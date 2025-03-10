"Никаких сроков нет": Песков рассказал об освобождении Курской области
© Станислав КрасильниковОсвобожденные населенные пункты в Курской области
© Станислав Красильников
Армия России не ограничена в сроках проведения операции по освобождению курской области от украинских боевиков. Об этом 10 марта заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В общении с прессой глава пресс-службы Кремля отметил, что российская армия не ограничена сроками проведения операции в Курской области.
"Конечно, никаких там сроков нет, - заявил Песков. – Конечно, наши военные делают все возможное, чтобы как можно скорее очистить нашу землю от боевиков".
Пресс-секретарь президента России выразил уверенность в успехе проходящей контртеррористической операции в Курской области.
"Мы не сомневаемся, что так и будет сделано. Желаем успехов нашим бойцам, нашим героям", - сказал Песков.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
12:29ВСУ "ослепли" под Курском: в США оценили последствия заморозки передачи разведданных КиевуПриостановка передачи США разведданных Киеву больше всего ощущается украинскими военными, находящимися в Курской области" после террористического нападения", ВСУ не могут распознавать и атаковать российских военных в этом регионе. Об этом написала газета New York Times (NYT) со ссылкой на украинских солдат и американского чиновника
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