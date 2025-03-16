Россия воюет в полсилы: эксперт о методах, которые надо менять - 16.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250316/1061811234.html
Россия воюет в полсилы: эксперт о методах, которые надо менять
Россия воюет в полсилы: эксперт о методах, которые надо менять - 16.03.2025 Украина.ру
Россия воюет в полсилы: эксперт о методах, которые надо менять
Россия воюет хирургическими методами. А в индустриальной войне действовать нужно немного по-другому. Москва может использовать эскалацию как инструмент ведения переговоров. Силы у России есть, пока неясно, почему она их не использует
2025-03-16T07:15
2025-03-16T07:15
новости
россия
москва
украина
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
сво
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061612305_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_ecc67c2d34d547160323177442415fe6.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.По его словам, в индустриальной войне важно разрушение тыла противника, который снабжает фронт. Эксперт подчеркнул, что это решаемая задача для тех средств поражения, которые есть у России. В таком случае, считает он, положение ВСУ резко ухудшится, украинскому населению станет менее комфортно жить, а следовательно поддержка войны на Украине упадет.“Там еще до сих пор не поняли, что они эту войну проигрывают”, — отметил Голубовский.По его мнению, Россия может использовать эскалацию как инструмент ведения переговоров. Однако, уточнил собеседник издания, в Москве считается, что гуманизация войны, постоянная готовность к переговорам, которые Россия демонстрирует, в выгодном свете выставляют ее в мире.В то же время в интервью изданию Украина.ру директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин отметил, что при развитии такого сценария, как срыв переговоров, Россия будет вести полномасштабную войну, нацеленную на истощение и разгром Украины.Он считает, что эскалации конфликта при этом следует ожидать и со стороны Трампа. Кашин также предположил, что на это Россия ответит “применением новых видов оружия или более широким применением того же "Орешника", а также новыми наступательными действиями на фронте в меру имеющихся сил и ресурсов”.Подробнее о том, каким образом страны будут эскалировать конфликт в случае подобного развития событий — в интервью Василия Кашина: Зеленскому после сокрушительного разгрома под Суджей придется спасать собственную шкуруПолный текст интервью Дмитрия Голубовского: За предложением перемирия стоит Британия, России следует ответить эскалацией
россия
москва
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061612305_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5282d8717d41277e54100c10893e56bd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, украина, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сво, вс рф
Новости, Россия, Москва, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, СВО, ВС РФ
Россия воюет в полсилы: эксперт о методах, которые надо менять

Принцип войны нужно менять — Голубовский

07:15 16.03.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия воюет хирургическими методами. А в индустриальной войне действовать нужно немного по-другому. Москва может использовать эскалацию как инструмент ведения переговоров. Силы у России есть, пока неясно, почему она их не использует
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.
По его словам, в индустриальной войне важно разрушение тыла противника, который снабжает фронт. Эксперт подчеркнул, что это решаемая задача для тех средств поражения, которые есть у России. В таком случае, считает он, положение ВСУ резко ухудшится, украинскому населению станет менее комфортно жить, а следовательно поддержка войны на Украине упадет.
“Там еще до сих пор не поняли, что они эту войну проигрывают”, — отметил Голубовский.
По его мнению, Россия может использовать эскалацию как инструмент ведения переговоров. Однако, уточнил собеседник издания, в Москве считается, что гуманизация войны, постоянная готовность к переговорам, которые Россия демонстрирует, в выгодном свете выставляют ее в мире.
“Ничего подобного. В глазах администрации [президента США Дональда] Трампа это точно выглядит как слабость. Страны глобального Юга сохраняют нейтралитет, не потому что мы делаем жесты доброй воли, а потому что мы демонстрируем силу против Запада, в котором они видят бывших своих колонизаторов. <...> Силы у нас есть, не могу понять, почему мы стесняемся их использовать”, — заявил Голубовский.
В то же время в интервью изданию Украина.ру директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин отметил, что при развитии такого сценария, как срыв переговоров, Россия будет вести полномасштабную войну, нацеленную на истощение и разгром Украины.
Он считает, что эскалации конфликта при этом следует ожидать и со стороны Трампа. Кашин также предположил, что на это Россия ответит “применением новых видов оружия или более широким применением того же "Орешника", а также новыми наступательными действиями на фронте в меру имеющихся сил и ресурсов”.
Подробнее о том, каким образом страны будут эскалировать конфликт в случае подобного развития событий — в интервью Василия Кашина: Зеленскому после сокрушительного разгрома под Суджей придется спасать собственную шкуру
Полный текст интервью Дмитрия Голубовского: За предложением перемирия стоит Британия, России следует ответить эскалацией
 
НовостиРоссияМоскваУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСВОВС РФ
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Невеста, ждущая замужества: Баранец о Харькове, который рано или поздно войдет в состав России
07:59Карпатская Украина: украинская держава, просуществовавшая один день
07:45Последний козырь Зеленского “вылетел” из его рукава: Кашин о двойном давлении на Киев после потери Суджи
07:30После освобождения Курской области войска РФ пойдут на Киев? Историк о прогнозах на будущее
07:29Западная Украина за минувшую неделю: Загадочные взрывы в Ивано-Франковске и переправщики в погонах
07:15Россия воюет в полсилы: эксперт о методах, которые надо менять
07:00Рамм назвал пасхалки, которые предрекли успех ВС РФ в Курской области
07:00Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку
06:45Если мирные переговоры будут сорваны и Трамп пойдет на эскалацию, Россия вновь применит “Орешник”
06:30Красивая операция из учебника истории: Поликарпов о положении дел под Курском
06:15Эксперт раскрыл, как будет использована курская группировка ВС РФ дальше
06:00Пазл складывается: Кашин ответил, на каких условиях Россия и Украина примут 30-дневное перемирие
05:45Паника в тылу врага: Кнутов рассказал о казни преступников ВСУ под Суджей
05:30Котел или дробящий удар: Рамм о том, чем воспользуются ВС РФ под Суджей
05:15Кашин ответил, при каком условии война немедленно возобновится после 30-дневного перемирия
05:00США уже достаточно обескровили себя, чтобы пытаться давить на Россию — Голубовский
21:16"Оборотни из ВСУ": под Курском украинские солдаты переодевались в форму российских бойцов — СМИ
20:32"Прятались в погребе": Кадыров показал пойманных в Курской области солдат ВСУ
19:36Зеленский утвердил переговорную группу Украины по урегулированию конфликта — "Страна.ua"
19:01Меркель призвала "обязательно" обсуждать интересы России — Berliner Zeitung
Лента новостейМолния