"Дело - труба". Украинские эксперты и политики о ситуации и о том, что сделал бы товарищ Сталин - 11.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250311/1061714477.html
"Дело - труба". Украинские эксперты и политики о ситуации и о том, что сделал бы товарищ Сталин
"Дело - труба". Украинские эксперты и политики о ситуации и о том, что сделал бы товарищ Сталин - 11.03.2025 Украина.ру
"Дело - труба". Украинские эксперты и политики о ситуации и о том, что сделал бы товарищ Сталин
На Украине начинают догадываться, что "дело – труба". Особенную актуальность это ставшее поговоркой высказывание приобрело в связи с успешным проникновением подразделений ВС РФ по газопроводу в занятый украинскими войсками город Суджу в Курской области.
2025-03-11T18:46
2025-03-11T18:47
эксклюзив
иосиф сталин
эксперты
курская область
украина
дональд трамп
андрей ермолаев
вооруженные силы украины
верховная рада
игорь мосийчук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057925977_76:64:1252:726_1920x0_80_0_0_0786d97ce5224ea42de91680b00d7c45.jpg
В результате зачищена промзона, противник начал беспорядочно отходить, ВСУ рискуют попасть в котел.Вообще дела ВСУ в Курской области идут все хуже. Об этом сказал в эфире одного из ютуб-каналов экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО Игорь Мосийчук*. Он заявил, что в результате возможны протесты украинских военных, вообще – "то, что происходит сейчас в Курской области, будет иметь далеко идущие последствия"."Курская авантюра с первого дня была авантюрой", - сказал экс-нардеп, добавив, что киевские власти обещали двигаться "чуть ли не до Москвы", однако в реальности не могут наступать с этого выступа (в Курской области — Ред.), поскольку сами же ВСУ уничтожили там мосты.По его мнению, должных выводов из происходящего не сделано, и предлагаемый Киевом план частичного (в воздухе и на море) перемирия призван лишь продолжить войну.Но - кем и чем продолжать? Мосийчук подчеркнул, что некомплект в ВСУ – 40%, США в помощи отказали, а оружейные склады Европы пусты. Британия вот расщедрилась и дала Киеву в кредит снаряды к "Патриоту", при этом кредит для украинской стороны "очень и очень финансово не выгодный"."И в таких условиях нас пихают на войну", - возмутился экс-нардеп. Он выразил уверенность в том, что позиция Киева по переговорам "проигрышная со старта", и она не будет воспринята Трампом, для которого мир на Украине будет "громадной геополитической победой".А вот для ВСУ каких-то перспектив громких побед пока не видно. Ситуация в Курской области такова, что Зеленский должен бы уже объявить о выводе оттуда ВСУ и об организации оборонного рубежа в районе Сумской и Курской областей, считает экс-советник ОП Алексей Арестович*. В эфире ютуб-канала "Альфа и Омега" он заявил, что такой рубеж, конечно, надо было подготовить уже давно. Но его нет.Экс-советник отметил, что "за такое управление товарищ Сталин закрыл бы этот вопрос" очень быстро". Однако Сталина нет, а "самый главный политик" в Киеве ставит задачи так, что выполнение каждой из них украинская армия "заканчивает дезорганизацией, разгромом...".До сих пор Киеву помогала и помогает Америка. Но если Трамп выполнит свой ультиматум, и Америка действительно уйдет из украинского конфликта, то Киев окажется очень уязвим, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. В интервью журналисту Александру Шелесту** он напомнил, что в украинском руководстве все прекрасно понимают, что "есть пределы – они и физические, и социальные, и материальные".По его словам, в случае выхода США из процесса "есть даже прогнозы помесячно, насколько нас хватит во всех отношениях как системы… условно говоря, полугодие, после чего возможны существенно другие проблемы у страны, у государства, у обороны".Ермолаев отметил, что есть один вопрос, который загнал в тупик нынешнее киевское военно-политическое руководство, и этот вопрос заключается в том, "с каким политическим руководством, в каком составе будут (вести) переговоры, связанные с послевоенной ситуацией"."