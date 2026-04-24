https://ukraina.ru/20260424/zapad-perestaet-byt-kollektivnym-bardin-pro-beskonechnuyu-cheredu-soyuzov-i-raskolov--1078239080.html

Запад перестает быть коллективным? Бардин про бесконечную череду "союзов и расколов"

Запад перестает быть коллективным? Бардин про бесконечную череду "союзов и расколов" - 24.04.2026 Украина.ру

Запад перестает быть коллективным? Бардин про бесконечную череду "союзов и расколов"

Раскол в западном мире заметен по нескольким линиям. Это и противостояние Трампа с демократами, и разногласия внутри ЕС, и споры между европейскими лидерами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин

2026-04-24T05:50

2026-04-24T05:50

2026-04-24T05:50

новости

европа

запад

сша

гарри бардин

дональд трамп

фридрих мерц

украина.ру

ес

главные новости

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063677340_0:111:1072:714_1920x0_80_0_0_8475da57b3525aac3cb09c9a86c0a8c0.jpg

Некоторые эксперты считают, что в Европе выделяется ядро стран, которое будет пытаться в качестве объединяющей идеи выдвигать противостояние России. Но это не вся Европа, а ее часть.Журналист спросил эксперта, означает ли выделение европейского ядра, что коллективный Запад перестает быть коллективным. Отвечая на вопрос, Бардин заявил, что речь идет не о государствах, а о конкретных политиках, которые составляют так называемую "партию войны"."Это пресловутая "партия войны", которую составляют [канцлер Германии] Фридрих Мерц, [президент Франции] Эмманюэль Макрон, [премьер-министр Британии] Кир Стармер. К ним примыкают политики из стран Прибалтики, Румынии, Финляндии, Норвегии, Дании и с недавних пор Молдавии", — заявил Бардин.По словам эксперта, все эти политики связаны с американским политическим кланом, который противостоит президенту США Дональду Трампу. "Они связаны с Демократической партией США, USAID, BlackRock и другими структурами", — пояснил Бардин.Продолжая тему, Бардин перечислил основные линии раскола."Во-первых, открытый внутриамериканский раскол – Трамп против "демократов". Разногласия внутри ЕС – Венгрия против Брюсселя. Противоречия между [председателем Еврокомиссии] Урсулой фон дер Ляйен и [главой евродипломатии] Каей Каллас. Да, и Мерц с Макроном иногда спорят за лидерство", — заявил Бардин."Политика – это бесконечная чреда союзов и расколов. Все идет своим чередом", — пояснил эксперт.Бардин также отметил, что "коллективный Запад" как таковой никогда и не существовал."Поэтому "коллективный Запад" как таковой никогда и не существовал. Были и есть политики, которые обязаны своим приходом к власти кураторам и спонсорам из-за рубежа", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Реальность или утопия? Максим Бардин о формировании военных блоков Европы на фоне кризиса НАТО" на сайте Украина.ру.Ядерное оружие в Европе: новая реальность или опасная игра? Подробнее об этом и многом другом — в материале "Европа меняет "ядерный зонтик". Дмитрий Краснов о гонке вооружений на Западе и угрозах для России" на сайте Украина.ру.

европа

запад

сша

германия

франция

британия

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

