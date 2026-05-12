"СССР потребовал переподписания в Берлине": Ищенко объяснил историческую правду о 9 мая - 12.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260512/sssr-potreboval-perepodpisaniya-v-berline-ischenko-obyasnil-istoricheskuyu-pravdu-o-9-maya-1078846829.html
"СССР потребовал переподписания в Берлине": Ищенко объяснил историческую правду о 9 мая
"СССР потребовал переподписания в Берлине": Ищенко объяснил историческую правду о 9 мая - 12.05.2026 Украина.ру
"СССР потребовал переподписания в Берлине": Ищенко объяснил историческую правду о 9 мая
Между Россией и Западом уже много лет идет идеологическое противостояние: когда правильно отмечать День Победы — 8 или 9 мая. Разница в датах возникла не случайно, а из-за двойного подписания капитуляции гитлеровской Германии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-05-12T13:21
2026-05-12T13:21
новости
россия
германия
ссср
ростислав ищенко
украина.ру
главные новости
главное
сша
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101269/90/1012699064_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_ae7436440fd3d069265d376a2760b888.jpg
Журналист попросил эксперта рассказать о том, почему Запад и Россия отмечают День Победы над фашизмом в разные дни. Ищенко объяснил, как это произошло. "Фленсбургское правительство [Карла] Дёница подписало капитуляцию с 7 на 8 мая, а потом СССР потребовал переподписания в Берлине", — напомнил собеседник Украина.ру. Он раскрыл мотивы советского руководства. "Несмотря на то, что представитель СССР присутствовал при подписании, в Москве захотели, чтобы подписание капитуляции произошло в более торжественной обстановке на более высоком уровне в Берлине. И она переподписывалась в ночь с 8 на 9 мая", — рассказал политолог.Отвечая на вопрос о позиции Киева, эксперт напомнил, что раньше Украина вместе со всем СССР тоже праздновала Победу 9 мая. Но в связи с тем, что она стала "великой европейской державой" и Россию "не любит так, что кушать не может", киевский режим перенес День Победы, отметил Ищенко."Причем они это сделали не просто для того, чтобы отличаться от России, а чтобы продемонстрировать: "Есть цивилизованный мир, куда входят США, Европа и Украина, а есть азиатские варвары. У всех нормальных людей 8 мая, у них – 9 мая""— констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Германии уже не стыдно, но все еще страшно думать о том, чтобы начать войну с Россией" на сайте Украина.ру.Оправилась ли Германия от вины за развязывание Второй мировой войны? Об этом и многом другом — в материале Анны Черкасовой "Фёдор Лукьянов: Германия переварила урок Второй мировой и решила, что может указывать России на Украине" на сайте Украина.ру.
россия
германия
ссср
сша
европа
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101269/90/1012699064_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_c9b26855565e9943c2fbfe4ba8dd68eb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, германия, ссср, ростислав ищенко, украина.ру, главные новости, главное, сша, европа, день победы, победа, великая отечественная война, вов, эксперты, аналитики, украина, украина аналитика
Новости, Россия, Германия, СССР, Ростислав Ищенко, Украина.ру, Главные новости, главное, США, Европа, День Победы, победа, Великая Отечественная война, ВОВ, эксперты, аналитики, Украина, Украина аналитика

"СССР потребовал переподписания в Берлине": Ищенко объяснил историческую правду о 9 мая

13:21 12.05.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПразднование Дня Победы в Москве
Празднование Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Между Россией и Западом уже много лет идет идеологическое противостояние: когда правильно отмечать День Победы — 8 или 9 мая. Разница в датах возникла не случайно, а из-за двойного подписания капитуляции гитлеровской Германии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Журналист попросил эксперта рассказать о том, почему Запад и Россия отмечают День Победы над фашизмом в разные дни. Ищенко объяснил, как это произошло. "Фленсбургское правительство [Карла] Дёница подписало капитуляцию с 7 на 8 мая, а потом СССР потребовал переподписания в Берлине", — напомнил собеседник Украина.ру.
Он раскрыл мотивы советского руководства. "Несмотря на то, что представитель СССР присутствовал при подписании, в Москве захотели, чтобы подписание капитуляции произошло в более торжественной обстановке на более высоком уровне в Берлине. И она переподписывалась в ночь с 8 на 9 мая", — рассказал политолог.
Отвечая на вопрос о позиции Киева, эксперт напомнил, что раньше Украина вместе со всем СССР тоже праздновала Победу 9 мая. Но в связи с тем, что она стала "великой европейской державой" и Россию "не любит так, что кушать не может", киевский режим перенес День Победы, отметил Ищенко.
"Причем они это сделали не просто для того, чтобы отличаться от России, а чтобы продемонстрировать: "Есть цивилизованный мир, куда входят США, Европа и Украина, а есть азиатские варвары. У всех нормальных людей 8 мая, у них – 9 мая""— констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Германии уже не стыдно, но все еще страшно думать о том, чтобы начать войну с Россией" на сайте Украина.ру.
Оправилась ли Германия от вины за развязывание Второй мировой войны? Об этом и многом другом — в материале Анны Черкасовой "Фёдор Лукьянов: Германия переварила урок Второй мировой и решила, что может указывать России на Украине" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияГерманияСССРРостислав ИщенкоУкраина.руГлавные новостиглавноеСШАЕвропаДень ПобедыпобедаВеликая Отечественная войнаВОВэкспертыаналитикиУкраинаУкраина аналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:24Российские войска зеркально реагировали на нарушения перемирия
13:21"СССР потребовал переподписания в Берлине": Ищенко объяснил историческую правду о 9 мая
13:11Песков высказался о возможной встрече Путина и Зеленского. Важные заявления Кремля
13:00Киев задумался о капитуляции, ВСУ угрожают России хантавирусом. Хроника событий на 13.00 12 мая
12:47Двенадцать лет борьбы за независимость от Украины и возвращение в Россию
12:42НАБУ вручило новые подозрения Чернышову и Миндичу по делу о строительстве коттеджей под Киевом
12:3112 мая 2026 года, утренний эфир
12:30ВОЗ не увидела признаков начала масштабной вспышки хантавируса. Главные новости к этому часу
12:27Россия завершает передислокацию Ту-95МС/160 к зоне СВО
12:07Задержан житель Приморья, подозреваемый в попытке диверсии в Кемерово
12:05"Германия потеряла историческую память": Ищенко о готовности Берлина воевать с Россией
12:00Российские дроны вывели из строя два тепловоза в Днепропетровской области. Новости СВО
11:54Прощай, величие
11:34Офис Зеленского усомнился в адекватности Мендель после разгромного интервью. Главные новости к этому часу
11:21"Желают видеть ярких лидеров": политолог о победе Фараджа и "зеленых" на выборах в Британии
11:04"Будет держаться за кресло до последнего": Каргин про борьбу премьера Британии за власть
11:00Главред "Дождя"* Дзядко** заочно приговорен к 8 годам. Главные новости к 11:00
10:40"Частный разговор": стало известно, какое обещание Зеленский дал Путину в 2019 году
10:33Штурмуют, усиливают применение беспилотников: украинский военкор рассказал об успехах ВС РФ в зоне СВО
10:25Почти полдюжины членов НАТО напрямую атакуют Россию, пишет InfoBRICS
Лента новостейМолния