Раскол и Украина. 370 лет с начала Московского собора

Одним из значимых событий Раскола Русской православной церкви, не залеченного и по сей день, стал Московский поместный собор, начавшийся 23 апреля 1656 года и продолжавшийся до июня. На нём, по инициативе Московского патриарха Никона и при поддержке Антиохийского патриарха Макария III, было принято решение об анафеме всем, крестящемся двоеперстно

Окончательно решение о внедрении троеперстного крещения, начатого ещё накануне Великого поста 1653 года, было утверждено на Большом Московском соборе 1666-67 годов (анафеме было подвергнуто не только двоеперстие, но и все старые обряды и те, кто ими пользуется).Впрочем, это вопрос сугубо специальный, но мы не можем не заметить связи между избранием патриархом Никона (4 августа 1652 года), начала никоновских реформ и воссоединением Украины с Россией (1654 год).Суть реформВ основе "реформаторского зуда" лежало желание привести русские обряды в полное соответствие с греческими. По мысли патриарха, именно в греческой церкви сохранилось древнее благочестие, русские же богослужебные книги и обряды подверглись "искажениям".Соответственно, по рекомендациям греческих священников, в порядок богослужения были внесены существенные изменения. В частности, крестный ход отныне совершался против часовой стрелки, креститься полагалось тремя пальцами вместо двух, поклоны совершались до пояса, а не до земли, вместо "Исус" писалось "Иисус" и т.п.Современный человек должен прийти в изумление и вопросить – как подобная чепуха могла спровоцировать многосотлетнее противостояние, само- и просто сожжения (например, в "порубе" был сожжен один из лидеров старообрядцев протопоп Аввакум)?Во-первых, мышление того времени было совершенно иным, чем сейчас. Оно было значительно менее рациональным и значительно более мифологично.Верующими были 100% населения – никаких последовательных атеистов не было. Вообще основой мироощущения и идеологии была принадлежность к православной церкви. Православный же храм – средоточием дозволенной общественной жизни и даже части функций, ныне признанных за государством (до 1917 года запись актов гражданского состояния осуществлялась в церквях).Во-вторых, имелись существенные различия между греческим и русским пониманием христианства.Греческое христианство происходило от подпольных (катакомбных) общин, в которых искренность веры имела гораздо большее значение, чем обрядность, которая была подчинена требованиям конспирации.Русское христианство изначально было государственным, в нём большую роль играла внешняя сторона, обрядность.В какой-то степени это различие можно уподобить различиям между католиками и протестантами, а сам Раскол счесть русской формой Реформации, хотя с фактической точки зрения это не корректно.Политическая составляющаяПрисоединение к России Войска Запорожского рассматривалось с точки зрения создания "православного царства" (Третьего Рима), которое бы объединило под скипетром православного царя всех христиан.В 1640-х годов в России ширилось движение "ревнителей православия". Если до возникновения этого движения тема защиты православия была элементом государственной идеологии, то теперь — и государственной политики. Влияние "ревнителей" на власть было очень велико, ведь к их числу относился даже духовник царя Стефан Вонифатьев.Но со временем Алексею Михайловичу стало понятно, что для авторитета среди новых подданных "III Рима" необходимо осуществить стандартизацию православия.Тем временем в Москву понаехало множество представителей "греческой" церкви (в том числе, например, Иерусалимский патриарх Паисий). Именно они, а вовсе не доморощенные сторонники концепции "Третьего Рима" наиболее активно убеждали царя в необходимости воссоздания православного царства (правда, они имели в виду освобождение Константинополя и Гроба Господня). Ну и они же убеждали его в том, что российская модель православия "искажена". А греческая, напротив – сохранена.Причём тут Украина?А Украина тут именно при том, что малороссийские епархии были непосредственно подчинены Константинопольскому патриархату, т.е., были частью той самой греческой церкви.До реформ Никона отношения между православными Малороссии и России складывалось не лучшим образом. Патриарх Филарет, хорошо знавший вопрос (благодаря пребывания в польском плену) вообще советовал ограничить контакты. В общем случае отношение к православным малороссам было нормальным, но вот к бывшим униатам относились крайне подозрительно и требовали от них перекрещивания.База для реформ была создана ещё при патриархе Иосифе. Например, именно при нём началось распространение киевской "Грамматики" Мелетия Смотрицкого, в которой проводилась, в частности, мысль об "испорченности" российских богослужебных книг.Немалая часть кадров, которая поддерживала проведение церковной реформы, были выходцами именно с Малороссии. Ещё киевский митрополит Сильвестр Коссов по просьбе Алексея Михайловича направил в Москву группу из примерно тридцати священнослужителей для помощи в реформировании богослужебных практик. Пожалуй, самым ярким персонажем из них был идеолог петровских реформ, уроженец Киева Феофан Прокопович.РезюмеПоместный собор РПЦ 31 мая 1971 года утвердил постановление "об упразднении клятв Московского Собора 1656 года и Большого Московского Собора 1667 года, наложенных ими на старые русские обряды и на придерживающихся их православно верующих христиан, и считать эти клятвы, яко не бывшие".По мнению большинства современных исследователей, наибольшие искажения пережила именно обрядность греческой церкви, на которую особое влияние оказали требования османской администрации. Старообрядцы же действительно были ближе к "древнему благочестию".Сам Никон в конце своего патриаршества в беседе с Иваном Нероновым, бывшим вождём раскольников, сказал: "и старые и новые книги добры; все равно, по каким хочешь, по тем и служишь..." Но дело уже было сделано.Впрочем, к оценке политических последствий Раскола и тому, насколько никоновские реформы действительно способствовали империалистическим планам Кремля, исследователи только подходят. Похоже, что конвергенция украинской и российской церквей действительно ускорила процесс политической интеграции, но слишком уж высокой ценой для Русской церкви. В любом случае, причитания украинской стороны относительно того, что Москва подчинила себе украинскую церковь, лишена смысла – Москве напротив пошла навстречу в важнейших вопросах.

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

