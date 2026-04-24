https://ukraina.ru/20260424/pentagon-predlagaet-isklyuchit-ispaniyu-iz-nato---reuters-1078253270.html

Пентагон предлагает исключить Испанию из НАТО - Reuters

Пентагон рассматривает приостановку членства Испании в НАТО и пересмотр позиции США в отношении притязаний Великобритании на Фолклендские острова, пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника

2026-04-24T10:11

новости

сша

иран

испания

дональд трамп

нато

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046718829_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_1d158a7bedada76aa10785b2782e688a.jpg

Эти меры значатся среди вариантов наказания союзников по альянсу, не поддержавших операции США в войне с Ираном, во внутреннем электронном письме Пентагона.В записке выражено недовольство, что некоторые партнеры "якобы неохотно или вовсе отказываются предоставлять США доступ, право на базирование и пролет над своей территорией <...> для участия в войне в Иране". По словам источника, один из вариантов предусматривает отстранение "проблемных" стран от важных или престижных должностей в НАТО. В начале апреля президент США Дональд Трамп заявлял, что отказ НАТО помочь американской стороне в операции против Ирана стал пятном на репутации альянса. По его словам, разногласия с альянсом начались, когда НАТО отказалась поддержать претензии Вашингтона на Гренландию. The Wall Street Journal указывала, что администрация Трампа рассматривает план "наказания" некоторых стран-членов НАТО, которые не поддержали военную операцию против Ирана. О других событиях - в материале ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

