Трампа обвинили во лжи, Зеленский захотел похитить Лукашенко. Хроника событий на утро 18 апреля
Трампа обвинили во лжи, Зеленский захотел похитить Лукашенко. Хроника событий на утро 18 апреля
Трампа обвинили во лжи, Зеленский захотел похитить Лукашенко. Хроника событий на утро 18 апреля - 18.04.2026 Украина.ру
Трампа обвинили во лжи, Зеленский захотел похитить Лукашенко. Хроника событий на утро 18 апреля
Иран обвинил президента США Дональда Трампа во лжи. Владимир Зеленский пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко похищением
Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф назвал ложными заявления президента США Дональда Трампа о ходе переговоров с Тегераном."Президент США сделал семь заявлений за один час, все из которых ложны", — отметил он.Галибаф уточнил, что Ормузский пролив остается закрытым, поскольку США не сняли блокаду с иранских портов."Транзит через пролив будет осуществляться по "установленному маршруту" и с "разрешения Ирана", — подчеркнул Галибаф.Глава парламента пояснил, что решение об открытии или закрытии пролива и о правилах его прохода принимается не в соцсетях."Будет ли пролив открыт или закрыт, а также его правила, будут определяться на месте, а не в социальных сетях. Медийная война и манипуляция общественным мнением являются важной частью войны, и иранский народ не пострадает от этих уловок", — подытожил он.Галибаф подчеркнул, что США не выиграли войну этой ложью и точно ничего не добьются на переговорах, призвав желающих ознакомиться с достоверными и точными новостями о переговорах обратить своё внимание на недавнее интервью официального представителя министерства иностранных дел Ирана.Ранее, 17 апреля президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что Иран якобы "согласился на всё" в рамках переговоров с США, но подтверждений не предоставил. До этого в тот же день Трамп заявил о якобы урегулировании ситуации с Ормузским проливом и его полном открытии. Также президент США говорил о том, что Иран якобы готов передать свои запасы обогащённого урана США.Позднее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи опроверг заявления Трампа об обогащённом уране. Пресс-секретарь иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ядерные материалы "никуда" не будут передаваться."Так же, как иранская земля для нас важна и священна, так же для нас важен и священен обогащённый уран", – заявил Багаи.Он указал, что передача ядерного материала в США "никогда не рассматривалась как вариант".Кроме того, в иранском МИД категорически отвергли сообщения о возможном окончательном прекращении обогащения урана. По словам Багаи, такие слухи являются лишь частью целенаправленной медийной кампании администрации Трампа, целью которой является давление на участников переговоров и влияние на ход переговоров.В пятницу, 17 апреля, глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. После этого Трамп поблагодарил Тегеран, но заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется и останется в силе до тех пор, пока сделка с Ираном не будет реализована на 100%.В то же время источник в Высшем совете национальной безопасности Ирана сообщил, что Тегеран закроет проход, если США продолжат блокаду портов. Трамп, в свою очередь, отказался ее снимать до подписания мирного договора. По его словам, это якобы должно произойти вскоре, поскольку большинство пунктов уже удалось согласовать.Похищение ЛукашенкоВладимир Зеленский пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко похищением. Он заяви о том, что в приграничной зоне Белоруссии якобы осуществляется развитие дорог к территориям Украины и налаживание артиллерийских позиций. При этом Зеленский сослался на разведку. По его словам, "Россия ещё раз будет пытаться втянуть" в конфликт белорусское государство."Я дал указание использовать соответствующие каналы для предупреждения фактического руководства Белоруссии о готовности Украины защищать свою землю и независимость. Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны послужить предостережением белорусскому руководству от совершения ошибок", – заявил Зеленский.Его слова встревожили и украинских экспертов. Так, бывший помощник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин назвал угрозы Зеленского безумием. Он допустил, что Зеленский "совсем умом тронулся, раз совершил столь глупую атаку на соседа".По словам Соскина, Зеленскому требуется внимание Запада, который переключился с Украины на Иран."Если хочешь деньги Брюсселя, то придумай себе врага, покричи погромче. Вот с Белоруссией у Зеленского такая же ситуация", — подытожил Соскин.Сбежавший в Великобританию народный депутат Украины Артём Дмитрук раскрыл, что стоит за заявлениями Зеленского."В этот раз Зеленский угрожает Александру Григорьевичу уже вполне конкретными действиями. Он ссылается на "недавние события в Венесуэле" и даёт понять, что подобные сценарии могут быть применены и в отношении руководства Беларуси. И здесь важно зафиксировать несколько ключевых моментов", – указал Дмитрук.