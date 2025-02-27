https://ukraina.ru/20250227/1061389173.html

"Агония румынской демократии". Победитель первого тура президентских выборов попал под каток репрессий

"Агония румынской демократии". Победитель первого тура президентских выборов попал под каток репрессий - 27.02.2025 Украина.ру

"Агония румынской демократии". Победитель первого тура президентских выборов попал под каток репрессий

Кэлин Джорджеску, который на повторных президентских выборах в Румынии имеет шансы победить в первом туре, был грубо задержан полицией и получил букет обвинений, за которые свети 20 лет тюрьмы.

2025-02-27T07:18

2025-02-27T07:18

2025-02-27T07:18

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Не успел внесистемный кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску 25 февраля назвать Владимира Зеленского "полудиктатором", как уже на следующий день на собственной шкуре ощутил, что румынская диктатура не намного мягче украинской.Утром в среду, 26 февраля, Высший суд кассации и правосудия Румынии окончательно отклонил апелляцию Джорджеску по иску, в котором политик требовал не принимать во внимание документы, на основании которых Конституционный Суд Румынии принял беспрецедентное решение об отмене результатов первого тура президентских выборов.Напомним, в первом туре президентских выборов, прошедших 24 ноября 2024 года, Кэлин Джорджеску пришел первым, набрав 22,95% голосов. Однако 6 декабря Конституционный суд (КС) Румынии аннулировал результаты голосования из-за "очевидных нарушений избирательного процесса", включая манипуляции и дезинформацию. Речь шла о предполагаемом иностранном вмешательстве в избирательный процесс, осуществленном через социальную сеть TikTok, в которой Джорджеску вёл свою избирательную кампанию (у него там около 520 тысяч подписчиков).Президент Румынии Клаус Йоханнис рассекретил документы спецслужб, согласно которым в TikTok была выявлена потенциальная сеть аккаунтов, "участвующих в действиях по манипулированию общественным мнением", причем некоторые якобы были связаны с российскими СМИ. Румынская служба внешней разведки заявила, что республика стала "объектом гибридных действий России".При этом издание Snoop сообщило, что кампанию Джорджеску в TikTok организовала фирма с украинскими учредителями, а профинансировала её проевропейская Национал-либеральная партия (НЛП), входящая в правящую коалицию Румынии. Позже из-за этого подал в отставку и сам Йоханнис, близкий к НЛП. Джорджеску же назвал отмену результатов выборов попыткой государственного переворота и обжаловал это решение в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, но тот не принял жалобу к рассмотрению. А на национальном уровне оспорить решение КС не удалось, и теперь уже окончательно.Команда Кэлина Джорджеску отнеслась к решению кассационной инстанции спокойно, ведь политик является неоспоримым лидером президентских рейтингов накануне повторных выборов, назначенных на 4 мая. Согласно последнему опросу, проведённому в январе, Джорджеску набрал бы 38% голосов избирателей, тогда как Крин Антонеску – единый кандидат от ориентирующейся на Брюссель коалиции – получил бы только 25% голосов. Вот только власть Румынии решила пойти ва-банк.В среду около полудня по местному времени на странице Кэлина Джорджеску в сети Facebook* было опубликовано сообщение, в котором было сказано, что он собирался снова подать свою кандидатуру на пост президента, но "система остановила его на дороге и забрала на допрос в прокуратуру". Позже в социальных сетях было опубликовано видео достаточно грубого задержания политика.По сообщению провластных СМИ Румынии, прокуратура выдала ордер на арест Джорджеску и начала обыски в домах его близких соратников. Во время обысков прокуроры обнаружили оружие, боеприпасы и значительные суммы денег – в частности, в одном из сейфов нашли 900 тысяч евро. В свою очередь, Джорджеску заявил, что обыски были направлены на то, чтобы заблокировать его новую попытку баллотироваться в президенты.Позже появилось сообщение, что прокуратура Румынии подозревает 27 человек, в том числе Кэлина Джорджеску, в действиях против конституционного строя Румынии. Следственные действия также ведутся по признакам несоблюдения режима оборота оружия и боеприпасов, осуществления без соответствующих прав операций с пиротехническими изделиями, публичного подстрекательства, инициирования или создания организации фашистского, расистского или ксенофобского толка, а также присоединения к такой группе или поддержке её в любой форме."Агонией румынской демократии" назвал "зрелищные репрессии" против Кэлина Джорджеску польско-болгарский журналист-международник Боян Станиславкий, главный редактор портала baricada.org (Болгария)."Сегодня в Румынии произошли события, которые в любой нормальной политической системе вызвали бы политическое землетрясение. Кэлин Джорджеску – политик, который в прошлом году неожиданно стал фаворитом первого тура президентских выборов, но чья кандидатура привела к их аннулированию, – сегодня был задержан полицией по дороге в Центральную избирательную комиссию. Его "преступление"? Попытка вновь зарегистрироваться на выборы, которые румынские власти рано или поздно всё равно будут вынуждены провести", – сказал Станиславский в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.Журналист отметил, что задержание Джорджеску не имело ничего общего с нормальной правовой процедурой. "Полиция обращалась с ним как с опасным преступником – его вытащили из машины, силой прижали к стене, надели наручники и грубо обыскали. Всё это происходило на глазах у граждан, словно цель состояла в том, чтобы публично унизить политика, ставшего символом сопротивления милитаристской и безумно антироссийской политике нынешних румынских властей", – подчеркнул он.