"Агония румынской демократии". Победитель первого тура президентских выборов попал под каток репрессий - 27.02.2025 Украина.ру
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"Агония румынской демократии". Победитель первого тура президентских выборов попал под каток репрессий
"Агония румынской демократии". Победитель первого тура президентских выборов попал под каток репрессий - 27.02.2025 Украина.ру
"Агония румынской демократии". Победитель первого тура президентских выборов попал под каток репрессий
Кэлин Джорджеску, который на повторных президентских выборах в Румынии имеет шансы победить в первом туре, был грубо задержан полицией и получил букет обвинений, за которые свети 20 лет тюрьмы.
2025-02-27T07:18
2025-02-27T07:18
выборы
румыния
молдавия
болгария
константин станиславский
владимир зеленский
дональд трамп
tiktok
украина.ру
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Не успел внесистемный кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску 25 февраля назвать Владимира Зеленского "полудиктатором", как уже на следующий день на собственной шкуре ощутил, что румынская диктатура не намного мягче украинской.Утром в среду, 26 февраля, Высший суд кассации и правосудия Румынии окончательно отклонил апелляцию Джорджеску по иску, в котором политик требовал не принимать во внимание документы, на основании которых Конституционный Суд Румынии принял беспрецедентное решение об отмене результатов первого тура президентских выборов.Напомним, в первом туре президентских выборов, прошедших 24 ноября 2024 года, Кэлин Джорджеску пришел первым, набрав 22,95% голосов. Однако 6 декабря Конституционный суд (КС) Румынии аннулировал результаты голосования из-за "очевидных нарушений избирательного процесса", включая манипуляции и дезинформацию. Речь шла о предполагаемом иностранном вмешательстве в избирательный процесс, осуществленном через социальную сеть TikTok, в которой Джорджеску вёл свою избирательную кампанию (у него там около 520 тысяч подписчиков).Президент Румынии Клаус Йоханнис рассекретил документы спецслужб, согласно которым в TikTok была выявлена потенциальная сеть аккаунтов, "участвующих в действиях по манипулированию общественным мнением", причем некоторые якобы были связаны с российскими СМИ. Румынская служба внешней разведки заявила, что республика стала "объектом гибридных действий России".При этом издание Snoop сообщило, что кампанию Джорджеску в TikTok организовала фирма с украинскими учредителями, а профинансировала её проевропейская Национал-либеральная партия (НЛП), входящая в правящую коалицию Румынии. Позже из-за этого подал в отставку и сам Йоханнис, близкий к НЛП. Джорджеску же назвал отмену результатов выборов попыткой государственного переворота и обжаловал это решение в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, но тот не принял жалобу к рассмотрению. А на национальном уровне оспорить решение КС не удалось, и теперь уже окончательно.Команда Кэлина Джорджеску отнеслась к решению кассационной инстанции спокойно, ведь политик является неоспоримым лидером президентских рейтингов накануне повторных выборов, назначенных на 4 мая. Согласно последнему опросу, проведённому в январе, Джорджеску набрал бы 38% голосов избирателей, тогда как Крин Антонеску – единый кандидат от ориентирующейся на Брюссель коалиции – получил бы только 25% голосов. Вот только власть Румынии решила пойти ва-банк.В среду около полудня по местному времени на странице Кэлина Джорджеску в сети Facebook* было опубликовано сообщение, в котором было сказано, что он собирался снова подать свою кандидатуру на пост президента, но "система остановила его на дороге и забрала на допрос в прокуратуру". Позже в социальных сетях было опубликовано видео достаточно грубого задержания политика.По сообщению провластных СМИ Румынии, прокуратура выдала ордер на арест Джорджеску и начала обыски в домах его близких соратников. Во время обысков прокуроры обнаружили оружие, боеприпасы и значительные суммы денег – в частности, в одном из сейфов нашли 900 тысяч евро. В свою очередь, Джорджеску заявил, что обыски были направлены на то, чтобы заблокировать его новую попытку баллотироваться в президенты.