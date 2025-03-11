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91 беспилотник над Московской областью, 377 - над всей Россией: всё об украинской атаке БПЛА

91 беспилотник над Московской областью, 377 - над всей Россией: всё об украинской атаке БПЛА - 11.03.2025 Украина.ру

91 беспилотник над Московской областью, 377 - над всей Россией: всё об украинской атаке БПЛА

В ночь на 11 марта произошла самая массированная атака БПЛА со стороны ВСУ за 2025 год. В Москву прилетели 74 дрона, они были уничтожены силами ПВО, Всего же в ночь на 11 марта надо территорией Росси было сбито 377 вражеских БПЛА

2025-03-11T10:36

2025-03-11T10:36

2025-03-11T10:56

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На подлете к Москве было сбито 74 беспилотника, а над областью - 91. По предварительным данным, 14 человек пострадали, включая несколько детей, а 38-летний охранник парковки погиб в селе Ям, которое является частью города Домодедово.Чуть позже губернатор региона Андрей Воробьев уточнил, что один из тяжелораненых пострадавших - 50-летний мужчина - скончался в больнице, несмотря на все усилия медиков.Также глава региона уточнил, что в больнице остаются 43-летняя женщина с серьезным проникающим ранением брюшной полости и рваной раной груди и 44-летний мужчина, у которого также проникающим ранением брюшной полости, открытым переломом плеча и осколочным повреждением голени.Всего же над территорией России за ночь было сбито 377 вражеских БПЛА: 126 беспилотников ликвидировали над территорией Курской области, 38 - над территорией Брянской области, 25 - над территорией Белгородской области, 22 дрона - над территорией Рязанской области, 10 - над территорией Калужской области, по 8 - над Липецкой и Орловской областями, 6 - над Воронежской и 3 - над Нижегородской областью.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уточнил, что велась эта массированная атака дронов ВСУ как минимум из трех областей Украины - Днепропетровской, Сумской и Черниговской.Массированный налет БПЛА не случайно произошел в ночь на 11 марта, утверждают специалисты. Их мнения мы изложили в материале Самая массированная атака БПЛА в ночь перед переговорами: что о причинах говорят эксперты.Автор издания Украина.ру Павел Котов изучил мнения экспертов и пришел к выводу, что в сложившихся обстоятельствах Москве необходимо продолжать изобличать Зеленского и его режим как главного поджигателя войны, действующего при поддержке Великобритании, Франции и Германии. "И весь мир должен понимать, что именно на киевском режиме будет лежать вина за возможный срыв переговоров". Какие выводы нужно сделать из произошедшего - в его материале Беспрецедентная атака БПЛА на Москву. Как Зеленский пытается сорвать решающие переговоры.

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новости, москва, россия, домодедово, владимир рогов, вооруженные силы украины, бпла, атака