Зеленского: разоблачения экс-пресс-секретаря Мендель
14:53"Для широких слоев умственно отсталого населения": эксперт о том, как на Украине трактуют 8 мая
14:50Россия вернула из украинского плена почти 4 тысячи военных. Главные новости к этому часу
14:49Замглавы украинского Светловодска устроил стрельбу в горсовете
14:36Конфликт на Украине близок к завершению, считает Песков
14:23Школьников Пензенской области перевели на дистант из-за дронов
14:20Я бы ничего не изменил в Декларации независимости ДНР, заявил ее автор Борис Литвинов
14:12Нацразведка США изучит биолаборатории на Украине, БРИКС превосходит G7. Новости к этому часу
13:56"Оправдание нацизма идет полным ходом": Ищенко о том, как Европа забывает уроки истории
13:52Украинский дрон рухнул на крышу жилого дома в Оренбурге. Новости СВО
13:24Российские войска зеркально реагировали на нарушения перемирия
13:21"СССР потребовал переподписания в Берлине": Ищенко объяснил историческую правду о 9 мая
13:11Песков высказался о возможной встрече Путина и Зеленского. Важные заявления Кремля
13:00Киев задумался о капитуляции, ВСУ угрожают России хантавирусом. Хроника событий на 13.00 12 мая
12:47Двенадцать лет борьбы за независимость от Украины и возвращение в Россию
12:42НАБУ вручило новые подозрения Чернышову и Миндичу по делу о строительстве коттеджей под Киевом
12:31ДНР и ЛНР празднуют независимость, развитие машиностроения Донбасса. 12 мая, утренний эфир
Лента новостейМолния