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"Евросоюз стал апологетом войны": Небензя раскритиковал противников мира в ООН

"Евросоюз стал апологетом войны": Небензя раскритиковал противников мира в ООН - 11.03.2025 Украина.ру

"Евросоюз стал апологетом войны": Небензя раскритиковал противников мира в ООН

ЕС деградировал и мешает диалогу Москвы и Вашингтона о мире на Украине. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

2025-03-11T18:55

2025-03-11T18:55

2025-03-11T18:55

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Новая администрация Белого дома во главе с Дональдом Трампом обсуждает с Москвой пути мира на Украине, отметил постпред России при ООН. По его словам, диалог Вашингтона и Москвы не по нраву политикам ЕС.Он также констатировал бегство из Курской области украинской армии, вторгшейся в российский регион 6 августа 2024 года.Его слова подтверждает сводка Минобороны России. Подробности в публикации Армия России освободила 12 населенных пунктов Курской области - Минобороны Больше новостей дня представлено в обзоре Атака дронов ВСУ, освобождение Курской области, бессилие ОБСЕ. Итоги 11 марта

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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