СМИ: США могут сдать России сеть сторонников РДК* - 10.03.2025 Украина.ру
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СМИ: США могут сдать России сеть сторонников РДК*
СМИ: США могут сдать России сеть сторонников РДК* - 10.03.2025 Украина.ру
СМИ: США могут сдать России сеть сторонников РДК*
Участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ террористические организации "Русский добровольческий корпус"* и "Легион "Свобода России"* спонсировались через уже ликвидированную организацию USAID и были подчинены СБУ и ГУР Минобороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.
2025-03-10T16:04
2025-03-10T16:17
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Запрещенные в России террористические организации, чьи сторонники организуют диверсии непосредственно на территории РФ, спонсировались Агентством по международному развитию США (USAID) и были подчинены СБУ и ГУР Украины, которые согласовывали свои действия со спецслужбами Запада, сообщил РИА Новости источники в силовых структурах.Он также сообщил, что готовятся масштабные розыскные мероприятия по поиску в России членов украинских террористических организаций.Собеседник информагентства отметил, что на фоне "оттепели" в отношениях Российской Федерации и США, в том числе по линии спецслужб и разведывательных подразделений, "вероятно представители этих ведомств возобновят и полноценный обмен данными по вопросам антитеррора"."Вероятнее всего данные сторонников этих организаций будут преданы российской стороне тайно или под прикрытием "слива" от бывших членов группировок. Такой вариант рассматривается в качестве наиболее вероятного, по аналогии со списками лиц, принимавших участие в т.н. "умном голосовании" или членов экстремистской организации "Фонд борьбы с коррупцией"** (признан экстремистским и ликвидирован – ред.)", - сообщили источники издания.По его информации, специалисты считают, что речь может идти о гражданах России, которые отправляли анкеты в специализированных чат-ботах Telegram для вступления в эти террористические организации или тех, кто направлял свои данные "кураторам" при выполнении различных заданий.В марте правоохранительные органы информировали о задержании в Москве российской студентки, которая вступила в 2022 году на территории Турции в ряды украинского батальона "Азов"* и затем работала сразу на две террористические организации - РДК* и "Азов"*. Подробности в публикации Грозит до 20 лет: задержана российская студентка, помогавшая РДК* и "Азову"* * запрещенная в России террористическая организация** экстремистская организация
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Новости, Украина, Россия, Запад, СБУ, "Азов", ВСУ, терроризм, спецслужба

СМИ: США могут сдать России сеть сторонников РДК*

16:04 10.03.2025 (обновлено: 16:17 10.03.2025)
 
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Участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ террористические организации "Русский добровольческий корпус"* и "Легион "Свобода России"* спонсировались через уже ликвидированную организацию USAID и были подчинены СБУ и ГУР Минобороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.
Запрещенные в России террористические организации, чьи сторонники организуют диверсии непосредственно на территории РФ, спонсировались Агентством по международному развитию США (USAID) и были подчинены СБУ и ГУР Украины, которые согласовывали свои действия со спецслужбами Запада, сообщил РИА Новости источники в силовых структурах.
"Эти организации спонсировались через уже ликвидированную организацию USAID и были подчинены СБУ и ГУР Украины, которые, в свою очередь, действовали по согласованию со спецслужбами западных стран", - сказал собеседник информагентства.
Он также сообщил, что готовятся масштабные розыскные мероприятия по поиску в России членов украинских террористических организаций.
"Источники в силовых структурах сообщают о подготовке к масштабным розыскным мероприятиям по поиску членов террористических организаций Украины, находящихся в России", - заявил он.
Собеседник информагентства отметил, что на фоне "оттепели" в отношениях Российской Федерации и США, в том числе по линии спецслужб и разведывательных подразделений, "вероятно представители этих ведомств возобновят и полноценный обмен данными по вопросам антитеррора".
"Вероятнее всего данные сторонников этих организаций будут преданы российской стороне тайно или под прикрытием "слива" от бывших членов группировок. Такой вариант рассматривается в качестве наиболее вероятного, по аналогии со списками лиц, принимавших участие в т.н. "умном голосовании" или членов экстремистской организации "Фонд борьбы с коррупцией"** (признан экстремистским и ликвидирован – ред.)", - сообщили источники издания.
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По его информации, специалисты считают, что речь может идти о гражданах России, которые отправляли анкеты в специализированных чат-ботах Telegram для вступления в эти террористические организации или тех, кто направлял свои данные "кураторам" при выполнении различных заданий.
"При этом согласно российскому законодательству их действия квалифицируются как прямое участие в деятельности террористических организаций, что влечет за собой крайне тяжелые правовые последствия в виде сроков лишения свободы от 10 до 20 лет", - напомнил источник российского информагентства.
В марте правоохранительные органы информировали о задержании в Москве российской студентки, которая вступила в 2022 году на территории Турции в ряды украинского батальона "Азов"* и затем работала сразу на две террористические организации - РДК* и "Азов"*. Подробности в публикации Грозит до 20 лет: задержана российская студентка, помогавшая РДК* и "Азову"*
* запрещенная в России террористическая организация
** экстремистская организация
 
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