Действия полиции вызвали мгновенную реакцию общества, в Румынии вспыхнули массовые спонтанные протесты. Под давлением растущего народного возмущения власти вынуждены были освободить Джорджеску, но появились неподтверждённые сообщения, что его освобождение сопровождается драконовскими условиями. "Говорят о запрете на появление в СМИ, на ведение аккаунтов в социальных сетях и любую публичную активность. Если эта информация подтвердится, это станет явным доказательством авторитарного курса страны", – считает Боян Станиславский.Реакция на события в Румынии вышла далеко за её пределы. В Болгарии патриотическая партия "Возрождение" объявила о намерении поднять этот вопрос в Европейском парламенте, и потребовать осуждения репрессий против Джорджеску. В Польше, Словакии и других странах региона соцсети буквально взорвались от негодования. Вся эта ситуация – ещё один удар по доверию к Европейскому Союзу и его риторике о "демократических стандартах". Это также очередной гвоздь в гроб мифа о трансформации Восточной Европы как процессе, ведущем к свободе и суверенитету, подчеркнул журналист."Любопытно, что Джорджеску, помимо своих последовательных призывов к миру на Украине, в последнее время сделал несколько весьма эксцентричных заявлений, касающихся территориальных претензий к соседним странам. В частности, он высказал мнение, что вопрос о принадлежности некоторых регионов Украины требует пересмотра в пользу Румынии. Однако на этом политик не остановился: по его словам, аналогичный пересмотр следовало бы провести в отношении Молдавии и даже некоторых северных областей Болгарии.Естественно, подобные заявления не прибавят ему популярности в патриотических кругах, например, в той же Болгарии, хотя лидер "Возрождения" Костадин Костадинов предпочёл сделать вид, будто вовсе не слышал этих слов Джорджеску. Возможно, тема этих территориальных претензий ещё всплывёт во время предстоящей президентской кампании в Румынии, но, скорее всего, лишь в контексте критики Джорджеску – маловероятно, что какой-либо другой кандидат захочет подхватить именно этот вопрос", – прогнозирует Боян Станиславкий.По его мнению, сегодня Румыния стала своеобразной "лабораторией будущего" – будущего, в котором даже не нужно фальсифицировать выборы, потому что достаточно просто физически устранить неугодных кандидатов. "Вопрос в том, как долго ещё можно будет делать вид, что всё происходящее – это какая-то демократия или свобода", – резюмировал журналист-международник.Допрос Кэлина Джорджеску в прокуратуре длился около пяти часов, после чего политика отпустили под судебный контроль на 60 дней (то есть фактически до выборов), и с запретом выезда из страны. Судебный контроль предполагает, что Джорджеску будет находиться на свободе, но с ограничениями по передвижению и действиям. Ему также предъявлен ряд обвинений, по которым грозит до 20 лет лишения свободы.На выходе из здания его ожидали несколько сотен сторонников, а также политики от ультраправого "Альянса за объединение румын" во главе с лидером этой партии Джордже Симионом. Он вместе с рядом других депутатов парламента Румынии до этого требовал объяснений от генерального прокурора страны. По мнению директора социологической компании Intellect Group из Кишинёва Яна Лисневского, именно Симион может де-факто стать главным бенефициаром репрессий против Кэлина Джорджеску."У нынешней румынской власти есть два варианта. Первый – допустить к выборам Джорджеску, и он их выиграет, причём, возможно даже в первом туре, учитывая протестные настроения против власти, которая имеет почти нулевое доверие народа, но с помощью различных политических технологий пытается удержаться у руля. Второй вариант – не допустить Джорджеску к выборам, и тогда на них победит Джордже Симион как единственный кандидат, к которому может перейти электорат Джорджеску. И которого, к тому же, поддерживает Дональд Трамп – Симион был на его инаугурации. Но в любом случает нынешняя власть Румынии проигрывает", – заявил Лисневский в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.По мнению эксперта, из всех граничащих с Румынией стран Молдавия больше всех ощутит влияние победы Джордже Симиона. "Этому политику ныне запрещён въезд в Молдавию, то есть если он станет президентом Румынии, – никакое нормальное сотрудничестве между двумя странами станет невозможным. По моей информации, президент Молдавии Майя Санду и её партия PAS ныне готовятся к проведению парламентских выборов как можно скорее – уже в июле 2025 года. Главная цель – чтобы поражение власти в Румынии не захлестнуло и Молдавию. Ну и чтобы молдавская оппозиция не успела подготовиться к выборам, тогда как Санду, используя президентский пост, уже ведёт неофициальную предвыборную кампанию, и на полную катушку агитирует за свою партию", – отметил эксперт.Репрессии в отношении Кэлина Джорджеску не остались незамеченными и за океаном. Их осудил Илон Маск, который на платформе Х* написал: "Только что арестовали человека, набравшего больше всего голосов на президентских выборах в Румынии. Это полный бардак". Кроме того, именно с делом Джорджеску связывают отмену встречи госсекретаря США Марко Рубио с главой европейской дипломатии Каей Каллас, которая ради этого 26 февраля специально прибыла в Вашингтон. В госдепартаменте США издевательски сослались на "несовпадение графиков", и Каллас придётся обсуждать конфликт России и Украины, а также трансатлантические отношения с американскими сенаторами и конгрессменами.Таким образом, Вашингтон ясно указывает Брюсселю и его марионеткам, что требования провести демократические выборы – не просто слова. И в этом плане дальнейшее развитие дела Джорджеску в Румынии будет иметь прямое влияние на Украину, в которой потенциальные кандидаты в президенты сидят в тюрьмах или находятся под откровенно незаконными санкциями, а сами выборы отодвинуты на неопределённое время.О борьбе Запада с другим политически независимым от него лидером - в статье Татьяны Стоянович "США и ЕС ссорятся, Республика Сербская страдает: власти БиГ хотят отправить Додика на политическую пенсию"

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выборы, румыния, молдавия, болгария, константин станиславский, владимир зеленский, дональд трамп, tiktok, украина.ру, еспч, эксклюзив