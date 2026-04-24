Прорыв в сторону Зыбино: Алехин рассказал о разгроме 113-й бригады теробороны ВСУ

После зачистки Волчанских Хуторов и близлежащих лесов штурмовые отряды 69-й и 71-й гвардейских мотострелковых дивизий осуществили прорыв в сторону Зыбино. В результате подразделения 113-й бригады теробороны ВСУ были полностью выбиты из села. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-04-24T05:25

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

После зачистки населенного пункта Волчанские Хутора и близлежащих лесных массивов, штурмовые отряды 69-й и 71-й гвардейских мотострелковых дивизий осуществили прорыв в сторону Зыбино, сообщил Алехин.По словам собеседника Украина.ру, выход на новый рубеж позволил физически перерезать важную автодорогу С-210815."Выход на новый рубеж позволил физически перерезать важную автодорогу С-210815 и создает реальную возможность разорвать связь с узловым центром снабжения противника в Белом Колодезе", — пояснил эксперт.В результате решительных и маневренных действий штурмовиков подразделения 113-й бригады территориальной обороны ВСУ были полностью выбиты из села Зыбино, уточнил Алехин.Такой маневр позволяет полностью блокировать подразделения ВСУ на линии Бочково – Волоховка – Караичное и отсечь правый фланг украинской группировки от основных сил."Мотострелки уже успешно форсировали реку и закрепились на новых позициях у села Караичное", — констатировал собеседник издания.Полный текст комментария материала "Полковник Геннадий Алехин: Наемники подняли бунт против командиров ВСУ, которые бросили их под Купянск" на сайте Украина.ру.О том, что сейчас происходит на Украине — в статье Владимира Скачко "Перед сроками за мыслепреступления. В Киеве теперь взялись за русский мат" на сайте Украина.ру.

