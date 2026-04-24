Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины. Сводку ударов на 4:00 мск 24 апреля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-04-24T04:36
Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины. Сводку ударов на 4:00 мск 24 апреля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Больше всего сообщений ночью поступало об ударах ВС РФ по целям в Одесской области. Местные каналы сообщали о многочисленных прилётах в Одессе, а также о приближении к столице региона новых групп "Гераней".
Кроме того, ВС РФ атаковали цели в Днепропетровской (Кривой Рог), Харьковской (Печенеги), Николаевской (Николаев) областях.
Взрывы этой ночью гремели и во временно оккупированном ВСУ Запорожье.
Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность.
"Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.
