В Киеве сотрудники ТЦК задержали насельника Киево-Печерской лавры архимандрита Феофила (Кошовенко)
В Киеве сотрудники территориального центра комплектования задержали насельника Киево-Печерской лавры архимандрита Феофила (Кошовенко). Об этом 1 мая сообщил телеграм-канал Украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Также в Ровенской области был задержан мужчина, который открыл огонь по сотрудникам территориального центра комплектования и содействующим им полицейским.
Ему готовится уведомление о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство двух или более лиц.
Глава Департамента патрульной полиции Украины Александр Фацевич заявил, что полицейских приглашают на похороны тех украинцев, которых они помогали мобилизовать на фронт.
"Начальника райотдела, полицейского общины, патрульного там ненавидят", — признался он. По его словам, полицейские не выдерживают этого и увольняются.
"Бусификация" — иронический неологизм, возникший на Украине в условиях всеобщей мобилизации, описывающий практику принудительной мобилизации, когда представителей ТЦК обвиняют в том, что они отлавливают мужчин на улицах, часто с применением силы, и увозят их в микроавтобусах для доставки в военкоматы или на фронт.
Термин стал словом 2024 года по версии "Словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово"".
Украинские власти утверждают, что термин "бусификация" является частью российской информационно-психологической операции, направленной на дискредитацию украинских военных и усиление общественного напряжения.
Несмотря на это, слово прочно вошло в обиход, его используют не только обычные граждане, но и депутаты Верховной Рады Украины.
На Украине зафиксировано уже 620 нападений на сотрудников ТЦК с начала конфликта - В Ровенской области задержали мужчину, открывшего огонь по сотрудникам ТЦК.