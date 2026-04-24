https://ukraina.ru/20260424/pentagon-predlagaet-isklyuchit-ispaniyu-iz-nato---reuters-1078253270.html
2026-04-24T10:30
новости
сша
иран
испания
дональд трамп
нато
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046718829_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_1d158a7bedada76aa10785b2782e688a.jpg
сша
иран
испания
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046718829_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_cadb7b399dcf4354f3d3cf27271990d4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, иран, испания, дональд трамп, нато, пентагон
Новости, США, Иран, Испания, Дональд Трамп, НАТО, Пентагон
Пентагон предлагает исключить Испанию из НАТО - Reuters
10:11 24.04.2026 (обновлено: 10:30 24.04.2026)
Пентагон рассматривает приостановку членства Испании в НАТО и пересмотр позиции США в отношении притязаний Великобритании на Фолклендские острова, пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника
Эти меры значатся среди вариантов наказания союзников по альянсу, не поддержавших операции США в войне с Ираном, во внутреннем электронном письме Пентагона.
В записке выражено недовольство, что некоторые партнеры "якобы неохотно или вовсе отказываются предоставлять США доступ, право на базирование и пролет над своей территорией <...> для участия в войне в Иране".
По словам источника, один из вариантов предусматривает отстранение "проблемных" стран от важных или престижных должностей в НАТО.
В начале апреля президент США Дональд Трамп заявлял, что отказ НАТО помочь американской стороне в операции против Ирана стал пятном на репутации альянса. По его словам, разногласия с альянсом начались, когда НАТО отказалась поддержать претензии Вашингтона на Гренландию.
The Wall Street Journal указывала, что администрация Трампа рассматривает план "наказания" некоторых стран-членов НАТО, которые не поддержали военную операцию против Ирана.