В Киеве задержали мужчину, открывшего стрельбу по автомобилю с матерью и ребенком
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260501/v-kieve-zaderzhali-muzhchinu-otkryvshego-strelbu-po-avtomobilyu-s-materyu-i-rebenkom-1078523857.html
В Киеве задержали мужчину, открывшего стрельбу по автомобилю с матерью и ребенком
2026-05-01T18:51
украина.ру
дмитрий жуков
киев
новости
чернигов
украина
игорь клименко
верховная рада
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/01/1078521096_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_c48dfd8552338401f292f21e9d81548c.jpg
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
В Киеве задержали мужчину, открывшего стрельбу по автомобилю с матерью и ребенком

18:51 01.05.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
В Киеве полиция задержала 46-летнего жителя Киевской области, который открыл стрельбу по автомобилю с матерью и ребенком в Святошинском районе. Об этом 1 мая сообщил телеграм-канал Украина.ру
Мужчина сделал несколько выстрелов из автомобиля Volkswagen Caddy, но никто не пострадал.
Оружие при обыске не обнаружили.
Открыто дело по статье о хулиганстве, мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
Ранее уведомлялось, что в Чернигове произошла стрельба. Двое мужчин открыли огонь на улице. Позднее в Национальной полиции заявили, что в ходе стрельбы никто не пострадал. У мужчины изъяли стартовый пистолет. Информацию о стрельбе по детям полицейские опровергли.
Также стали известны новые подробности стрельбы в Киеве 18 апреля, в результате которой погибли шесть человек.
По данным главы Национальной полиции Ивана Выговского, стрелок Дмитрий Васильченков поссорился с соседом и выстрелил в него из травматического пистолета.
Затем он вернулся в свою квартиру, поджег ее, взял огнестрельное оружие и пошел на улицу, где начал убивать людей.
Начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку после того, как в Верховной раде начали собирать подписи за его увольнение.
Народных депутатов возмутило видео, запечатлевшее, как от Васильченкова бегут патрульные полицейские вместо того, чтобы попытаться остановить стрелка.
Жуков назвал ситуацию с поведением полицейских "позорной" и заявил, что полицейские поступили непрофессионально и недостойно.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко назвал действия патрульных полицейских "позорным, недостойным поведением" и "стыдом для всей системы".
Он также заявил, что люди должны получить право на вооруженную самооборону, особенно после опыта начала полномасштабного вторжения, когда гражданские получали оружие для национального сопротивления - Стрельба в Чернигове и последствия стрельбы в Киеве. Итоги 19 апреля.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
