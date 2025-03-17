В Курской области идут ожесточенные бои вдоль "дороги смерти" — военкоры
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
По данным военкоров Телгерам-канала "Северный ветер", по направлению "дороги смерти" Суджа — Юнаковка в Курской области идут ожесточенные бои между армией России и ВСУ. Публикация с таким содержанием появилась 17 марта в канале
Отмечается, что российская группировка "Север" на данный момент выбивает противника из опорных пунктов и закрепляется. Большая часть Гоголевки, которая находится рядом с границей, зачищена.
Кроме того, военкоры сообщили, что в лесной массив юго-западнее Гоголевки командование ВСУ перебросило группу испаноговорящих наемников. Они отказались участвовать в боевых действиях, попав под артиллерийский огонь, и бежали в сторону Юнаковки Сумской области. По информации авторов канала, национальность наемников точно не установлена, однако по предварительным данным речь может идти о колумбийцах.
В то же время американское издание The New York Times написало, что ВСУ почти полностью вывели войска с территории Курской области. Местами отступление украинских солдат было хаотичным.
Между тем министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ВСУ "провели дислокацию на более выгодные рубеж обороны в Курской области". По его словам, информация об окружении украинских военных является "продолжением пропаганды". Подробнее о его словах — в публикации США тревожат ЗАЭС, порты и Курская область. Главное на Украине на утро 17 марта