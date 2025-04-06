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Выборы на Украине не нужны: Маркосян назвала три причины, почему

Выборы на Украине не нужны: Маркосян назвала три причины, почему - 06.04.2025 Украина.ру

Выборы на Украине не нужны: Маркосян назвала три причины, почему

Кандидатов на Украине даже больше, чем этого требует здравый смысл. Однако сейчас далеко не время проводить президентские выборы. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

2025-04-06T06:00

2025-04-06T06:00

2025-04-06T06:00

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По ее словам, дело далеко не в том, кто из вероятных кандидатов важнее или кем этот список можно дополнить. Собеседница издания отметила, что причин не проводить эту процедуру несколько.В-третьих, подчеркнула она, необходимо укомплектовать избирательные участки: определиться, как провести выборы, и включить в реестр тех избирателей, “кто получал паспорта в аэропорту или на вокзале вместе с контрактом на войну”.“Более того, любые выборы покажут число людей, которые остались непосредственно на территории Украины. Это не всем удобно, потому что расчеты по пенсиям, социальным выплатам, зарплатам, по всем пособиям, по расчету ВВП все равно опираются на какую-то цифру, заявленную государством”, — отметила Маркосян.Она также обратила внимание на то, что невозможно “организовать выборы для украинцев в Европе и не провести их в России”, так как результаты в таком случае будут заведомо нелегитимными.Стоит напомнить, что ранее Украина предложила отсрочить президентские выборы из-за "нехватки времени".Полный текст интервью Елены Маркосян: Украине не нужны выборы, замена Зеленского не снимет напряжение между США и Европой читайте на сайте Украина.ру.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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новости, украина, европа, сша, владимир зеленский, выборы, президентские выборы