Позже появилось сообщение, что прокуратура Румынии подозревает 27 человек, в том числе Кэлина Джорджеску, в действиях против конституционного строя Румынии. Следственные действия также ведутся по признакам несоблюдения режима оборота оружия и боеприпасов, осуществления без соответствующих прав операций с пиротехническими изделиями, публичного подстрекательства, инициирования или создания организации фашистского, расистского или ксенофобского толка, а также присоединения к такой группе или поддержке её в любой форме."Агонией румынской демократии" назвал "зрелищные репрессии" против Кэлина Джорджеску польско-болгарский журналист-международник Боян Станиславкий, главный редактор портала baricada.org (Болгария)."Сегодня в Румынии произошли события, которые в любой нормальной политической системе вызвали бы политическое землетрясение. Кэлин Джорджеску – политик, который в прошлом году неожиданно стал фаворитом первого тура президентских выборов, но чья кандидатура привела к их аннулированию, – сегодня был задержан полицией по дороге в Центральную избирательную комиссию. Его "преступление"? Попытка вновь зарегистрироваться на выборы, которые румынские власти рано или поздно всё равно будут вынуждены провести", – сказал Станиславский в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.Журналист отметил, что задержание Джорджеску не имело ничего общего с нормальной правовой процедурой. "Полиция обращалась с ним как с опасным преступником – его вытащили из машины, силой прижали к стене, надели наручники и грубо обыскали. Всё это происходило на глазах у граждан, словно цель состояла в том, чтобы публично унизить политика, ставшего символом сопротивления милитаристской и безумно антироссийской политике нынешних румынских властей", – подчеркнул он.Действия полиции вызвали мгновенную реакцию общества, в Румынии вспыхнули массовые спонтанные протесты. Под давлением растущего народного возмущения власти вынуждены были освободить Джорджеску, но появились неподтверждённые сообщения, что его освобождение сопровождается драконовскими условиями. "Говорят о запрете на появление в СМИ, на ведение аккаунтов в социальных сетях и любую публичную активность. Если эта информация подтвердится, это станет явным доказательством авторитарного курса страны", – считает Боян Станиславский.Реакция на события в Румынии вышла далеко за её пределы. В Болгарии патриотическая партия "Возрождение" объявила о намерении поднять этот вопрос в Европейском парламенте, и потребовать осуждения репрессий против Джорджеску. В Польше, Словакии и других странах региона соцсети буквально взорвались от негодования. Вся эта ситуация – ещё один удар по доверию к Европейскому Союзу и его риторике о "демократических стандартах". Это также очередной гвоздь в гроб мифа о трансформации Восточной Европы как процессе, ведущем к свободе и суверенитету, подчеркнул журналист."Любопытно, что Джорджеску, помимо своих последовательных призывов к миру на Украине, в последнее время сделал несколько весьма эксцентричных заявлений, касающихся территориальных претензий к соседним странам. В частности, он высказал мнение, что вопрос о принадлежности некоторых регионов Украины требует пересмотра в пользу Румынии. Однако на этом политик не остановился: по его словам, аналогичный пересмотр следовало бы провести в отношении Молдавии и даже некоторых северных областей Болгарии.Естественно, подобные заявления не прибавят ему популярности в патриотических кругах, например, в той же Болгарии, хотя лидер "Возрождения" Костадин Костадинов предпочёл сделать вид, будто вовсе не слышал этих слов Джорджеску. Возможно, тема этих территориальных претензий ещё всплывёт во время предстоящей президентской кампании в Румынии, но, скорее всего, лишь в контексте критики Джорджеску – маловероятно, что какой-либо другой кандидат захочет подхватить именно этот вопрос", – прогнозирует Боян Станиславкий.По его мнению, сегодня Румыния стала своеобразной "лабораторией будущего" – будущего, в котором даже не нужно фальсифицировать выборы, потому что достаточно просто физически устранить неугодных кандидатов. "Вопрос в том, как долго ещё можно будет делать вид, что всё происходящее – это какая-то демократия или свобода", – резюмировал журналист-международник.