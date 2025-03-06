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Зеленский скоро подпишет перемирие на условиях России — Дубинский

Зеленский скоро подпишет перемирие на условиях России — Дубинский - 06.03.2025 Украина.ру

Зеленский скоро подпишет перемирие на условиях России — Дубинский

Владимир Зеленский в ближайшее время может поехать в США, чтобы подписать перемирие. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский

2025-03-06T09:56

2025-03-06T09:56

2025-03-06T09:56

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"Что придется подписать? Я убежден, что перемирие, причем, в самое ближайшее время", — считает он.По мнению парламентария, перемирие будет подписано на условиях России.Также он полагает, что в этот раз Трамп может лично не встречаться с Зеленским, а отправить к нему министра финансов Скота Бессента или, в лучшем случае, вице-президента Джей-Ди Вэнса, которые проконтролируют соблюдение всех инструкций.Накануне Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил, что получил письмо от Зеленского с заверением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине.Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров позднее уточнил, что ни одного письма не было и Трамп говорил о посте главы киевского режима в соцсети.После перепалки в Белом доме Зеленский в соцсети Х отметил, что раздосадован случившимся. По его словам, встреча "пошла не так, как предполагалось". Он выразил готовность все исправить и работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. Кроме прочего, Зеленский выразил благодарность США за помощь. А также заверил, что Киев готов подписать сделку по ресурсам "в любое время и в любом удобном формате".Подробнее - в материале Раскаяние Зеленского, провалы ВСУ, призывы Лукашенко к переговорам. Главное на Украине на утро 5 мартана сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, россия, сша, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада, вооруженные силы украины