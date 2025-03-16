https://ukraina.ru/20250316/1061811234.html
Россия воюет в полсилы: эксперт о методах, которые надо менять
Россия воюет в полсилы: эксперт о методах, которые надо менять - 16.03.2025 Украина.ру
Россия воюет в полсилы: эксперт о методах, которые надо менять
Россия воюет хирургическими методами. А в индустриальной войне действовать нужно немного по-другому. Москва может использовать эскалацию как инструмент ведения переговоров. Силы у России есть, пока неясно, почему она их не использует
2025-03-16T07:15
2025-03-16T07:15
2025-03-16T07:15
новости
россия
москва
украина
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
сво
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061612305_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_ecc67c2d34d547160323177442415fe6.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.По его словам, в индустриальной войне важно разрушение тыла противника, который снабжает фронт. Эксперт подчеркнул, что это решаемая задача для тех средств поражения, которые есть у России. В таком случае, считает он, положение ВСУ резко ухудшится, украинскому населению станет менее комфортно жить, а следовательно поддержка войны на Украине упадет.“Там еще до сих пор не поняли, что они эту войну проигрывают”, — отметил Голубовский.По его мнению, Россия может использовать эскалацию как инструмент ведения переговоров. Однако, уточнил собеседник издания, в Москве считается, что гуманизация войны, постоянная готовность к переговорам, которые Россия демонстрирует, в выгодном свете выставляют ее в мире.В то же время в интервью изданию Украина.ру директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин отметил, что при развитии такого сценария, как срыв переговоров, Россия будет вести полномасштабную войну, нацеленную на истощение и разгром Украины.Он считает, что эскалации конфликта при этом следует ожидать и со стороны Трампа. Кашин также предположил, что на это Россия ответит “применением новых видов оружия или более широким применением того же "Орешника", а также новыми наступательными действиями на фронте в меру имеющихся сил и ресурсов”.Подробнее о том, каким образом страны будут эскалировать конфликт в случае подобного развития событий — в интервью Василия Кашина: Зеленскому после сокрушительного разгрома под Суджей придется спасать собственную шкуруПолный текст интервью Дмитрия Голубовского: За предложением перемирия стоит Британия, России следует ответить эскалацией
россия
москва
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061612305_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5282d8717d41277e54100c10893e56bd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, москва, украина, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сво, вс рф
Новости, Россия, Москва, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, СВО, ВС РФ
Россия воюет в полсилы: эксперт о методах, которые надо менять
Принцип войны нужно менять — Голубовский
Россия воюет хирургическими методами. А в индустриальной войне действовать нужно немного по-другому. Москва может использовать эскалацию как инструмент ведения переговоров. Силы у России есть, пока неясно, почему она их не использует
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.
По его словам, в индустриальной войне важно разрушение тыла противника, который снабжает фронт. Эксперт подчеркнул, что это решаемая задача для тех средств поражения, которые есть у России. В таком случае, считает он, положение ВСУ
резко ухудшится, украинскому населению станет менее комфортно жить, а следовательно поддержка войны на Украине
упадет.
“Там еще до сих пор не поняли, что они эту войну проигрывают”, — отметил Голубовский.
По его мнению, Россия может использовать эскалацию как инструмент ведения переговоров. Однако, уточнил собеседник издания, в Москве считается, что гуманизация войны, постоянная готовность к переговорам, которые Россия демонстрирует, в выгодном свете выставляют ее в мире.
“Ничего подобного. В глазах администрации [президента США Дональда] Трампа это точно выглядит как слабость. Страны глобального Юга сохраняют нейтралитет, не потому что мы делаем жесты доброй воли, а потому что мы демонстрируем силу против Запада, в котором они видят бывших своих колонизаторов. <...> Силы у нас есть, не могу понять, почему мы стесняемся их использовать”, — заявил Голубовский.
В то же время в интервью изданию Украина.ру директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин отметил, что при развитии такого сценария, как срыв переговоров, Россия будет вести полномасштабную войну, нацеленную на истощение и разгром Украины.
Он считает, что эскалации конфликта при этом следует ожидать и со стороны Трампа. Кашин также предположил, что на это Россия ответит “применением новых видов оружия или более широким применением того же "Орешника", а также новыми наступательными действиями на фронте в меру имеющихся сил и ресурсов”.
Подробнее о том, каким образом страны будут эскалировать конфликт в случае подобного развития событий — в интервью Василия Кашина: Зеленскому после сокрушительного разгрома под Суджей придется спасать собственную шкуру