Допрос Кэлина Джорджеску в прокуратуре длился около пяти часов, после чего политика отпустили под судебный контроль на 60 дней (то есть фактически до выборов), и с запретом выезда из страны. Судебный контроль предполагает, что Джорджеску будет находиться на свободе, но с ограничениями по передвижению и действиям. Ему также предъявлен ряд обвинений, по которым грозит до 20 лет лишения свободы.На выходе из здания его ожидали несколько сотен сторонников, а также политики от ультраправого "Альянса за объединение румын" во главе с лидером этой партии Джордже Симионом. Он вместе с рядом других депутатов парламента Румынии до этого требовал объяснений от генерального прокурора страны. По мнению директора социологической компании Intellect Group из Кишинёва Яна Лисневского, именно Симион может де-факто стать главным бенефициаром репрессий против Кэлина Джорджеску."У нынешней румынской власти есть два варианта. Первый – допустить к выборам Джорджеску, и он их выиграет, причём, возможно даже в первом туре, учитывая протестные настроения против власти, которая имеет почти нулевое доверие народа, но с помощью различных политических технологий пытается удержаться у руля. Второй вариант – не допустить Джорджеску к выборам, и тогда на них победит Джордже Симион как единственный кандидат, к которому может перейти электорат Джорджеску. И которого, к тому же, поддерживает Дональд Трамп – Симион был на его инаугурации. Но в любом случает нынешняя власть Румынии проигрывает", – заявил Лисневский в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.По мнению эксперта, из всех граничащих с Румынией стран Молдавия больше всех ощутит влияние победы Джордже Симиона. "Этому политику ныне запрещён въезд в Молдавию, то есть если он станет президентом Румынии, – никакое нормальное сотрудничестве между двумя странами станет невозможным. По моей информации, президент Молдавии Майя Санду и её партия PAS ныне готовятся к проведению парламентских выборов как можно скорее – уже в июле 2025 года. Главная цель – чтобы поражение власти в Румынии не захлестнуло и Молдавию. Ну и чтобы молдавская оппозиция не успела подготовиться к выборам, тогда как Санду, используя президентский пост, уже ведёт неофициальную предвыборную кампанию, и на полную катушку агитирует за свою партию", – отметил эксперт.Репрессии в отношении Кэлина Джорджеску не остались незамеченными и за океаном. Их осудил Илон Маск, который на платформе Х* написал: "Только что арестовали человека, набравшего больше всего голосов на президентских выборах в Румынии. Это полный бардак". Кроме того, именно с делом Джорджеску связывают отмену встречи госсекретаря США Марко Рубио с главой европейской дипломатии Каей Каллас, которая ради этого 26 февраля специально прибыла в Вашингтон. В госдепартаменте США издевательски сослались на "несовпадение графиков", и Каллас придётся обсуждать конфликт России и Украины, а также трансатлантические отношения с американскими сенаторами и конгрессменами.Таким образом, Вашингтон ясно указывает Брюсселю и его марионеткам, что требования провести демократические выборы – не просто слова. И в этом плане дальнейшее развитие дела Джорджеску в Румынии будет иметь прямое влияние на Украину, в которой потенциальные кандидаты в президенты сидят в тюрьмах или находятся под откровенно незаконными санкциями, а сами выборы отодвинуты на неопределённое время.О борьбе Запада с другим политически независимым от него лидером - в статье Татьяны Стоянович "США и ЕС ссорятся, Республика Сербская страдает: власти БиГ хотят отправить Додика на политическую пенсию"
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выборы, румыния, молдавия, болгария, константин станиславский, владимир зеленский, дональд трамп, tiktok, украина.ру, еспч, эксклюзив
выборы, Румыния, Молдавия, Болгария, Константин Станиславский, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, TikTok, Украина.ру, ЕСПЧ, Эксклюзив

"Агония румынской демократии". Победитель первого тура президентских выборов попал под каток репрессий

07:18 27.02.2025
 
Кэлин Джорджеску
Кэлин Джорджеску
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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Кэлин Джорджеску, который на повторных президентских выборах в Румынии имеет шансы победить в первом туре, был грубо задержан полицией и получил букет обвинений, за которые свети 20 лет тюрьмы.