Первый момент, отметил нардеп, заключается в том, что "если и есть в мире человек, к которому можно применить подобные методы, - то это как раз сам Зеленский"."Человек, который должен был быть арестован уже десятки раз - как на территории Украины, так и за её пределами. За преступления против собственного народа - геноцид, за действия, приведшие к гибели огромного количества людей, за воровство средств - как украинских, так и западных, а также за множество других преступлений", – подчеркнул Дмитрук.Второй момент, по его словам, заключается в том, что "Зеленский - фронтмен западной партии войны и всеми силами будет за это держаться"."Зеленскому необходимо постоянно делать громкие, резкие, крайние заявления, чтобы сохранять поддержку своих западных "партнёров". Ему необходимо "гавкать" на "врагов" его хозяев. Ему нужно показывать, что он всё ещё способен управлять ситуацией. Что он всё ещё может быть лицом проекта "Украина-Антироссия" и даже более глобального! К этой же логике относятся и другие его заявления - в том числе попытки демонстративных решений на международном уровне, такие как отправка граждан Украины из Германии и других стран ЕС. В то же время, отвечая на вопрос, делает ли он всё возможное, чтобы дестабилизировать ситуацию в Беларуси, - да. Готов ли он делать провокации? - да. Вмешивается ли он во внутренние дела других стран? - да! И будет это делать - сколько будет сидеть на Банковой!" – указал парламентарий.Третий и самый главный момент, по словам Дмитрука, заключается в том, что Белоруссия – не враг России."Третье и самое главное! Беларусь - это не враг и не противник Украины. Беларусь во главе с Александром Григорьевичем - это главный стратегический партнёр Украины. Это страна, которая могла и может оставаться по-настоящему другом Украины! И именно в этом контексте подобные заявления Зеленского особенно показательны. Они показывают его реальные намерения. И эти намерения - не мир! Все переговоры, которые ведёт Зеленский, - это переговоры о продолжении войны. Все его действия - это действия, направленные на продолжение войны. И каждое подобное заявление только подтверждает это! Мы же, украинцы, должны твёрдо знать и понимать: Беларусь - наши друзья!" – заявил Дмитрук.По его словам, враг у всех украинцев вне зависимости от политических взглядов, это Зеленский.Подробнее о недавних заявлениях Трампа – в статье Елены Мурзиной "Неужели Трамп решил похитить Папу Римского? "Война" Трампа и Святого Престола".
белоруссия
сша
иран
эксклюзив, хроники, трамп и зеленский, владимир зеленский, дональд трамп, мид, министерство иностранных дел, ес, белоруссия, сша, иран
Эксклюзив, Хроники, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, МИД, министерство иностранных дел, ЕС, Белоруссия, США, Иран

Трампа обвинили во лжи, Зеленский захотел похитить Лукашенко. Хроника событий на утро 18 апреля

10:09 18.04.2026 (обновлено: 10:14 18.04.2026)
 
Иран обвинил президента США Дональда Трампа во лжи. Владимир Зеленский пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко похищением
Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф назвал ложными заявления президента США Дональда Трампа о ходе переговоров с Тегераном.
"Президент США сделал семь заявлений за один час, все из которых ложны", — отметил он.
Галибаф уточнил, что Ормузский пролив остается закрытым, поскольку США не сняли блокаду с иранских портов.
"Транзит через пролив будет осуществляться по "установленному маршруту" и с "разрешения Ирана", — подчеркнул Галибаф.
Глава парламента пояснил, что решение об открытии или закрытии пролива и о правилах его прохода принимается не в соцсетях.
"Будет ли пролив открыт или закрыт, а также его правила, будут определяться на месте, а не в социальных сетях. Медийная война и манипуляция общественным мнением являются важной частью войны, и иранский народ не пострадает от этих уловок", — подытожил он.
Галибаф подчеркнул, что США не выиграли войну этой ложью и точно ничего не добьются на переговорах, призвав желающих ознакомиться с достоверными и точными новостями о переговорах обратить своё внимание на недавнее интервью официального представителя министерства иностранных дел Ирана.
Ранее, 17 апреля президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что Иран якобы "согласился на всё" в рамках переговоров с США, но подтверждений не предоставил. До этого в тот же день Трамп заявил о якобы урегулировании ситуации с Ормузским проливом и его полном открытии. Также президент США говорил о том, что Иран якобы готов передать свои запасы обогащённого урана США.
Позднее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи опроверг заявления Трампа об обогащённом уране. Пресс-секретарь иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ядерные материалы "никуда" не будут передаваться.
"Так же, как иранская земля для нас важна и священна, так же для нас важен и священен обогащённый уран", – заявил Багаи.
Он указал, что передача ядерного материала в США "никогда не рассматривалась как вариант".
