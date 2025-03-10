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Лавров назвал обнадеживающими слова администрации Трампа об урегулировании на Украине
Лавров назвал обнадеживающими слова администрации Трампа об урегулировании на Украине - 10.03.2025 Украина.ру
Лавров назвал обнадеживающими слова администрации Трампа об урегулировании на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу "Новые регионы России" указал, что пока рано делать далеко идущие выводы о перспективах урегулирования украинского конфликта
2025-03-10T12:24
2025-03-10T12:24
2025-03-10T12:31
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"Но то, что мы до сих пор услышали от представителей администрации Трампа, в целом обнадеживает. Сам хозяин Белого дома признал, что одной из первопричин конфликта стало расширение НАТО и попытки втягивания в неё Украины. Госсекретарь США Марко Рубио говорит о многополярности современного мира и необходимости уважать интересы всех государств – крупных и малых. В ООН американские дипломаты впервые за три года проголосовали вместе с Россией и нашими единомышленниками против одиозной резолюции Генассамблеи, продвигаемой Киевом и его покровителями из Евросоюза", - перечислил министр.По его словам, все это – "шаги в правильном направлении".Он также подчеркнул, что Россия и США, по большому счету, еще не начали работу по преодолению накопившихся проблем в двусторонних отношениях.Подробнее об отношениях РФ и США - в материале Украина исчезнет вся... или частично? Ищенко оценил разные варианты соглашений между Россией и США на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, сергей лавров, украина, дональд трамп, марко рубио, нато, оон, ес
Новости, Россия, США, Сергей Лавров, Украина, Дональд Трамп, Марко Рубио, НАТО, ООН, ЕС
Лавров назвал обнадеживающими слова администрации Трампа об урегулировании на Украине
12:24 10.03.2025 (обновлено: 12:31 10.03.2025)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу "Новые регионы России" указал, что пока рано делать далеко идущие выводы о перспективах урегулирования украинского конфликта
"Но то, что мы до сих пор услышали от представителей администрации Трампа, в целом обнадеживает. Сам хозяин Белого дома признал, что одной из первопричин конфликта стало расширение НАТО и попытки втягивания в неё Украины. Госсекретарь США Марко Рубио говорит о многополярности современного мира и необходимости уважать интересы всех государств – крупных и малых. В ООН американские дипломаты впервые за три года проголосовали вместе с Россией и нашими единомышленниками против одиозной резолюции Генассамблеи, продвигаемой Киевом и его покровителями из Евросоюза", - перечислил министр.
По его словам, все это – "шаги в правильном направлении".
"Мы их ценим, но повторюсь: какие-то глубокомысленные заключения на этой основе делать преждевременно", - отметил Лавров.
Он также подчеркнул, что Россия и США, по большому счету, еще не начали работу по преодолению накопившихся проблем в двусторонних отношениях.