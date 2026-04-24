Прорыв в сторону Зыбино: Алехин рассказал о разгроме 113-й бригады теробороны ВСУ
После зачистки Волчанских Хуторов и близлежащих лесов штурмовые отряды 69-й и 71-й гвардейских мотострелковых дивизий осуществили прорыв в сторону Зыбино. В результате подразделения 113-й бригады теробороны ВСУ были полностью выбиты из села. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Украина.ру
После зачистки населенного пункта Волчанские Хутора и близлежащих лесных массивов, штурмовые отряды 69-й и 71-й гвардейских мотострелковых дивизий осуществили прорыв в сторону Зыбино, сообщил Алехин.
По словам собеседника Украина.ру, выход на новый рубеж позволил физически перерезать важную автодорогу С-210815.
"Выход на новый рубеж позволил физически перерезать важную автодорогу С-210815 и создает реальную возможность разорвать связь с узловым центром снабжения противника в Белом Колодезе", — пояснил эксперт.
В результате решительных и маневренных действий штурмовиков подразделения 113-й бригады территориальной обороны ВСУ были полностью выбиты из села Зыбино, уточнил Алехин.
Такой маневр позволяет полностью блокировать подразделения ВСУ на линии Бочково – Волоховка – Караичное и отсечь правый фланг украинской группировки от основных сил.
"Мотострелки уже успешно форсировали реку и закрепились на новых позициях у села Караичное", — констатировал собеседник издания.
Полный текст комментария материала "Полковник Геннадий Алехин: Наемники подняли бунт против командиров ВСУ, которые бросили их под Купянск" на сайте Украина.ру.
О том, что сейчас происходит на Украине — в статье Владимира Скачко "Перед сроками за мыслепреступления. В Киеве теперь взялись за русский мат" на сайте Украина.ру.
06:40Тризубый поход Кирилла Буданова*: как террорист рвётся в президенты
06:30Новый мировой порядок откладывается. Эксперты о том, кому отвечать за войну двух народов
06:10Не любишь борщ и мову? В тюрьму! На Украине собираются принять закон об украинофобии
06:00Спецоперация на минувшей неделе. Противник в глухой обороне продолжает наносить удары по территории РФ
05:50Запад перестает быть коллективным? Бардин про бесконечную череду "союзов и расколов"
05:30Американская парадигма: исход женщин из второй администрации Трампа
05:25Прорыв в сторону Зыбино: Алехин рассказал о разгроме 113-й бригады теробороны ВСУ
05:20Куда ведёт альтернативная дипломатия Зеленского
05:15Ассоциированное членство Украины в ЕС: Бардин о хитром способе собирать деньги на войну
05:00"Пристройство" или "золотая схема"? Эксперт о предложении Мадьяра поставить Орбана во главе ЕС
04:45Алехин: Штурмовики "Севера" и "Запада" захватывают высоты у Северского Донца, Волчьей и Студенка
04:36Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:30"Гром среди ясного неба": политолог о неожиданной победе евроскептиков в Болгарии
04:22"Целенаправленно полетел в нас": житель Димитрова рассказал об атаках ВСУ на мирных жителей
04:15"Партия войны": Бардин объяснил, как BlackRock может перевернуть европейскую политику
04:00Глава МИД Венгрии отверг обвинения в пророссийской ориентации
03:34Иран не будет взымать с России пошлины за проход через Ормузский пролив
03:08В США арестовали бойца спецназа, участвовавшего в захвате президента Венесуэлы Мадуро
02:49Трамп оценил переговоры между Ливаном и Израилем, а также "продлил" перемирие на три недели
02:23Концентрированная конфронтация: Кремль оценил планы Финляндии по ядерному оружию
Лента новостейМолния