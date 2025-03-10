"Никаких сроков нет": Песков рассказал об освобождении Курской области - 10.03.2025 Украина.ру
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"Никаких сроков нет": Песков рассказал об освобождении Курской области
"Никаких сроков нет": Песков рассказал об освобождении Курской области - 10.03.2025 Украина.ру
"Никаких сроков нет": Песков рассказал об освобождении Курской области
Армия России не ограничена в сроках проведения операции по освобождению курской области от украинских боевиков. Об этом 10 марта заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2025-03-10T13:28
2025-03-10T13:28
новости
курская область
россия
кремль
дмитрий песков
вооруженные силы украины
кто
всу
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В общении с прессой глава пресс-службы Кремля отметил, что российская армия не ограничена сроками проведения операции в Курской области.Пресс-секретарь президента России выразил уверенность в успехе проходящей контртеррористической операции в Курской области.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ведущие западные издания признали успешный ход российского наступления в оккупированных украинской армией районах Курской области. Об успехах также сообщают в своих телеграм-каналах Минобороны России, российские военкоры и командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Подробности в публикации На всех направлениях Курского участка все подразделения пошли в масштабное наступление - Алаудинов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, кремль, дмитрий песков, вооруженные силы украины, кто, всу
Новости, Курская область, Россия, Кремль, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, КТО, ВСУ

"Никаких сроков нет": Песков рассказал об освобождении Курской области

13:28 10.03.2025
 
© Станислав КрасильниковОсвобожденные населенные пункты в Курской области
Освобожденные населенные пункты в Курской области
© Станислав Красильников
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Армия России не ограничена в сроках проведения операции по освобождению курской области от украинских боевиков. Об этом 10 марта заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В общении с прессой глава пресс-службы Кремля отметил, что российская армия не ограничена сроками проведения операции в Курской области.
"Конечно, никаких там сроков нет, - заявил Песков. – Конечно, наши военные делают все возможное, чтобы как можно скорее очистить нашу землю от боевиков".
Пресс-секретарь президента России выразил уверенность в успехе проходящей контртеррористической операции в Курской области.
"Мы не сомневаемся, что так и будет сделано. Желаем успехов нашим бойцам, нашим героям", - сказал Песков.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
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Ведущие западные издания признали успешный ход российского наступления в оккупированных украинской армией районах Курской области. Об успехах также сообщают в своих телеграм-каналах Минобороны России, российские военкоры и командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Подробности в публикации На всех направлениях Курского участка все подразделения пошли в масштабное наступление - Алаудинов
 
НовостиКурская областьРоссияКремльДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныКТОВСУ
 
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