С этим составом, который сейчас? Или же все переговорные стороны – и Штаты, и, как ни парадоксально, Европа – будет устраивать, если в Украине будет достигнут какой-то качественно новый политический баланс, и ответственность за послевоенное развитие возьмут другие политические силы, Проще говоря – выборы… и новый состав власти", - сказал политолог.По мнению эксперта, Зеленский на самом деле давно готов к уступкам, но ему не дают гарантий, что он и дальше сможет оставаться во власти – напротив, "ему откровенно дают понять, и его команде, что мы вас дальше не видим, завершайте войну и уходите – вот где капкан".Ермолаев добавил, что при этом в Киеве "не могут не понимать, что воевать на годы – нереально".* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ** Объявлен иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее - в материале "Трамп устраняет всех врагов "американской Перестройки". Украинские эксперты о происходящем"
курская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057925977_0:0:968:726_1920x0_80_0_0_d1c3ee5042078961ae54e088bc7ae234.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, иосиф сталин, эксперты, курская область, украина, дональд трамп, андрей ермолаев, вооруженные силы украины, верховная рада, игорь мосийчук, владимир зеленский, алексей арестович
Эксклюзив, Иосиф Сталин, эксперты, Курская область, Украина, Дональд Трамп, Андрей Ермолаев, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Игорь Мосийчук, Владимир Зеленский, Алексей Арестович

"Дело - труба". Украинские эксперты и политики о ситуации и о том, что сделал бы товарищ Сталин

18:46 11.03.2025 (обновлено: 18:47 11.03.2025)
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович
Коллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Зуев
Все материалы
На Украине начинают догадываться, что "дело – труба". Особенную актуальность это ставшее поговоркой высказывание приобрело в связи с успешным проникновением подразделений ВС РФ по газопроводу в занятый украинскими войсками город Суджу в Курской области.
В результате зачищена промзона, противник начал беспорядочно отходить, ВСУ рискуют попасть в котел.
Вообще дела ВСУ в Курской области идут все хуже. Об этом сказал в эфире одного из ютуб-каналов экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО Игорь Мосийчук*. Он заявил, что в результате возможны протесты украинских военных, вообще – "то, что происходит сейчас в Курской области, будет иметь далеко идущие последствия".
"Курская авантюра с первого дня была авантюрой", - сказал экс-нардеп, добавив, что киевские власти обещали двигаться "чуть ли не до Москвы", однако в реальности не могут наступать с этого выступа (в Курской области — Ред.), поскольку сами же ВСУ уничтожили там мосты.
По его мнению, должных выводов из происходящего не сделано, и предлагаемый Киевом план частичного (в воздухе и на море) перемирия призван лишь продолжить войну.
Но - кем и чем продолжать? Мосийчук подчеркнул, что некомплект в ВСУ – 40%, США в помощи отказали, а оружейные склады Европы пусты. Британия вот расщедрилась и дала Киеву в кредит снаряды к "Патриоту", при этом кредит для украинской стороны "очень и очень финансово не выгодный".
"И в таких условиях нас пихают на войну", - возмутился экс-нардеп. Он выразил уверенность в том, что позиция Киева по переговорам "проигрышная со старта", и она не будет воспринята Трампом, для которого мир на Украине будет "громадной геополитической победой".
А вот для ВСУ каких-то перспектив громких побед пока не видно. Ситуация в Курской области такова, что Зеленский должен бы уже объявить о выводе оттуда ВСУ и об организации оборонного рубежа в районе Сумской и Курской областей, считает экс-советник ОП Алексей Арестович*. В эфире ютуб-канала "Альфа и Омега" он заявил, что такой рубеж, конечно, надо было подготовить уже давно. Но его нет.
Экс-советник отметил, что "за такое управление товарищ Сталин закрыл бы этот вопрос" очень быстро". Однако Сталина нет, а "самый главный политик" в Киеве ставит задачи так, что выполнение каждой из них украинская армия "заканчивает дезорганизацией, разгромом...".