Не успел внесистемный кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску 25 февраля назвать Владимира Зеленского "полудиктатором", как уже на следующий день на собственной шкуре ощутил, что румынская диктатура не намного мягче украинской.
Утром в среду, 26 февраля, Высший суд кассации и правосудия Румынии окончательно отклонил апелляцию Джорджеску по иску, в котором политик требовал не принимать во внимание документы, на основании которых Конституционный Суд Румынии принял беспрецедентное решение об отмене результатов первого тура президентских выборов.
Напомним, в первом туре президентских выборов, прошедших 24 ноября 2024 года, Кэлин Джорджеску пришел первым, набрав 22,95% голосов. Однако 6 декабря Конституционный суд (КС) Румынии аннулировал результаты голосования из-за "очевидных нарушений избирательного процесса", включая манипуляции и дезинформацию. Речь шла о предполагаемом иностранном вмешательстве в избирательный процесс, осуществленном через социальную сеть TikTok, в которой Джорджеску вёл свою избирательную кампанию (у него там около 520 тысяч подписчиков).
Президент Румынии Клаус Йоханнис рассекретил документы спецслужб, согласно которым в TikTok была выявлена потенциальная сеть аккаунтов, "участвующих в действиях по манипулированию общественным мнением", причем некоторые якобы были связаны с российскими СМИ. Румынская служба внешней разведки заявила, что республика стала "объектом гибридных действий России".
При этом издание Snoop сообщило, что кампанию Джорджеску в TikTok организовала фирма с украинскими учредителями, а профинансировала её проевропейская Национал-либеральная партия (НЛП), входящая в правящую коалицию Румынии. Позже из-за этого подал в отставку и сам Йоханнис, близкий к НЛП. Джорджеску же назвал отмену результатов выборов попыткой государственного переворота и обжаловал это решение в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, но тот не принял жалобу к рассмотрению. А на национальном уровне оспорить решение КС не удалось, и теперь уже окончательно.
Команда Кэлина Джорджеску отнеслась к решению кассационной инстанции спокойно, ведь политик является неоспоримым лидером президентских рейтингов накануне повторных выборов, назначенных на 4 мая. Согласно последнему опросу, проведённому в январе, Джорджеску набрал бы 38% голосов избирателей, тогда как Крин Антонеску – единый кандидат от ориентирующейся на Брюссель коалиции – получил бы только 25% голосов. Вот только власть Румынии решила пойти ва-банк.
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19 августа 2021, 17:17
Олег Хавич: кто онУкраинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
В среду около полудня по местному времени на странице Кэлина Джорджеску в сети Facebook* было опубликовано сообщение, в котором было сказано, что он собирался снова подать свою кандидатуру на пост президента, но "система остановила его на дороге и забрала на допрос в прокуратуру". Позже в социальных сетях было опубликовано видео достаточно грубого задержания политика.
По сообщению провластных СМИ Румынии, прокуратура выдала ордер на арест Джорджеску и начала обыски в домах его близких соратников. Во время обысков прокуроры обнаружили оружие, боеприпасы и значительные суммы денег – в частности, в одном из сейфов нашли 900 тысяч евро. В свою очередь, Джорджеску заявил, что обыски были направлены на то, чтобы заблокировать его новую попытку баллотироваться в президенты.
