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Грозит до 20 лет: задержана российская студентка, помогавшая РДК* и "Азову"*
Грозит до 20 лет: задержана российская студентка, помогавшая РДК* и "Азову"* - 07.03.2025 Украина.ру
Грозит до 20 лет: задержана российская студентка, помогавшая РДК* и "Азову"*
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве 21-летнюю студентку первого курса Государственного университета просвещения Полину К. Ее обвиняют в работе сразу на две террористические организации - Русский Добровольческий корпус (РДК)* и "Азов"*. Об этом 7 марта сообщил телеграм-канал Baza
2025-03-07T12:20
2025-03-07T12:20
2025-03-07T12:20
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терроризм
задержание
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По версии следствия, в ряды батальона "Азов"* студентка вступила в 2022 году на территории Турции. В этой запрещенной организации ей дали позывной Ева, а позже она связалась с координаторами РДК* и занялась вербовкой новых членов и сбором средств для террористов.Какое-то время злоумышленница жила в Грузии, но в июне 2024 года вернулась в Россию, где продолжила свою деятельность по содействию указанным запрещенным организациям.В отношении студентки возбуждено уголовное дело по статье об участии в террористической организации, ей грозит до 20 лет лишения свободы.Молодое поколение входит в группу риска, так как в силу не устоявшейся психики террористам их легче завербовать. Российские силовики активно борются с соответствующими попытками со стороны врага. Так, накануне ФСБ пресекла операцию украинской разведки по вербовке московских подростков.* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, москва, турция, "азов", фсб, русский добровольческий корпус, террорист, терроризм, задержание
Новости, Россия, Москва, Турция, "Азов", ФСБ, Русский добровольческий корпус, террорист, терроризм, задержание
Грозит до 20 лет: задержана российская студентка, помогавшая РДК* и "Азову"*
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве 21-летнюю студентку первого курса Государственного университета просвещения Полину К. Ее обвиняют в работе сразу на две террористические организации - Русский Добровольческий корпус (РДК)* и "Азов"*. Об этом 7 марта сообщил телеграм-канал Baza