"Я восстановил армию": Трамп заявил о мощи США против сил России, Китая и Ирана - 10.03.2025 Украина.ру
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"Я восстановил армию": Трамп заявил о мощи США против сил России, Китая и Ирана
"Я восстановил армию": Трамп заявил о мощи США против сил России, Китая и Ирана - 10.03.2025 Украина.ру
"Я восстановил армию": Трамп заявил о мощи США против сил России, Китая и Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят совместные военные учения России, Китая и Ирана, так как "мощи Америки больше, чем у них вместе взятых". Такое заявление глава Белого дома сделал 10 марта в ходе общения с журналистами
2025-03-10T13:03
2025-03-10T13:03
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Стоит отметить, что уже завтра, 11 марта, в северной части Индийского океана начнутся совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана. В качестве наблюдателей будут присутствовать представители Азербайджана, ЮАР, Омана, Казахстана, Пакистана, Катара, Ирака, ОАЭ и Шри-Ланки.Кроме того, Трамп вернул ВСУ "глаза": СМИ сообщили о восстановлении передачи разведданных
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новости, россия, сша, китай, иран, дональд трамп, армия сша
Новости, Россия, США, Китай, Иран, Дональд Трамп, Армия США

"Я восстановил армию": Трамп заявил о мощи США против сил России, Китая и Ирана

13:03 10.03.2025
 
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© Public domain
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Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят совместные военные учения России, Китая и Ирана, так как "мощи Америки больше, чем у них вместе взятых". Такое заявление глава Белого дома сделал 10 марта в ходе общения с журналистами
"Мы сильнее всех, у нас больше мощи, чем у всех них. Я восстановил армию", — ответил американский лидер на вопрос о том, волнует ли его совместные учения России, Китая и Ирана.
Стоит отметить, что уже завтра, 11 марта, в северной части Индийского океана начнутся совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана. В качестве наблюдателей будут присутствовать представители Азербайджана, ЮАР, Омана, Казахстана, Пакистана, Катара, Ирака, ОАЭ и Шри-Ланки.
- РИА Новости, 1920, 10.03.2025
12:22
Переговоров России и США на этой неделе не ожидается — Захарова"Второй раунд" переговоров России и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется. Об этом 10 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщило издание "Российская газета"
Кроме того, Трамп вернул ВСУ "глаза": СМИ сообщили о восстановлении передачи разведданных
 
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