Позже появилось сообщение, что прокуратура Румынии подозревает 27 человек, в том числе Кэлина Джорджеску, в действиях против конституционного строя Румынии. Следственные действия также ведутся по признакам несоблюдения режима оборота оружия и боеприпасов, осуществления без соответствующих прав операций с пиротехническими изделиями, публичного подстрекательства, инициирования или создания организации фашистского, расистского или ксенофобского толка, а также присоединения к такой группе или поддержке её в любой форме.
"Агонией румынской демократии" назвал "зрелищные репрессии" против Кэлина Джорджеску польско-болгарский журналист-международник Боян Станиславкий, главный редактор портала baricada.org (Болгария).
"Сегодня в Румынии произошли события, которые в любой нормальной политической системе вызвали бы политическое землетрясение. Кэлин Джорджеску – политик, который в прошлом году неожиданно стал фаворитом первого тура президентских выборов, но чья кандидатура привела к их аннулированию, – сегодня был задержан полицией по дороге в Центральную избирательную комиссию. Его "преступление"? Попытка вновь зарегистрироваться на выборы, которые румынские власти рано или поздно всё равно будут вынуждены провести", – сказал Станиславский в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.
Журналист отметил, что задержание Джорджеску не имело ничего общего с нормальной правовой процедурой. "Полиция обращалась с ним как с опасным преступником – его вытащили из машины, силой прижали к стене, надели наручники и грубо обыскали. Всё это происходило на глазах у граждан, словно цель состояла в том, чтобы публично унизить политика, ставшего символом сопротивления милитаристской и безумно антироссийской политике нынешних румынских властей", – подчеркнул он.
Действия полиции вызвали мгновенную реакцию общества, в Румынии вспыхнули массовые спонтанные протесты. Под давлением растущего народного возмущения власти вынуждены были освободить Джорджеску, но появились неподтверждённые сообщения, что его освобождение сопровождается драконовскими условиями. "Говорят о запрете на появление в СМИ, на ведение аккаунтов в социальных сетях и любую публичную активность. Если эта информация подтвердится, это станет явным доказательством авторитарного курса страны", – считает Боян Станиславский.
Реакция на события в Румынии вышла далеко за её пределы. В Болгарии патриотическая партия "Возрождение" объявила о намерении поднять этот вопрос в Европейском парламенте, и потребовать осуждения репрессий против Джорджеску. В Польше, Словакии и других странах региона соцсети буквально взорвались от негодования. Вся эта ситуация – ещё один удар по доверию к Европейскому Союзу и его риторике о "демократических стандартах". Это также очередной гвоздь в гроб мифа о трансформации Восточной Европы как процессе, ведущем к свободе и суверенитету, подчеркнул журналист.
"Любопытно, что Джорджеску, помимо своих последовательных призывов к миру на Украине, в последнее время сделал несколько весьма эксцентричных заявлений, касающихся территориальных претензий к соседним странам. В частности, он высказал мнение, что вопрос о принадлежности некоторых регионов Украины требует пересмотра в пользу Румынии. Однако на этом политик не остановился: по его словам, аналогичный пересмотр следовало бы провести в отношении Молдавии и даже некоторых северных областей Болгарии.
Естественно, подобные заявления не прибавят ему популярности в патриотических кругах, например, в той же Болгарии, хотя лидер "Возрождения" Костадин Костадинов предпочёл сделать вид, будто вовсе не слышал этих слов Джорджеску. Возможно, тема этих территориальных претензий ещё всплывёт во время предстоящей президентской кампании в Румынии, но, скорее всего, лишь в контексте критики Джорджеску – маловероятно, что какой-либо другой кандидат захочет подхватить именно этот вопрос", – прогнозирует Боян Станиславкий.
По его мнению, сегодня Румыния стала своеобразной "лабораторией будущего" – будущего, в котором даже не нужно фальсифицировать выборы, потому что достаточно просто физически устранить неугодных кандидатов. "Вопрос в том, как долго ещё можно будет делать вид, что всё происходящее – это какая-то демократия или свобода", – резюмировал журналист-международник.
