https://ukraina.ru/20250310/1061678450.html

СМИ: США могут сдать России сеть сторонников РДК*

СМИ: США могут сдать России сеть сторонников РДК* - 10.03.2025 Украина.ру

СМИ: США могут сдать России сеть сторонников РДК*

Участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ террористические организации "Русский добровольческий корпус"* и "Легион "Свобода России"* спонсировались через уже ликвидированную организацию USAID и были подчинены СБУ и ГУР Минобороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

2025-03-10T16:04

2025-03-10T16:04

2025-03-10T16:17

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Запрещенные в России террористические организации, чьи сторонники организуют диверсии непосредственно на территории РФ, спонсировались Агентством по международному развитию США (USAID) и были подчинены СБУ и ГУР Украины, которые согласовывали свои действия со спецслужбами Запада, сообщил РИА Новости источники в силовых структурах.Он также сообщил, что готовятся масштабные розыскные мероприятия по поиску в России членов украинских террористических организаций.Собеседник информагентства отметил, что на фоне "оттепели" в отношениях Российской Федерации и США, в том числе по линии спецслужб и разведывательных подразделений, "вероятно представители этих ведомств возобновят и полноценный обмен данными по вопросам антитеррора"."Вероятнее всего данные сторонников этих организаций будут преданы российской стороне тайно или под прикрытием "слива" от бывших членов группировок. Такой вариант рассматривается в качестве наиболее вероятного, по аналогии со списками лиц, принимавших участие в т.н. "умном голосовании" или членов экстремистской организации "Фонд борьбы с коррупцией"** (признан экстремистским и ликвидирован – ред.)", - сообщили источники издания.По его информации, специалисты считают, что речь может идти о гражданах России, которые отправляли анкеты в специализированных чат-ботах Telegram для вступления в эти террористические организации или тех, кто направлял свои данные "кураторам" при выполнении различных заданий.В марте правоохранительные органы информировали о задержании в Москве российской студентки, которая вступила в 2022 году на территории Турции в ряды украинского батальона "Азов"* и затем работала сразу на две террористические организации - РДК* и "Азов"*. Подробности в публикации Грозит до 20 лет: задержана российская студентка, помогавшая РДК* и "Азову"* * запрещенная в России террористическая организация** экстремистская организация

https://ukraina.ru/20241114/1058904386.html

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новости, украина, россия, запад, сбу, "азов", всу, терроризм, спецслужба