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"Дело - труба". Украинские эксперты и политики о ситуации и о том, что сделал бы товарищ Сталин

"Дело - труба". Украинские эксперты и политики о ситуации и о том, что сделал бы товарищ Сталин - 11.03.2025 Украина.ру

"Дело - труба". Украинские эксперты и политики о ситуации и о том, что сделал бы товарищ Сталин

На Украине начинают догадываться, что "дело – труба". Особенную актуальность это ставшее поговоркой высказывание приобрело в связи с успешным проникновением подразделений ВС РФ по газопроводу в занятый украинскими войсками город Суджу в Курской области.

2025-03-11T18:46

2025-03-11T18:46

2025-03-11T18:47

эксклюзив

иосиф сталин

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курская область

украина

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андрей ермолаев

вооруженные силы украины

верховная рада

игорь мосийчук

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В результате зачищена промзона, противник начал беспорядочно отходить, ВСУ рискуют попасть в котел.Вообще дела ВСУ в Курской области идут все хуже. Об этом сказал в эфире одного из ютуб-каналов экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО Игорь Мосийчук*. Он заявил, что в результате возможны протесты украинских военных, вообще – "то, что происходит сейчас в Курской области, будет иметь далеко идущие последствия"."Курская авантюра с первого дня была авантюрой", - сказал экс-нардеп, добавив, что киевские власти обещали двигаться "чуть ли не до Москвы", однако в реальности не могут наступать с этого выступа (в Курской области — Ред.), поскольку сами же ВСУ уничтожили там мосты.По его мнению, должных выводов из происходящего не сделано, и предлагаемый Киевом план частичного (в воздухе и на море) перемирия призван лишь продолжить войну.Но - кем и чем продолжать? Мосийчук подчеркнул, что некомплект в ВСУ – 40%, США в помощи отказали, а оружейные склады Европы пусты. Британия вот расщедрилась и дала Киеву в кредит снаряды к "Патриоту", при этом кредит для украинской стороны "очень и очень финансово не выгодный"."И в таких условиях нас пихают на войну", - возмутился экс-нардеп. Он выразил уверенность в том, что позиция Киева по переговорам "проигрышная со старта", и она не будет воспринята Трампом, для которого мир на Украине будет "громадной геополитической победой".А вот для ВСУ каких-то перспектив громких побед пока не видно. Ситуация в Курской области такова, что Зеленский должен бы уже объявить о выводе оттуда ВСУ и об организации оборонного рубежа в районе Сумской и Курской областей, считает экс-советник ОП Алексей Арестович*. В эфире ютуб-канала "Альфа и Омега" он заявил, что такой рубеж, конечно, надо было подготовить уже давно. Но его нет.Экс-советник отметил, что "за такое управление товарищ Сталин закрыл бы этот вопрос" очень быстро". Однако Сталина нет, а "самый главный политик" в Киеве ставит задачи так, что выполнение каждой из них украинская армия "заканчивает дезорганизацией, разгромом...".До сих пор Киеву помогала и помогает Америка. Но если Трамп выполнит свой ультиматум, и Америка действительно уйдет из украинского конфликта, то Киев окажется очень уязвим, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. В интервью журналисту Александру Шелесту** он напомнил, что в украинском руководстве все прекрасно понимают, что "есть пределы – они и физические, и социальные, и материальные".По его словам, в случае выхода США из процесса "есть даже прогнозы помесячно, насколько нас хватит во всех отношениях как системы… условно говоря, полугодие, после чего возможны существенно другие проблемы у страны, у государства, у обороны".Ермолаев отметил, что есть один вопрос, который загнал в тупик нынешнее киевское военно-политическое руководство, и этот вопрос заключается в том, "с каким политическим руководством, в каком составе будут (вести) переговоры, связанные с послевоенной ситуацией"."С этим составом, который сейчас? Или же все переговорные стороны – и Штаты, и, как ни парадоксально, Европа – будет устраивать, если в Украине будет достигнут какой-то качественно новый политический баланс, и ответственность за послевоенное развитие возьмут другие политические силы, Проще говоря – выборы… и новый состав власти", - сказал политолог.По мнению эксперта, Зеленский на самом деле давно готов к уступкам, но ему не дают гарантий, что он и дальше сможет оставаться во власти – напротив, "ему откровенно дают понять, и его команде, что мы вас дальше не видим, завершайте войну и уходите – вот где капкан".Ермолаев добавил, что при этом в Киеве "не могут не понимать, что воевать на годы – нереально".* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ** Объявлен иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее - в материале "Трамп устраняет всех врагов "американской Перестройки". Украинские эксперты о происходящем"

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Сергей Зуев

эксклюзив, иосиф сталин, эксперты, курская область, украина, дональд трамп, андрей ермолаев, вооруженные силы украины, верховная рада, игорь мосийчук, владимир зеленский, алексей арестович