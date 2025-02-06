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Что будет с "Телеграм", если Дурова посадят? Прокуратура Франции сообщила новость об "объятиях" Парижа

Что будет с "Телеграм", если Дурова посадят? Прокуратура Франции сообщила новость об "объятиях" Парижа - 06.02.2025 Украина.ру

Что будет с "Телеграм", если Дурова посадят? Прокуратура Франции сообщила новость об "объятиях" Парижа

Основатель мессенджера "Телеграм" Павел Дуров будет находиться во Франции еще как минимум год. Об этом сообщила изданию Wired представитель французской прокуратуры Майлис де Рек, оговорившись, что "обсуждать мировое соглашение еще рано"

2025-02-06T17:53

2025-02-06T17:53

2025-02-06T17:53

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С момента ареста предпринимателя в августе прошлого года "Телеграм" сильно изменился, пойдя на уступки требованиям извне. В частности, в сентябре основатель компании объявил об удалении функции "Люди рядом", которая использовала данные геолокации.Также мессенджер согласился передавать данные о пользователях по запросам спецслужб, изменив политику конфиденциальности. Если раньше это касалось только обвиняемых в терроризме, то теперь теперь это положение расширено до подозреваемых в "преступной деятельности".Кроме того, "Телеграм" в разы увеличил передачу данных пользователей властям. Сообщается, что с сентября 2024 года мессенджер ответил более чем на 900 запросов правоохранительных органов США и раскрыл данные 2,2 тысяч человек. Для сравнения, ранее было удовлетворено лишь 14 запросов, которые касались информации о 108 пользователях.Однако претензии к Дурову на этом не закончились, бизнесмена продолжают судить. И если раньше многие думали, что ситуация в скором времени получит разрешение, то теперь в общественном пространстве звучат вопросы о том, как надолго посадят Дурова на Западе, и что тогда будет с "Телеграм".Например, "Российская газета" отметила, что по информации Wired, мессенджер находится в "подвешенном" состоянии несмотря на его высокую доходность, обвинительный приговор может обернуться для основателя компании дополнительными кредитами или продажей часть компании с открытым исходом.А вот председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко отметил в комментарии для "Комсомольской правды", что даже если Дурову придется оставить пост, то его преемником, скорее всего, станет иностранец, чтобы вернуть неприкосновенность "Телеграму".Основателя "Телеграм" задержали в аэропорту Франции 24 августа. Дурова обвиняют в сокрытии данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками, а также в нежелании сотрудничать с властями. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.Через пару дней после ареста Дурова американское издание Politico со ссылкой на собственные неназванные источники сообщило, что арест мультимиллиардера готовился уже давно, и соответствующий ордер был заготовлен еще в марте.В материале уточнялось, что решение о задержании основателя "Телеграм" было принято после того, как представители мессенджера оставили без ответа запрос об идентификации одного из пользователей сети. Также американские журналисты посетовали, что "Телеграм" практически не сотрудничает" как с французскими властями, так и с другими европейскими странами.Сам Дуров, комментируя свой арест, назвал обвинения в преступлениях "неожиданными", а претензии к себе - торможением технического прогресса.Дуров был отпущен под залог в 5 миллионов евро (почти 500 миллионов рублей). Бизнесмену запрещено покидать Францию, также он обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.Тем временем в США подсчитывают убытки, которые страна понесла, спонсируя Украину. Подробности в материале Главный бенефициар: стала известна сумма, потраченная USAID на Украину.

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новости, франция, сша, украина, павел дуров, telegram, российская газета, politico, арест