В Курской области идут ожесточенные бои вдоль "дороги смерти" — военкоры - 17.03.2025 Украина.ру
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В Курской области идут ожесточенные бои вдоль "дороги смерти" — военкоры
В Курской области идут ожесточенные бои вдоль "дороги смерти" — военкоры - 17.03.2025 Украина.ру
В Курской области идут ожесточенные бои вдоль "дороги смерти" — военкоры
По данным военкоров Телгерам-канала "Северный ветер", по направлению "дороги смерти" Суджа — Юнаковка в Курской области идут ожесточенные бои между армией России и ВСУ. Публикация с таким содержанием появилась 17 марта в канале
2025-03-17T09:43
2025-03-17T09:43
новости
курская область
украина
россия
суджа
вооруженные силы украины
вс рф
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Отмечается, что российская группировка "Север" на данный момент выбивает противника из опорных пунктов и закрепляется. Большая часть Гоголевки, которая находится рядом с границей, зачищена. Кроме того, военкоры сообщили, что в лесной массив юго-западнее Гоголевки командование ВСУ перебросило группу испаноговорящих наемников. Они отказались участвовать в боевых действиях, попав под артиллерийский огонь, и бежали в сторону Юнаковки Сумской области. По информации авторов канала, национальность наемников точно не установлена, однако по предварительным данным речь может идти о колумбийцах.В то же время американское издание The New York Times написало, что ВСУ почти полностью вывели войска с территории Курской области. Местами отступление украинских солдат было хаотичным.Между тем министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ВСУ "провели дислокацию на более выгодные рубеж обороны в Курской области". По его словам, информация об окружении украинских военных является "продолжением пропаганды". Подробнее о его словах — в публикации США тревожат ЗАЭС, порты и Курская область. Главное на Украине на утро 17 марта
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, украина, россия, суджа, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Курская область, Украина, Россия, Суджа, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

В Курской области идут ожесточенные бои вдоль "дороги смерти" — военкоры

09:43 17.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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По данным военкоров Телгерам-канала "Северный ветер", по направлению "дороги смерти" Суджа — Юнаковка в Курской области идут ожесточенные бои между армией России и ВСУ. Публикация с таким содержанием появилась 17 марта в канале
Отмечается, что российская группировка "Север" на данный момент выбивает противника из опорных пунктов и закрепляется. Большая часть Гоголевки, которая находится рядом с границей, зачищена.
Кроме того, военкоры сообщили, что в лесной массив юго-западнее Гоголевки командование ВСУ перебросило группу испаноговорящих наемников. Они отказались участвовать в боевых действиях, попав под артиллерийский огонь, и бежали в сторону Юнаковки Сумской области. По информации авторов канала, национальность наемников точно не установлена, однако по предварительным данным речь может идти о колумбийцах.
В то же время американское издание The New York Times написало, что ВСУ почти полностью вывели войска с территории Курской области. Местами отступление украинских солдат было хаотичным.
Между тем министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ВСУ "провели дислокацию на более выгодные рубеж обороны в Курской области". По его словам, информация об окружении украинских военных является "продолжением пропаганды". Подробнее о его словах — в публикации США тревожат ЗАЭС, порты и Курская область. Главное на Украине на утро 17 марта
 
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