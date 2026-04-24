Пентагон предлагает исключить Испанию из НАТО - Reuters - 24.04.2026
Пентагон предлагает исключить Испанию из НАТО - Reuters
Пентагон рассматривает приостановку членства Испании в НАТО и пересмотр позиции США в отношении притязаний Великобритании на Фолклендские острова, пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника
2026-04-24T10:11
2026-04-24T10:30
новости
сша
иран
испания
дональд трамп
нато
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
сша
иран
испания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046718829_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_cadb7b399dcf4354f3d3cf27271990d4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Пентагон предлагает исключить Испанию из НАТО - Reuters

10:11 24.04.2026 (обновлено: 10:30 24.04.2026)
 
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Пентагон рассматривает приостановку членства Испании в НАТО и пересмотр позиции США в отношении притязаний Великобритании на Фолклендские острова, пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника
Эти меры значатся среди вариантов наказания союзников по альянсу, не поддержавших операции США в войне с Ираном, во внутреннем электронном письме Пентагона.
В записке выражено недовольство, что некоторые партнеры "якобы неохотно или вовсе отказываются предоставлять США доступ, право на базирование и пролет над своей территорией <...> для участия в войне в Иране".
По словам источника, один из вариантов предусматривает отстранение "проблемных" стран от важных или престижных должностей в НАТО.
В начале апреля президент США Дональд Трамп заявлял, что отказ НАТО помочь американской стороне в операции против Ирана стал пятном на репутации альянса. По его словам, разногласия с альянсом начались, когда НАТО отказалась поддержать претензии Вашингтона на Гренландию.
The Wall Street Journal указывала, что администрация Трампа рассматривает план "наказания" некоторых стран-членов НАТО, которые не поддержали военную операцию против Ирана.
Больше материалов по теме:
НовостиСШАИранИспанияДональд ТрампНАТОПентагон
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
10:11Пентагон предлагает исключить Испанию из НАТО - Reuters
10:10Дуэль рекомендаций по Украине: Трамп отверг непрошеный совет. Хроника событий на утро 24 апреля
09:39Киев должен выполнить ряд требований ради кредита в 90 млрд евро. Главные новости к этому часу
09:19Что Европа готовит против России и каким будет новое НАТО – Евстафьев
08:55Макрон договаривается о десятках истребителей Mirage для Украины
08:30Российские "Герани" атаковали объекты ВСУ в нескольких регионах Украины. Новости СВО
08:00Раскол и Украина. 370 лет с начала Московского собора
07:58Главное за ночь 24 апреля
07:27ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией
06:40Тризубый поход Кирилла Буданова*: как террорист рвётся в президенты
06:30Новый мировой порядок откладывается. Эксперты о том, кому отвечать за войну двух народов
06:10Не любишь борщ и мову? В тюрьму! На Украине собираются принять закон об украинофобии
06:00Спецоперация на минувшей неделе. Противник в глухой обороне продолжает наносить удары по территории РФ
05:50Запад перестает быть коллективным? Бардин про бесконечную череду "союзов и расколов"
05:30Американская парадигма: исход женщин из второй администрации Трампа
05:25Прорыв в сторону Зыбино: Алехин рассказал о разгроме 113-й бригады теробороны ВСУ
05:20Куда ведёт альтернативная дипломатия Зеленского
05:15Ассоциированное членство Украины в ЕС: Бардин о хитром способе собирать деньги на войну
05:00"Пристройство" или "золотая схема"? Эксперт о предложении Мадьяра поставить Орбана во главе ЕС
04:45Алехин: Штурмовики "Севера" и "Запада" захватывают высоты у Северского Донца, Волчьей и Студенка
Лента новостейМолния