Кроме того, в иранском МИД категорически отвергли сообщения о возможном окончательном прекращении обогащения урана. По словам Багаи, такие слухи являются лишь частью целенаправленной медийной кампании администрации Трампа, целью которой является давление на участников переговоров и влияние на ход переговоров.
В пятницу, 17 апреля, глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. После этого Трамп поблагодарил Тегеран, но заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется и останется в силе до тех пор, пока сделка с Ираном не будет реализована на 100%.
В то же время источник в Высшем совете национальной безопасности Ирана сообщил, что Тегеран закроет проход, если США продолжат блокаду портов. Трамп, в свою очередь, отказался ее снимать до подписания мирного договора. По его словам, это якобы должно произойти вскоре, поскольку большинство пунктов уже удалось согласовать.
Похищение Лукашенко
Владимир Зеленский пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко похищением. Он заяви о том, что в приграничной зоне Белоруссии якобы осуществляется развитие дорог к территориям Украины и налаживание артиллерийских позиций. При этом Зеленский сослался на разведку. По его словам, "Россия ещё раз будет пытаться втянуть" в конфликт белорусское государство.
"Я дал указание использовать соответствующие каналы для предупреждения фактического руководства Белоруссии о готовности Украины защищать свою землю и независимость. Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны послужить предостережением белорусскому руководству от совершения ошибок", – заявил Зеленский.
Его слова встревожили и украинских экспертов. Так, бывший помощник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин назвал угрозы Зеленского безумием. Он допустил, что Зеленский "совсем умом тронулся, раз совершил столь глупую атаку на соседа".
По словам Соскина, Зеленскому требуется внимание Запада, который переключился с Украины на Иран.
"Если хочешь деньги Брюсселя, то придумай себе врага, покричи погромче. Вот с Белоруссией у Зеленского такая же ситуация", — подытожил Соскин.
Сбежавший в Великобританию народный депутат Украины Артём Дмитрук раскрыл, что стоит за заявлениями Зеленского.
"В этот раз Зеленский угрожает Александру Григорьевичу уже вполне конкретными действиями. Он ссылается на "недавние события в Венесуэле" и даёт понять, что подобные сценарии могут быть применены и в отношении руководства Беларуси. И здесь важно зафиксировать несколько ключевых моментов", – указал Дмитрук.
Первый момент, отметил нардеп, заключается в том, что "если и есть в мире человек, к которому можно применить подобные методы, - то это как раз сам Зеленский".
"Человек, который должен был быть арестован уже десятки раз - как на территории Украины, так и за её пределами. За преступления против собственного народа - геноцид, за действия, приведшие к гибели огромного количества людей, за воровство средств - как украинских, так и западных, а также за множество других преступлений", – подчеркнул Дмитрук.
Второй момент, по его словам, заключается в том, что "Зеленский - фронтмен западной партии войны и всеми силами будет за это держаться".
"Зеленскому необходимо постоянно делать громкие, резкие, крайние заявления, чтобы сохранять поддержку своих западных "партнёров". Ему необходимо "гавкать" на "врагов" его хозяев. Ему нужно показывать, что он всё ещё способен управлять ситуацией. Что он всё ещё может быть лицом проекта "Украина-Антироссия" и даже более глобального! К этой же логике относятся и другие его заявления - в том числе попытки демонстративных решений на международном уровне, такие как отправка граждан Украины из Германии и других стран ЕС. В то же время, отвечая на вопрос, делает ли он всё возможное, чтобы дестабилизировать ситуацию в Беларуси, - да. Готов ли он делать провокации? - да. Вмешивается ли он во внутренние дела других стран? - да! И будет это делать - сколько будет сидеть на Банковой!" – указал парламентарий.
Третий и самый главный момент, по словам Дмитрука, заключается в том, что Белоруссия – не враг России.
"Третье и самое главное! Беларусь - это не враг и не противник Украины. Беларусь во главе с Александром Григорьевичем - это главный стратегический партнёр Украины. Это страна, которая могла и может оставаться по-настоящему другом Украины! И именно в этом контексте подобные заявления Зеленского особенно показательны. Они показывают его реальные намерения. И эти намерения - не мир! Все переговоры, которые ведёт Зеленский, - это переговоры о продолжении войны. Все его действия - это действия, направленные на продолжение войны. И каждое подобное заявление только подтверждает это! Мы же, украинцы, должны твёрдо знать и понимать: Беларусь - наши друзья!" – заявил Дмитрук.
По его словам, враг у всех украинцев вне зависимости от политических взглядов, это Зеленский.
Подробнее о недавних заявлениях Трампа в статье Елены Мурзиной "Неужели Трамп решил похитить Папу Римского? "Война" Трампа и Святого Престола".
