https://ukraina.ru/20260418/bonya-naroda-chto-eto-bylo-1078036845.html

"Боня народа": что это было

"Боня народа": что это было - 18.04.2026 Украина.ру

"Боня народа": что это было

Известная российская блогер, проживающая в Монако, Виктория Боня опубликовала в своих соцсетях обращение к Владимиру Путину, в котором затронула пять тем, наболевших среди народа.

2026-04-18T07:34

2026-04-18T07:34

2026-04-18T07:34

монако

россия

кремль

дмитрий песков

дарья дугина

эксклюзив

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/12/1078037164_0:0:656:370_1920x0_80_0_0_b8a4db6807bbc22abade47680129523c.jpg

За два дня ролик набрал около 1,2 млн лайков. Даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал видеоролик и сообщил, что в Кремле видели его. ""Справедливости ради, по ним ведется большая работа, задействовано большое количество людей. Это все не оставлено без внимания", — сказал он. Уважаемое российское сообщество по-разному отнеслось как к содержанию обращения, так и жанру исполнения. Почему? Разберемся.Политолог Георгий БовтВсе темы обращения блогерши относятся к категории "управленческих сбоев" по части "плохих бояр", а не системной политической критики. Это по-своему грамотный ход, чтобы безопасно донести до аудитории мысль о том, что между президентом и народом вдруг возникла стена и ее надо срочно ломать. Прямая апелляция к первому лицу, которому подчиненные подбрасывают ложные доклады со списком конкретных бед перемежается частыми выражениями лояльности и поддержки. Даже любви. Мол, мы вас любим и не хотим бояться. Кстати, формула "его боятся все, но не я" вообще архетипическая для этого жанра. Особенно если не выходить с одиночным пикетом на Красную площадь, а записать ролик из Монако.Политический аналитик Илья КрамникКошку Боню знаю, и не одну. Парочка котов Бонифациев тоже имеется в окружении. Есть даже баран Бонифаций у знакомого фермера. Остальные Бони, а тем более их участие в межбашенных разборках, неинтересны.ТГ-канал "Адекват Z"Дошли руки полюбоваться обжигающей правдой третьего сорта от давней-предавней релокантки Бони. Общее впечатление одной строкой: третий сорт, может, не брак, но и точно даже не второй.Имеем сверхзадачу, содержание которой не может вызывать сомнений: заказное шатание на аудиторию потребительниц гламурного контента средних лет. Имеем ее исполнение, которое не выдерживает ни малейшей критики при наличии хотя бы зачатков критического мышления.Разодрать исполнение можно буквально на десятки примеров, в среднем по паре в минуту, каждый из которых увенчается поркой без шансов от нее защититься. Ограничусь единственным, в понимании, что на том же уровне логики и обоснованности там ровно все, с первой секунды до последней.Пустоглазая исполнительница пытается развести целевую аудиторию на потекшую тушь: жаркая, ужасная, страшная тема - подписали закон о том, что можно убивать краснокнижных животных. Для чего это делается - мы люди не глупые, не тупые, не пальцем деланные: таким образом забираются территории под себя, чтобы потом их, наверное, застраивать. Еще раз, медленно, по буквам: убивать краснокнижных животных, чтобы застраивать территории. Чтобы в этом неописуемом увидеть логику, надо быть блондинкой натуральнее натуральных самым ядром целевой аудитории заказа.И даже если отложить на секунду лютую бредятину про застройку, то и про "закон" - тоже вранье: за него выданы вынесенные на обсуждение чисто технические поправки в правила добычи краснокнижных животных. Условия которой, возрастом не одно десятилетие, остаются без изменений: если животное представляет угрозу человеку, от него можно защищаться, если необходимо предотвратить распространение в популяции заразы, это разрешено делать без оглядки на Красную книгу. Этот комментарий Минприроды, кстати, вышел за неделю до исполнения Боней заказа, и этот разрыв во времени выдает либо халтурность заказчиков (не озаботились согласовать темник с реальностью), либо длительность всех этапов отработки заказа: когда его формировали, врать по данному вопросу можно было смелее, а пока репетировали, записывали, согласовывали и выпускали, прохлопали появление официального опровержения тех набросов по теме, что были положены в основу обсуждаемого места слезогонки.Нетвойнючка, трансхохлушка (многие ли в целевой аудитории помнят ее "Украина дороже Крыма"?), инфоцыганка, готовая зарабатывать на свой целлюлитный гламур чем угодно вплоть до пропаганды наркотиков, ревет белугой, как ей дорога Россия и как она России ради обожжет правдой, которую, оказывается, вся страна говорить боится. Если эта отработка у кого-то реально вызвала иные чувства, кроме концентрированного омерзения, есть все основания задуматься, что у носителя этих иных чувств не так с жизнью и с самим собой. Задуматься в том числе как раз на почве глубочайшего противоречия между массой душистых граней репутации исполнительницы и фальшивым донельзя сценическим образом, в который она влезла отработки и подработки ради.И напоследок вижу смысл отдельно напомнить: информационная война разнообразна, изощрена и не имеет иных целей, чем расколоть, а затем и взорвать нас изнутри. Добившись всего, чего враг не может и не сможет добиться на поле боя. И никакого другого отношения к проводникам соответствующих смыслов, чем к прямым и несомненным пособникам врага, быть не должно в принципе.Политолог Юрий БаранчикСмотрю, тут третий день пылают телеграм-станицы по поводу обращения по-прежнему очень красивой Виктории Бони к Президенту. Третий день строятся какие-то версии, или просто выражается недоумение по поводу того, как это все могло произойти. Почему, мол, Дугина, или Z-патриотов не слышат, а Боню услышали. Так все просто. Три дня не писал на эту тему потому, что было интересно, озвучит ли кто-то настоящую версию или нет. Пока вроде никто не написал.