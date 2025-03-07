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Грозит до 20 лет: задержана российская студентка, помогавшая РДК* и "Азову"*

Грозит до 20 лет: задержана российская студентка, помогавшая РДК* и "Азову"* - 07.03.2025 Украина.ру

Грозит до 20 лет: задержана российская студентка, помогавшая РДК* и "Азову"*

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве 21-летнюю студентку первого курса Государственного университета просвещения Полину К. Ее обвиняют в работе сразу на две террористические организации - Русский Добровольческий корпус (РДК)* и "Азов"*. Об этом 7 марта сообщил телеграм-канал Baza

2025-03-07T12:20

2025-03-07T12:20

2025-03-07T12:20

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По версии следствия, в ряды батальона "Азов"* студентка вступила в 2022 году на территории Турции. В этой запрещенной организации ей дали позывной Ева, а позже она связалась с координаторами РДК* и занялась вербовкой новых членов и сбором средств для террористов.Какое-то время злоумышленница жила в Грузии, но в июне 2024 года вернулась в Россию, где продолжила свою деятельность по содействию указанным запрещенным организациям.В отношении студентки возбуждено уголовное дело по статье об участии в террористической организации, ей грозит до 20 лет лишения свободы.Молодое поколение входит в группу риска, так как в силу не устоявшейся психики террористам их легче завербовать. Российские силовики активно борются с соответствующими попытками со стороны врага. Так, накануне ФСБ пресекла операцию украинской разведки по вербовке московских подростков.* Запрещенная в РФ террористическая организация.

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новости, россия, москва, турция, "азов", фсб, русский добровольческий корпус, террорист, терроризм, задержание