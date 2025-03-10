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"Я восстановил армию": Трамп заявил о мощи США против сил России, Китая и Ирана
"Я восстановил армию": Трамп заявил о мощи США против сил России, Китая и Ирана - 10.03.2025 Украина.ру
"Я восстановил армию": Трамп заявил о мощи США против сил России, Китая и Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят совместные военные учения России, Китая и Ирана, так как "мощи Америки больше, чем у них вместе взятых". Такое заявление глава Белого дома сделал 10 марта в ходе общения с журналистами
2025-03-10T13:03
2025-03-10T13:03
2025-03-10T13:03
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Стоит отметить, что уже завтра, 11 марта, в северной части Индийского океана начнутся совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана. В качестве наблюдателей будут присутствовать представители Азербайджана, ЮАР, Омана, Казахстана, Пакистана, Катара, Ирака, ОАЭ и Шри-Ланки.Кроме того, Трамп вернул ВСУ "глаза": СМИ сообщили о восстановлении передачи разведданных
https://ukraina.ru/20250310/1061670177.html
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новости, россия, сша, китай, иран, дональд трамп, армия сша
Новости, Россия, США, Китай, Иран, Дональд Трамп, Армия США
"Я восстановил армию": Трамп заявил о мощи США против сил России, Китая и Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят совместные военные учения России, Китая и Ирана, так как "мощи Америки больше, чем у них вместе взятых". Такое заявление глава Белого дома сделал 10 марта в ходе общения с журналистами