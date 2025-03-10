https://ukraina.ru/20250310/1061673950.html

"Никаких сроков нет": Песков рассказал об освобождении Курской области

"Никаких сроков нет": Песков рассказал об освобождении Курской области - 10.03.2025 Украина.ру

"Никаких сроков нет": Песков рассказал об освобождении Курской области

Армия России не ограничена в сроках проведения операции по освобождению курской области от украинских боевиков. Об этом 10 марта заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

2025-03-10T13:28

2025-03-10T13:28

2025-03-10T13:28

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курская область

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вооруженные силы украины

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В общении с прессой глава пресс-службы Кремля отметил, что российская армия не ограничена сроками проведения операции в Курской области.Пресс-секретарь президента России выразил уверенность в успехе проходящей контртеррористической операции в Курской области.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ведущие западные издания признали успешный ход российского наступления в оккупированных украинской армией районах Курской области. Об успехах также сообщают в своих телеграм-каналах Минобороны России, российские военкоры и командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Подробности в публикации На всех направлениях Курского участка все подразделения пошли в масштабное наступление - Алаудинов

https://ukraina.ru/20250310/1061670516.html

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новости, курская область, россия, кремль, дмитрий песков, вооруженные силы украины, кто, всу