Выборы на Украине не нужны: Маркосян назвала три причины, почему - 06.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250406/1062269372.html
Выборы на Украине не нужны: Маркосян назвала три причины, почему
Выборы на Украине не нужны: Маркосян назвала три причины, почему - 06.04.2025 Украина.ру
Выборы на Украине не нужны: Маркосян назвала три причины, почему
Кандидатов на Украине даже больше, чем этого требует здравый смысл. Однако сейчас далеко не время проводить президентские выборы. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2025-04-06T06:00
2025-04-06T06:00
новости
украина
европа
сша
владимир зеленский
выборы
президентские выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/18/1061993659_0:20:1042:606_1920x0_80_0_0_269d45cbc3e6422eec32a09288615042.jpg
По ее словам, дело далеко не в том, кто из вероятных кандидатов важнее или кем этот список можно дополнить. Собеседница издания отметила, что причин не проводить эту процедуру несколько.В-третьих, подчеркнула она, необходимо укомплектовать избирательные участки: определиться, как провести выборы, и включить в реестр тех избирателей, “кто получал паспорта в аэропорту или на вокзале вместе с контрактом на войну”.“Более того, любые выборы покажут число людей, которые остались непосредственно на территории Украины. Это не всем удобно, потому что расчеты по пенсиям, социальным выплатам, зарплатам, по всем пособиям, по расчету ВВП все равно опираются на какую-то цифру, заявленную государством”, — отметила Маркосян.Она также обратила внимание на то, что невозможно “организовать выборы для украинцев в Европе и не провести их в России”, так как результаты в таком случае будут заведомо нелегитимными.Стоит напомнить, что ранее Украина предложила отсрочить президентские выборы из-за "нехватки времени".Полный текст интервью Елены Маркосян: Украине не нужны выборы, замена Зеленского не снимет напряжение между США и Европой читайте на сайте Украина.ру.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
украина
европа
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/18/1061993659_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_375b3659b6347ed2e18afb4a3621f73d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, европа, сша, владимир зеленский, выборы, президентские выборы
Новости, Украина, Европа, США, Владимир Зеленский, выборы, президентские выборы

Выборы на Украине не нужны: Маркосян назвала три причины, почему

06:00 06.04.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Кандидатов на Украине даже больше, чем этого требует здравый смысл. Однако сейчас далеко не время проводить президентские выборы. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
По ее словам, дело далеко не в том, кто из вероятных кандидатов важнее или кем этот список можно дополнить. Собеседница издания отметила, что причин не проводить эту процедуру несколько.
“Во-первых, дело в финансировании: у кого есть на это деньги, кто захочет профинансировать любую избирательную кампанию. Все потуги [Петра] Порошенко* и [Юлии] Тимошенко это сделать своими деньгами я бы назвала сказками для бедных. Во-вторых, нужно будет профинансировать медийную компанию, которая будет эти выборы сопровождать, а они контролируются Западом”, — начала Маркосян.
В-третьих, подчеркнула она, необходимо укомплектовать избирательные участки: определиться, как провести выборы, и включить в реестр тех избирателей, “кто получал паспорта в аэропорту или на вокзале вместе с контрактом на войну”.
“Более того, любые выборы покажут число людей, которые остались непосредственно на территории Украины. Это не всем удобно, потому что расчеты по пенсиям, социальным выплатам, зарплатам, по всем пособиям, по расчету ВВП все равно опираются на какую-то цифру, заявленную государством”, — отметила Маркосян.
Она также обратила внимание на то, что невозможно “организовать выборы для украинцев в Европе и не провести их в России”, так как результаты в таком случае будут заведомо нелегитимными.
“Поэтому я считаю, в той ситуации, в которой находится Украина сейчас (когда украинцы лишены прав и возможностей защитить себя, не получают полную информацию о том, что происходит) — выборы не нужны”, — резюмировала публицист.
Стоит напомнить, что ранее Украина предложила отсрочить президентские выборы из-за "нехватки времени".
Полный текст интервью Елены Маркосян: Украине не нужны выборы, замена Зеленского не снимет напряжение между США и Европой читайте на сайте Украина.ру.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
 
НовостиУкраинаЕвропаСШАВладимир Зеленскийвыборыпрезидентские выборы
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Выборы на Украине не нужны: Маркосян назвала три причины, почему
05:30Евсеев назвал основную задачу ВС РФ на предстоящую летнюю кампанию
18:25Зеленский недоволен США и хвалит Европу. Итоги 5 апреля на Украине
16:31Второй генсек одной ВКП(б): 100 лет со дня избрания Лазаря Кагановича фактическим руководителем УССР
15:12"…Прошибошася свиньею сквозѣ полкъ…". Почему немцы не празднуют День русской нации и не будут
13:18Пятнадцать уничтоженных бригад, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 5 апреля
12:33Где может начаться украинский контрнаступ: Брянская область, снова на Азов и Приднестровье
12:18Сахельский Союз. Москва помогает Африке преодолеть наследие колониализма
10:35Венгрия-1945: искусство вовремя сдаться
10:20Россияне будут наступать или медленно истощать ВСУ. Что говорят украинские эксперты о ситуации на фронте
09:59Фотоальбом Победы: 5 августа 1943 года, Москва салютует нашим войскам, освободившим Орел и Белгород
09:58Сложно, но можно: как прошёл визит Дмитриева в Вашингтон
09:38Как Польша и Венгрия Галичиной менялись: вся правда о "Королевстве Русском"
09:34Спецоперация на минувшей неделе. Успех в "ближнем небе" российская армия закрепляет на земле
09:27Удар по Кривому Рогу, Макрон-переговорщик. Главное на Украине на утро 5 апреля
09:08Еще месяц. Зеленский просит время на ввод европейских войск на Украину, а в Европе нарастает буря
08:00Молчанов - не первый. Репрессии киевского режима набирают обороты
06:45Неделя в фотографиях. "Дорога смерти" под Курском, задержание Молчанова и громкие заявления политиков
06:45Евсеев раскрыл ожидаемую протяженность буферной зоны России
06:30Максим Бардин о том, почему фон дер Ляйен и Санду не могли спать спокойно, пока Гуцул на свободе
Лента новостейМолния