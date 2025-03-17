https://ukraina.ru/20250317/1061844728.html

"Их будут жечь и убивать": Лебедев раскрыл, как украинцы отнесутся к европейским миротворцам

"Их будут жечь и убивать": Лебедев раскрыл, как украинцы отнесутся к европейским миротворцам - 17.03.2025 Украина.ру

"Их будут жечь и убивать": Лебедев раскрыл, как украинцы отнесутся к европейским миротворцам

Многие украинцы воспримут европейских миротворцев, которых могут отправить Лондон и Париж, как армию вторжения и будут передавать России координаты для ударов по ним. Такое мнение 17 марта агентству РИА Новости высказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев

2025-03-17T10:26

2025-03-17T10:26

2025-03-17T10:26

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иностранные наемники

миротворцы

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По его словам, по европейским военным "будет прилетать обязательно". Стоит только надеется, что у президента Франции Эммануэля Макрона и европейцев хватит ума не лезть на Украину, заявил подпольщик. Стоит напомнить, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции пытаются привлечь ряд стран к созданию так называемой "коалиции желающих" — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву "гарантии безопасности". Между тем российские войска продолжают наносить удары по военным объектам Украины. Подробности в публикации По отрядам ГУР, наемникам и военным объектам: российская армия ударила по самому больному

https://ukraina.ru/20250314/1061794350.html

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новости, украина, франция, великобритания, эммануэль макрон, кир стармер, иностранные наемники, миротворцы