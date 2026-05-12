https://ukraina.ru/20260512/sssr-potreboval-perepodpisaniya-v-berline-ischenko-obyasnil-istoricheskuyu-pravdu-o-9-maya-1078846829.html

"СССР потребовал переподписания в Берлине": Ищенко объяснил историческую правду о 9 мая

"СССР потребовал переподписания в Берлине": Ищенко объяснил историческую правду о 9 мая - 12.05.2026 Украина.ру

"СССР потребовал переподписания в Берлине": Ищенко объяснил историческую правду о 9 мая

Между Россией и Западом уже много лет идет идеологическое противостояние: когда правильно отмечать День Победы — 8 или 9 мая. Разница в датах возникла не случайно, а из-за двойного подписания капитуляции гитлеровской Германии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-05-12T13:21

2026-05-12T13:21

2026-05-12T13:21

новости

россия

германия

ссср

ростислав ищенко

украина.ру

главные новости

главное

сша

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101269/90/1012699064_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_ae7436440fd3d069265d376a2760b888.jpg

Журналист попросил эксперта рассказать о том, почему Запад и Россия отмечают День Победы над фашизмом в разные дни. Ищенко объяснил, как это произошло. "Фленсбургское правительство [Карла] Дёница подписало капитуляцию с 7 на 8 мая, а потом СССР потребовал переподписания в Берлине", — напомнил собеседник Украина.ру. Он раскрыл мотивы советского руководства. "Несмотря на то, что представитель СССР присутствовал при подписании, в Москве захотели, чтобы подписание капитуляции произошло в более торжественной обстановке на более высоком уровне в Берлине. И она переподписывалась в ночь с 8 на 9 мая", — рассказал политолог.Отвечая на вопрос о позиции Киева, эксперт напомнил, что раньше Украина вместе со всем СССР тоже праздновала Победу 9 мая. Но в связи с тем, что она стала "великой европейской державой" и Россию "не любит так, что кушать не может", киевский режим перенес День Победы, отметил Ищенко."Причем они это сделали не просто для того, чтобы отличаться от России, а чтобы продемонстрировать: "Есть цивилизованный мир, куда входят США, Европа и Украина, а есть азиатские варвары. У всех нормальных людей 8 мая, у них – 9 мая""— констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Германии уже не стыдно, но все еще страшно думать о том, чтобы начать войну с Россией" на сайте Украина.ру.Оправилась ли Германия от вины за развязывание Второй мировой войны? Об этом и многом другом — в материале Анны Черкасовой "Фёдор Лукьянов: Германия переварила урок Второй мировой и решила, что может указывать России на Украине" на сайте Украина.ру.

россия

германия

ссср

сша

европа

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, германия, ссср, ростислав ищенко, украина.ру, главные новости, главное, сша, европа, день победы, победа, великая отечественная война, вов, эксперты, аналитики, украина, украина аналитика