На самом деле, Викторию Боню заказали. Что Боня с успехом, судя по тому, что ее пост прочитало уже более 25 млн человек, и исполнила.Не знаю, уж какая группа в окружении Президента (какая Башня) это сделала, но суть такова. Люди давно уже не могли достучаться до президента. Не давали или мешали – это не важно. Тогда люди прикинули "палец к носу" и подумали – надо кого-то заказать с громким таким заявлением, кого гарантированно покажут Президенту. Окей. Сказано - сделано.Второй вопрос – кого заказать? Умно-грустных уважаемых камрадов А.Дугина или С.Переслегина? Так Президент их и слушать даже не будет – деды, что они могут сказать интересного? Опять будут свое бу-бу-бу с умным видом про Третью мировую войну, козни Британской империи или распад США? Так Президент об этом и так прекрасно знает. Сам лучше них может об этом рассказать.Путем критического отбора вводных данных, пришли к мнению о том, что это должна быть Женщина. Комсомолка. Спортсменка, понимашь. Отличница. Да и просто – Красивая Женщина. Которая в духе челобитной царю, строя очень красивые и, типа, такие наивные большие глазки, скажет хотя бы чуток, совсем чут-чут, той правды, которая обсуждается на кухнях и в гостиных по всей стране уже полгода как, если не больше.Встал следующий вопрос – от имени кого сделать такое обращение. Путем детального и трепетного перебора кандидатур инстасамок и инстаблогерш (в фас, в профиль, вид сзади, вид спереди, в полный рост), с учетом размера и качества их аудитории, остановились и дали "небольшое, но, понимашь, ответственное поручение" Виктории Боне.Судя по тому, что заявление прозвучало, озвученный прайс ее устроил, как и гарантии безопасности (слезы радости во второй части Марлезонского балета говорят о том, что человек реально переживал). После чего грамотные спичрайтеры ей написали текст, на который Боня периодически поглядывает, отрепетировали съемку и заявление ожило. После чего кто-то из ближнего круга Президента ему его и показал. И пошел резонанс. Вот и вся история. Интересно, кто же это все придумал?Кстати, о том, что это видео именно заказ, проговаривается и сама Боня в самом его начале: "Я это делаю от лица народа. Они меня об этом не просили". На противоречие в первых же двух предложениях видеочелобитной никто до сих пор внимания не обратил. "Не просили". Сразу два замечания – народ "не просили"? Второе – частица "не" всегда вторична. Скрывает то, что "они просили". Кто – народ? Смешно – где Боня, а где народ. Но Боня – все равно молодец, "Калиночку" исполнила классно)В результате имеем типичную специальную информационную операцию в духе византийских дворцовых интриг. Ну, а что делать, если традиционные и стандартные каналы связи и донесения информации до первого лица перестали работать. Захочешь делать дело на благо страны – "тут еще и не так раскорячишься". Разбор закончил.Публицист Андрей ПерлаОдин из самых сильных эпизодов в творчестве ранних Стругацких - конфликт космонавта Дауге с сестрой. Он - герой и первооткрыватель, учёный и борец. Она - светская львица, вечно на премьерах, в модных кафе, вечно окружённая поклонниками. Когда она ему пытается доказать, что его жизнь лишена смысла, а вот ее прекрасна - в мире "стажёров на службе у будущего" это смешно и жалко.В нашем мире, однако, спор в конце XX века и до сего дня выигрывала глупая пошлая и манерная сестрица. Прожигательница жизни.Кто не верит - благоволит прочитать, как пресс-секретарь президента комментирует заявление Виктории Бони. И как она со слезами на глазах ему отвечает.Режиссеры этого спектакля уверены, что Боня - лидер общественного мнения и моральный авторитет.Политконсультант Лев ВершининНа самом деле, ничего удивительного. Все дело в аудитории. Типа кому что. Боня, конечно, и есть Боня, ее аудитория специфическая, но в том-то и фишка. Любимая женщина услышала, дочери услышали, возможно, сыновья услышали и, услышав, испугались, - а уж эта социальная группа всяко может прорваться к счастливому Уху, минуя г-д Пескова, Ушакова и Кириенко. Вот и весь секрет.Политолог Дмитрий ЕвстафьевНо не скрою, ответ с самого высокого уровня на высказывания В.Бони заставляет задумываться о причудах выстроенной у нас системы обратной связи между властью и обществом. Буду думать над этим социокультурным феноменом. Возможно, дело в том, что диалог с Боней - это внутрисредовая коммуникация (внутри "тусовочки"). А не межсредовая коммуникация ("народ-власть"), которая традиционно нашему начальству дается сложно.Политолог Михаил КарягинБоня народа. Публичное обращение блогера В.Бони к В.Путину стало, пожалуй, самым громким инфоповодом недели. Собственно, и по форме, и по содержанию видео не является каким-то откровением. Однако реакция общественности говорит о многом. Закупорка каналов коммуникации, отсутствие инструментов канализации протестного потенциала, объективные факторы роста общественного недовольства – взболтать, но не смешивать. Нарративы, озвученные Боней, в режиме 24/7 транслируются на площадках антисистемщиков и уже, в целом, не вызывают таких эмоций. А вот для аудитории Бони это знаковое событие, потому что с данной публикой на протестные темы никто не говорит. Процесс интересный, с долгосрочными последствиями. Учитывая напряженный информационный фон, а также открывшуюся востребованность такого рода контента, не исключаю появление новых "Бонь".

монако

россия

кремль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

монако, россия, кремль, дмитрий песков, дарья дугина, эксклюзив