До сих пор Киеву помогала и помогает Америка. Но если Трамп выполнит свой ультиматум, и Америка действительно уйдет из украинского конфликта, то Киев окажется очень уязвим, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. В интервью журналисту Александру Шелесту** он напомнил, что в украинском руководстве все прекрасно понимают, что "есть пределы – они и физические, и социальные, и материальные".
По его словам, в случае выхода США из процесса "есть даже прогнозы помесячно, насколько нас хватит во всех отношениях как системы… условно говоря, полугодие, после чего возможны существенно другие проблемы у страны, у государства, у обороны".
Ермолаев отметил, что есть один вопрос, который загнал в тупик нынешнее киевское военно-политическое руководство, и этот вопрос заключается в том, "с каким политическим руководством, в каком составе будут (вести) переговоры, связанные с послевоенной ситуацией".
"С этим составом, который сейчас? Или же все переговорные стороны – и Штаты, и, как ни парадоксально, Европа – будет устраивать, если в Украине будет достигнут какой-то качественно новый политический баланс, и ответственность за послевоенное развитие возьмут другие политические силы, Проще говоря – выборы… и новый состав власти", - сказал политолог.
По мнению эксперта, Зеленский на самом деле давно готов к уступкам, но ему не дают гарантий, что он и дальше сможет оставаться во власти – напротив, "ему откровенно дают понять, и его команде, что мы вас дальше не видим, завершайте войну и уходите – вот где капкан".
Ермолаев добавил, что при этом в Киеве "не могут не понимать, что воевать на годы – нереально".
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
** Объявлен иноагентом в РФ
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее - в материале "Трамп устраняет всех врагов "американской Перестройки". Украинские эксперты о происходящем"
 
ЭксклюзивИосиф СталинэкспертыКурская областьУкраинаДональд ТрампАндрей ЕрмолаевВооруженные силы УкраиныВерховная РадаИгорь МосийчукВладимир ЗеленскийАлексей Арестович
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:25"Вначале надо раздавить Китай": Ищенко рассказал, как консерваторы хотят ослабить позиции России
19:15Кнутов: "ВС РФ надо завершить освобождение Курской области и развивать наступление на Покровск"
18:55"Евросоюз стал апологетом войны": Небензя раскритиковал противников мира в ООН
18:46"Дело - труба". Украинские эксперты и политики о ситуации и о том, что сделал бы товарищ Сталин
18:45Перевооружение Европы, раздел Украины, оптика ОБСЕ и странное место для переговоров США-Украина
18:42Пять человек погибли в Беловском районе Курской области из-за удара ВСУ по торговому центру
18:10Полковник Геннадий Алехин: Россия после красивой операции под Курском нацелилась на Золочевский район
18:08Почему ВСУ решили атаковать Москву именно сейчас и как защититься от дронового терроризма — Кнутов
18:00Атака дронов ВСУ, освобождение Курской области, бессилие ОБСЕ. Итоги 11 марта
17:47"Я думаю, что это поможет": в Совете Федерации оценили решение МИД протереть розовые очки ОБСЕ
17:17А знал ли Трамп заранее? В Совете Федерации посмотрели на налет БПЛА под другим углом
17:06Переговоры в Джидде: Штаты взяли перерыв, Ермак остался "продолжать работу", а Рада впала в паралич
16:59Сейчас пожинаем плоды: в СФ ответили нашему изданию, как снова не потерять Украину
16:46Российская армия вошла в черту Суджи, а заодно и в Днепропетровскую область
16:32"Они сразу же начали убивать". Сирийская трагедия и лицемерие Запада
16:08Первый раунд переговоров закончился: в СФ обратили внимание на странное место его проведения
16:0035 лет с начала распада СССР: как Литва проложила дорожку другим республикам
15:47Не бередите старые границы: в Британии уже делают первые выводы о переговорах Киева и Вашингтона
15:24Живое доказательство: в Польше задержали украинку, торговавшую человеческими органами
15:18ПВО ночью 11 марта сбила 343 украинских беспилотника – Минобороны РФ
Лента новостейМолния