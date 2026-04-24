Дуэль рекомендаций по Украине: Трамп отверг непрошеный совет. Хроника событий на утро 24 апреля

Дуэль рекомендаций по Украине: Трамп отверг непрошеный совет. Хроника событий на утро 24 апреля - 24.04.2026 Украина.ру

Дуэль рекомендаций по Украине: Трамп отверг непрошеный совет. Хроника событий на утро 24 апреля

Президент США Дональд Трамп высмеял принца Гарри за совет по Украине. Евросоюз поставил Украине условия для получения кредита в €90 млрд

2026-04-24T10:10

2026-04-24T10:10

2026-04-24T10:10

Какой совет отбрил Трамп?Президент США Дональд Трамп вступил в перепалку с принцем Гарри, который посоветовал американскому лидеру действовать более решительно в поддержке Украины. Трамп поблагодарил за совет, но заявил, что британский принц говорит от себя, а не от лица Соединенного Королевства. Об этом передает The Kyiv Independent."Принц Гарри — как у него дела? Пожалуйста, передайте ему мои приветствия. Я знаю одно: принц Гарри не выступает от имени Великобритании, это точно. Я думаю, что я выступаю от имени Великобритании больше, чем принц Гарри, но я ценю его совет", — прокомментировал президент США по просьбе журналистов.Накануне, находясь с визитом на Украине, принц Гарри выступил на Киевском форуме по безопасности, где напомнил, что Киев отказался от ядерного оружия под гарантии, в том числе, и Соединенных Штатов."Соединенные Штаты играют уникальную роль в этой истории. Не только из-за своей мощи, но и потому, что, когда Украина отказалась от ядерного оружия, Америка была частью гарантии того, что суверенитет и границы Украины будут уважаться", — сказал британский принц.Кредит под колпаком: Евросоюз не верит Украине даже с деньгамиЕвропейский союз выделит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро при условии соблюдения ключевых требований, включая борьбу с коррупцией и соблюдение принципов верховенства права. Об этом говорится на официальном сайте Европейского совета.Ключевое требование к Киеву — соблюдение принципов верховенства права. Это включает антикоррупционные меры, прозрачность работы государственных органов и подотчетность при использовании выделяемых средств.Выделение денег также привязано к финансовой стратегии Украины. Киев должен самостоятельно подготовить этот документ, после чего его оценивает Еврокомиссия. Только при положительном решении открывается доступ к финансированию. Сами выплаты будут зависеть от выполнения этой стратегии.Также действуют ограничения по использованию части средств. В частности, финансирование оборонных закупок возможно только у стран и компаний, которые соответствуют условиям Европейского союза или имеют с ним специальные соглашения.При этом отдельно прописано исключение: если Украине срочно нужно вооружение, которого нет у европейских или партнерских производителей, могут применяться специальные отступления от правил. В таких случаях закупки могут быть расширены. Таким образом, на европейские средства может покупаться оружие в Соединенных Штатах.Кроме того, ЕС рассчитывает вернуть выданные средства за счет России, что выглядит как попытка переложить финансовое бремя войны на Москву. В Кремле неоднократно заявляли, что никаких репараций Украине выплачивать не будут, а любые попытки конфисковать российские активы на Западе будут расцениваться как воровство и получат соответствующий юридический ответ.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что доверие к Украине подорвано, и не исключал, что Киев вновь остановит поставки нефти по трубопроводу "Дружба" даже после разблокировки кредита. Венгрия и Словакия ранее подтвердили отказ вносить деньги в план еврофинансирования Украины, пока Киев не выполнит свои обязательства по транзиту энергоносителей.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Как уточнили в ведомстве, дежурные расчеты ПВО отражали атаку в период с 21:00 мск 23 апреля до 07:00 мск 24 апреля.Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской областей, а также над Республикой Крым.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Запорожском направлении продолжаются позиционные бои у Приморского и Степногорска. На восточном фланге российские подразделения пробиваются к Чаривному, заходя с нескольких сторон. Также ведется давление на опорные пункты противника у Новосёловки, идут удары по линии Преображенка — Червона Криница.На Добропольском направлении идут тяжелые бои за населенные пункты Новоподгородное и Сергеевку. Российские войска оказывают давление к северу и востоку от Гришино, противник несет потери.На Константиновском направлении бои продолжаются на восточном фланге — у Новодмитровки, Червоного, а также в южной части Часова Яра. Без серьезных изменений линии фронта.На Северском направлении украинские формирования предпринимают контратаки у Никифоровки и Федоровки Второй, пытаясь замедлить продвижение российских войск. Наши подразделения идут от Калеников к лесу севернее Рай-Александровки и закрепляются в восточной части этого населенного пункта.На Харьковском направлении бои продолжаются в лесных массивах у Избицкого. Российские подразделения продвигаются от Верхней Писаревки в направлении Лосевки, Бугаёвки и Соснового Бора, постепенно расширяя зону контроля.

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, сводка сво, спецоперация, вс рф, наступление вс рф, бпла, бпла сегодня, украина, россия, дональд трамп, роберт фицо, сша, киев, европа