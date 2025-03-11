"Евросоюз стал апологетом войны": Небензя раскритиковал противников мира в ООН - 11.03.2025 Украина.ру
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"Евросоюз стал апологетом войны": Небензя раскритиковал противников мира в ООН
"Евросоюз стал апологетом войны": Небензя раскритиковал противников мира в ООН - 11.03.2025 Украина.ру
"Евросоюз стал апологетом войны": Небензя раскритиковал противников мира в ООН
ЕС деградировал и мешает диалогу Москвы и Вашингтона о мире на Украине. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
2025-03-11T18:55
2025-03-11T18:55
новости
россия
курская область
москва
василий небензя
дональд трамп
ес
оон
кто
переговоры
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Новая администрация Белого дома во главе с Дональдом Трампом обсуждает с Москвой пути мира на Украине, отметил постпред России при ООН. По его словам, диалог Вашингтона и Москвы не по нраву политикам ЕС.Он также констатировал бегство из Курской области украинской армии, вторгшейся в российский регион 6 августа 2024 года.Его слова подтверждает сводка Минобороны России. Подробности в публикации Армия России освободила 12 населенных пунктов Курской области - Минобороны Больше новостей дня представлено в обзоре Атака дронов ВСУ, освобождение Курской области, бессилие ОБСЕ. Итоги 11 марта
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новости, россия, курская область, москва, василий небензя, дональд трамп, ес, оон, кто, переговоры, международные отношения, международная политика, совбез оон, дипломатические отношения, публичная дипломатия
Новости, Россия, Курская область, Москва, Василий Небензя, Дональд Трамп, ЕС, ООН, КТО, переговоры, международные отношения, Международная политика, Совбез ООН, дипломатические отношения, публичная дипломатия

"Евросоюз стал апологетом войны": Небензя раскритиковал противников мира в ООН

18:55 11.03.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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ЕС деградировал и мешает диалогу Москвы и Вашингтона о мире на Украине. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Новая администрация Белого дома во главе с Дональдом Трампом обсуждает с Москвой пути мира на Украине, отметил постпред России при ООН. По его словам, диалог Вашингтона и Москвы не по нраву политикам ЕС.
"Когда новый президент США провозгласил новый курс Вашингтона на достижение мирного урегулирования украинского кризиса, Евросоюз стал апологетом войны, окончательно завершив свою деградацию, и прилагает сегодня все силы для того, чтобы помешать американо-российскому диалогу по Украине", - сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.
Он также констатировал бегство из Курской области украинской армии, вторгшейся в российский регион 6 августа 2024 года.
"Сегодня украинская армия с огромными потерями, как ошпаренная бежит из Курской области, и площадь освобожденной территории измеряется десятками квадратных километров", – констатировал российский дипломат.
Его слова подтверждает сводка Минобороны России. Подробности в публикации Армия России освободила 12 населенных пунктов Курской области - Минобороны
Больше новостей дня представлено в обзоре Атака дронов ВСУ, освобождение Курской области, бессилие ОБСЕ. Итоги 11 марта
 
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