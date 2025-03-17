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В Курской области идут ожесточенные бои вдоль "дороги смерти" — военкоры

В Курской области идут ожесточенные бои вдоль "дороги смерти" — военкоры - 17.03.2025 Украина.ру

В Курской области идут ожесточенные бои вдоль "дороги смерти" — военкоры

По данным военкоров Телгерам-канала "Северный ветер", по направлению "дороги смерти" Суджа — Юнаковка в Курской области идут ожесточенные бои между армией России и ВСУ. Публикация с таким содержанием появилась 17 марта в канале

2025-03-17T09:43

2025-03-17T09:43

2025-03-17T09:43

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россия

суджа

вооруженные силы украины

вс рф

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Отмечается, что российская группировка "Север" на данный момент выбивает противника из опорных пунктов и закрепляется. Большая часть Гоголевки, которая находится рядом с границей, зачищена. Кроме того, военкоры сообщили, что в лесной массив юго-западнее Гоголевки командование ВСУ перебросило группу испаноговорящих наемников. Они отказались участвовать в боевых действиях, попав под артиллерийский огонь, и бежали в сторону Юнаковки Сумской области. По информации авторов канала, национальность наемников точно не установлена, однако по предварительным данным речь может идти о колумбийцах.В то же время американское издание The New York Times написало, что ВСУ почти полностью вывели войска с территории Курской области. Местами отступление украинских солдат было хаотичным.Между тем министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ВСУ "провели дислокацию на более выгодные рубеж обороны в Курской области". По его словам, информация об окружении украинских военных является "продолжением пропаганды". Подробнее о его словах — в публикации США тревожат ЗАЭС, порты и Курская область. Главное на Украине на утро 17 марта

курская область

украина

россия

суджа

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, украина, россия, суджа, вооруженные силы украины, вс рф