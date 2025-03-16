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Россия воюет в полсилы: эксперт о методах, которые надо менять

Россия воюет в полсилы: эксперт о методах, которые надо менять - 16.03.2025 Украина.ру

Россия воюет в полсилы: эксперт о методах, которые надо менять

Россия воюет хирургическими методами. А в индустриальной войне действовать нужно немного по-другому. Москва может использовать эскалацию как инструмент ведения переговоров. Силы у России есть, пока неясно, почему она их не использует

2025-03-16T07:15

2025-03-16T07:15

2025-03-16T07:15

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.По его словам, в индустриальной войне важно разрушение тыла противника, который снабжает фронт. Эксперт подчеркнул, что это решаемая задача для тех средств поражения, которые есть у России. В таком случае, считает он, положение ВСУ резко ухудшится, украинскому населению станет менее комфортно жить, а следовательно поддержка войны на Украине упадет.“Там еще до сих пор не поняли, что они эту войну проигрывают”, — отметил Голубовский.По его мнению, Россия может использовать эскалацию как инструмент ведения переговоров. Однако, уточнил собеседник издания, в Москве считается, что гуманизация войны, постоянная готовность к переговорам, которые Россия демонстрирует, в выгодном свете выставляют ее в мире.В то же время в интервью изданию Украина.ру директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин отметил, что при развитии такого сценария, как срыв переговоров, Россия будет вести полномасштабную войну, нацеленную на истощение и разгром Украины.Он считает, что эскалации конфликта при этом следует ожидать и со стороны Трампа. Кашин также предположил, что на это Россия ответит “применением новых видов оружия или более широким применением того же "Орешника", а также новыми наступательными действиями на фронте в меру имеющихся сил и ресурсов”.Подробнее о том, каким образом страны будут эскалировать конфликт в случае подобного развития событий — в интервью Василия Кашина: Зеленскому после сокрушительного разгрома под Суджей придется спасать собственную шкуруПолный текст интервью Дмитрия Голубовского: За предложением перемирия стоит Британия, России следует ответить эскалацией

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новости, россия, москва, украина, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сво, вс рф