Допрос Кэлина Джорджеску в прокуратуре длился около пяти часов, после чего политика отпустили под судебный контроль на 60 дней (то есть фактически до выборов), и с запретом выезда из страны. Судебный контроль предполагает, что Джорджеску будет находиться на свободе, но с ограничениями по передвижению и действиям. Ему также предъявлен ряд обвинений, по которым грозит до 20 лет лишения свободы.
На выходе из здания его ожидали несколько сотен сторонников, а также политики от ультраправого "Альянса за объединение румын" во главе с лидером этой партии Джордже Симионом. Он вместе с рядом других депутатов парламента Румынии до этого требовал объяснений от генерального прокурора страны. По мнению директора социологической компании Intellect Group из Кишинёва Яна Лисневского, именно Симион может де-факто стать главным бенефициаром репрессий против Кэлина Джорджеску.
"У нынешней румынской власти есть два варианта. Первый – допустить к выборам Джорджеску, и он их выиграет, причём, возможно даже в первом туре, учитывая протестные настроения против власти, которая имеет почти нулевое доверие народа, но с помощью различных политических технологий пытается удержаться у руля. Второй вариант – не допустить Джорджеску к выборам, и тогда на них победит Джордже Симион как единственный кандидат, к которому может перейти электорат Джорджеску. И которого, к тому же, поддерживает Дональд Трамп – Симион был на его инаугурации. Но в любом случает нынешняя власть Румынии проигрывает", – заявил Лисневский в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.
По мнению эксперта, из всех граничащих с Румынией стран Молдавия больше всех ощутит влияние победы Джордже Симиона. "Этому политику ныне запрещён въезд в Молдавию, то есть если он станет президентом Румынии, – никакое нормальное сотрудничестве между двумя странами станет невозможным. По моей информации, президент Молдавии Майя Санду и её партия PAS ныне готовятся к проведению парламентских выборов как можно скорее – уже в июле 2025 года. Главная цель – чтобы поражение власти в Румынии не захлестнуло и Молдавию. Ну и чтобы молдавская оппозиция не успела подготовиться к выборам, тогда как Санду, используя президентский пост, уже ведёт неофициальную предвыборную кампанию, и на полную катушку агитирует за свою партию", – отметил эксперт.
Репрессии в отношении Кэлина Джорджеску не остались незамеченными и за океаном. Их осудил Илон Маск, который на платформе Х* написал: "Только что арестовали человека, набравшего больше всего голосов на президентских выборах в Румынии. Это полный бардак". Кроме того, именно с делом Джорджеску связывают отмену встречи госсекретаря США Марко Рубио с главой европейской дипломатии Каей Каллас, которая ради этого 26 февраля специально прибыла в Вашингтон. В госдепартаменте США издевательски сослались на "несовпадение графиков", и Каллас придётся обсуждать конфликт России и Украины, а также трансатлантические отношения с американскими сенаторами и конгрессменами.
Таким образом, Вашингтон ясно указывает Брюсселю и его марионеткам, что требования провести демократические выборы – не просто слова. И в этом плане дальнейшее развитие дела Джорджеску в Румынии будет иметь прямое влияние на Украину, в которой потенциальные кандидаты в президенты сидят в тюрьмах или находятся под откровенно незаконными санкциями, а сами выборы отодвинуты на неопределённое время.
О борьбе Запада с другим политически независимым от него лидером - в статье Татьяны Стоянович "США и ЕС ссорятся, Республика Сербская страдает: власти БиГ хотят отправить Додика на политическую пенсию"
 
выборыРумынияМолдавияБолгарияКонстантин СтаниславскийВладимир ЗеленскийДональд ТрампTikTokУкраина.руЕСПЧЭксклюзив
 
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