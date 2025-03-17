"Их будут жечь и убивать": Лебедев раскрыл, как украинцы отнесутся к европейским миротворцам
© пресс-служба Министерства обороны Украины
Многие украинцы воспримут европейских миротворцев, которых могут отправить Лондон и Париж, как армию вторжения и будут передавать России координаты для ударов по ним. Такое мнение 17 марта агентству РИА Новости высказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев
По его словам, по европейским военным "будет прилетать обязательно". Стоит только надеется, что у президента Франции Эммануэля Макрона и европейцев хватит ума не лезть на Украину, заявил подпольщик.
"В любом случае будет восприниматься украинцами как армия вторжения. Я не скажу, что это будет какое-то восстание, но их будут жечь, убивать, мне будут передавать данные, где они", — считает Лебедев.
Стоит напомнить, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции пытаются привлечь ряд стран к созданию так называемой "коалиции желающих" — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву "гарантии безопасности".
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