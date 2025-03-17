"Их будут жечь и убивать": Лебедев раскрыл, как украинцы отнесутся к европейским миротворцам - 17.03.2025 Украина.ру
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"Их будут жечь и убивать": Лебедев раскрыл, как украинцы отнесутся к европейским миротворцам
"Их будут жечь и убивать": Лебедев раскрыл, как украинцы отнесутся к европейским миротворцам - 17.03.2025 Украина.ру
"Их будут жечь и убивать": Лебедев раскрыл, как украинцы отнесутся к европейским миротворцам
Многие украинцы воспримут европейских миротворцев, которых могут отправить Лондон и Париж, как армию вторжения и будут передавать России координаты для ударов по ним. Такое мнение 17 марта агентству РИА Новости высказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев
2025-03-17T10:26
2025-03-17T10:26
новости
украина
франция
великобритания
эммануэль макрон
кир стармер
иностранные наемники
миротворцы
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По его словам, по европейским военным "будет прилетать обязательно". Стоит только надеется, что у президента Франции Эммануэля Макрона и европейцев хватит ума не лезть на Украину, заявил подпольщик. Стоит напомнить, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции пытаются привлечь ряд стран к созданию так называемой "коалиции желающих" — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву "гарантии безопасности". Между тем российские войска продолжают наносить удары по военным объектам Украины. Подробности в публикации По отрядам ГУР, наемникам и военным объектам: российская армия ударила по самому больному
https://ukraina.ru/20250314/1061794350.html
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новости, украина, франция, великобритания, эммануэль макрон, кир стармер, иностранные наемники, миротворцы
Новости, Украина, Франция, Великобритания, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, иностранные наемники, миротворцы

"Их будут жечь и убивать": Лебедев раскрыл, как украинцы отнесутся к европейским миротворцам

10:26 17.03.2025
 
© пресс-служба Министерства обороны Украины / Перейти в фотобанкмиротворцы ООН украина
миротворцы ООН украина
© пресс-служба Министерства обороны Украины
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Многие украинцы воспримут европейских миротворцев, которых могут отправить Лондон и Париж, как армию вторжения и будут передавать России координаты для ударов по ним. Такое мнение 17 марта агентству РИА Новости высказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев
По его словам, по европейским военным "будет прилетать обязательно". Стоит только надеется, что у президента Франции Эммануэля Макрона и европейцев хватит ума не лезть на Украину, заявил подпольщик.
"В любом случае будет восприниматься украинцами как армия вторжения. Я не скажу, что это будет какое-то восстание, но их будут жечь, убивать, мне будут передавать данные, где они", — считает Лебедев.
Стоит напомнить, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции пытаются привлечь ряд стран к созданию так называемой "коалиции желающих" — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву "гарантии безопасности".
Иностранный наемник НАТО
14 марта, 10:39
От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемниковНа совещании Генштаба РФ в Курской области президент страны Владимир Путин заявил, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской Конвенции об обращении с военнопленными. И это крайне важный посыл всем "диким гусям", которые захотят ступить с оружием на русскую землю, утверждает обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко
Между тем российские войска продолжают наносить удары по военным объектам Украины. Подробности в публикации По отрядам ГУР, наемникам и военным объектам: российская армия ударила по самому больному
 
НовостиУкраинаФранцияВеликобританияЭммануэль МакронКир Стармериностранные наемникимиротворцы
 
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