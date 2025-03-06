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Зеленский скоро подпишет перемирие на условиях России — Дубинский
Зеленский скоро подпишет перемирие на условиях России — Дубинский - 06.03.2025 Украина.ру
Зеленский скоро подпишет перемирие на условиях России — Дубинский
Владимир Зеленский в ближайшее время может поехать в США, чтобы подписать перемирие. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский
2025-03-06T09:56
2025-03-06T09:56
2025-03-06T09:56
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"Что придется подписать? Я убежден, что перемирие, причем, в самое ближайшее время", — считает он.По мнению парламентария, перемирие будет подписано на условиях России.Также он полагает, что в этот раз Трамп может лично не встречаться с Зеленским, а отправить к нему министра финансов Скота Бессента или, в лучшем случае, вице-президента Джей-Ди Вэнса, которые проконтролируют соблюдение всех инструкций.Накануне Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил, что получил письмо от Зеленского с заверением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине.Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров позднее уточнил, что ни одного письма не было и Трамп говорил о посте главы киевского режима в соцсети.После перепалки в Белом доме Зеленский в соцсети Х отметил, что раздосадован случившимся. По его словам, встреча "пошла не так, как предполагалось". Он выразил готовность все исправить и работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. Кроме прочего, Зеленский выразил благодарность США за помощь. А также заверил, что Киев готов подписать сделку по ресурсам "в любое время и в любом удобном формате".Подробнее - в материале Раскаяние Зеленского, провалы ВСУ, призывы Лукашенко к переговорам. Главное на Украине на утро 5 мартана сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, владимир зеленский, россия, сша, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Россия, США, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины
Зеленский скоро подпишет перемирие на условиях России — Дубинский
Владимир Зеленский в ближайшее время может поехать в США, чтобы подписать перемирие. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский
"Что придется подписать? Я убежден, что перемирие, причем, в самое ближайшее время", — считает он.
По мнению парламентария, перемирие будет подписано на условиях России.
Также он полагает, что в этот раз Трамп
может лично не встречаться с Зеленским, а отправить к нему министра финансов Скота Бессента или, в лучшем случае, вице-президента Джей-Ди Вэнса, которые проконтролируют соблюдение всех инструкций.
Накануне Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил, что получил письмо от Зеленского с заверением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров позднее уточнил, что ни одного письма не было и Трамп говорил о посте главы киевского режима в соцсети.
После перепалки в Белом доме Зеленский в соцсети Х отметил, что раздосадован случившимся. По его словам, встреча "пошла не так, как предполагалось". Он выразил готовность все исправить и работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. Кроме прочего, Зеленский выразил благодарность США за помощь. А также заверил, что Киев
готов подписать сделку по ресурсам "в любое время и в любом удобном формате".