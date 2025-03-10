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Лавров назвал обнадеживающими слова администрации Трампа об урегулировании на Украине

Лавров назвал обнадеживающими слова администрации Трампа об урегулировании на Украине - 10.03.2025 Украина.ру

Лавров назвал обнадеживающими слова администрации Трампа об урегулировании на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу "Новые регионы России" указал, что пока рано делать далеко идущие выводы о перспективах урегулирования украинского конфликта

2025-03-10T12:24

2025-03-10T12:24

2025-03-10T12:31

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"Но то, что мы до сих пор услышали от представителей администрации Трампа, в целом обнадеживает. Сам хозяин Белого дома признал, что одной из первопричин конфликта стало расширение НАТО и попытки втягивания в неё Украины. Госсекретарь США Марко Рубио говорит о многополярности современного мира и необходимости уважать интересы всех государств – крупных и малых. В ООН американские дипломаты впервые за три года проголосовали вместе с Россией и нашими единомышленниками против одиозной резолюции Генассамблеи, продвигаемой Киевом и его покровителями из Евросоюза", - перечислил министр.По его словам, все это – "шаги в правильном направлении".Он также подчеркнул, что Россия и США, по большому счету, еще не начали работу по преодолению накопившихся проблем в двусторонних отношениях.Подробнее об отношениях РФ и США - в материале Украина исчезнет вся... или частично? Ищенко оценил разные варианты соглашений между Россией и США на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, сергей лавров, украина, дональд трамп, марко рубио, нато, оон, ес