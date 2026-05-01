В Киеве задержали мужчину, открывшего стрельбу по автомобилю с матерью и ребенком

В Киеве полиция задержала 46-летнего жителя Киевской области, который открыл стрельбу по автомобилю с матерью и ребенком в Святошинском районе. Об этом 1 мая сообщил телеграм-канал Украина.ру

2026-05-01T18:51

Мужчина сделал несколько выстрелов из автомобиля Volkswagen Caddy, но никто не пострадал. Оружие при обыске не обнаружили. Открыто дело по статье о хулиганстве, мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.Ранее уведомлялось, что в Чернигове произошла стрельба. Двое мужчин открыли огонь на улице. Позднее в Национальной полиции заявили, что в ходе стрельбы никто не пострадал. У мужчины изъяли стартовый пистолет. Информацию о стрельбе по детям полицейские опровергли.Также стали известны новые подробности стрельбы в Киеве 18 апреля, в результате которой погибли шесть человек. По данным главы Национальной полиции Ивана Выговского, стрелок Дмитрий Васильченков поссорился с соседом и выстрелил в него из травматического пистолета. Затем он вернулся в свою квартиру, поджег ее, взял огнестрельное оружие и пошел на улицу, где начал убивать людей.Начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку после того, как в Верховной раде начали собирать подписи за его увольнение. Народных депутатов возмутило видео, запечатлевшее, как от Васильченкова бегут патрульные полицейские вместо того, чтобы попытаться остановить стрелка. Жуков назвал ситуацию с поведением полицейских "позорной" и заявил, что полицейские поступили непрофессионально и недостойно.Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко назвал действия патрульных полицейских "позорным, недостойным поведением" и "стыдом для всей системы". Он также заявил, что люди должны получить право на вооруженную самооборону, особенно после опыта начала полномасштабного вторжения, когда гражданские получали оружие для национального сопротивления - Стрельба в Чернигове и последствия стрельбы в Киеве. Итоги 19 апреля.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

