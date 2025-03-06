Зеленский скоро подпишет перемирие на условиях России — Дубинский - 06.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250306/1061577952.html
Зеленский скоро подпишет перемирие на условиях России — Дубинский
Зеленский скоро подпишет перемирие на условиях России — Дубинский - 06.03.2025 Украина.ру
Зеленский скоро подпишет перемирие на условиях России — Дубинский
Владимир Зеленский в ближайшее время может поехать в США, чтобы подписать перемирие. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский
2025-03-06T09:56
2025-03-06T09:56
новости
украина
владимир зеленский
россия
сша
дональд трамп
александр дубинский
верховная рада
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1b/1061394406_0:47:1270:761_1920x0_80_0_0_aa81ee817e7968bc593593e652827e9e.jpg
"Что придется подписать? Я убежден, что перемирие, причем, в самое ближайшее время", — считает он.По мнению парламентария, перемирие будет подписано на условиях России.Также он полагает, что в этот раз Трамп может лично не встречаться с Зеленским, а отправить к нему министра финансов Скота Бессента или, в лучшем случае, вице-президента Джей-Ди Вэнса, которые проконтролируют соблюдение всех инструкций.Накануне Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил, что получил письмо от Зеленского с заверением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине.Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров позднее уточнил, что ни одного письма не было и Трамп говорил о посте главы киевского режима в соцсети.После перепалки в Белом доме Зеленский в соцсети Х отметил, что раздосадован случившимся. По его словам, встреча "пошла не так, как предполагалось". Он выразил готовность все исправить и работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. Кроме прочего, Зеленский выразил благодарность США за помощь. А также заверил, что Киев готов подписать сделку по ресурсам "в любое время и в любом удобном формате".Подробнее - в материале Раскаяние Зеленского, провалы ВСУ, призывы Лукашенко к переговорам. Главное на Украине на утро 5 мартана сайте Украина.ру.
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1b/1061394406_132:0:1261:847_1920x0_80_0_0_7cbf95ff89c4b876d66b96a64f038311.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, россия, сша, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Россия, США, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины

Зеленский скоро подпишет перемирие на условиях России — Дубинский

09:56 06.03.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский в ближайшее время может поехать в США, чтобы подписать перемирие. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский
"Что придется подписать? Я убежден, что перемирие, причем, в самое ближайшее время", — считает он.
По мнению парламентария, перемирие будет подписано на условиях России.
Также он полагает, что в этот раз Трамп может лично не встречаться с Зеленским, а отправить к нему министра финансов Скота Бессента или, в лучшем случае, вице-президента Джей-Ди Вэнса, которые проконтролируют соблюдение всех инструкций.
Накануне Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил, что получил письмо от Зеленского с заверением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров позднее уточнил, что ни одного письма не было и Трамп говорил о посте главы киевского режима в соцсети.
После перепалки в Белом доме Зеленский в соцсети Х отметил, что раздосадован случившимся. По его словам, встреча "пошла не так, как предполагалось". Он выразил готовность все исправить и работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. Кроме прочего, Зеленский выразил благодарность США за помощь. А также заверил, что Киев готов подписать сделку по ресурсам "в любое время и в любом удобном формате".
Подробнее - в материале Раскаяние Зеленского, провалы ВСУ, призывы Лукашенко к переговорам. Главное на Украине на утро 5 мартана сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияСШАДональд ТрампАлександр ДубинскийВерховная РадаВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:23Франция продолжит поставлять Киеву разведданные – Лекорню
11:23Нештатный авиаудар. Американцы бомбят Корею
11:15Путин назначил нового российского посла в США. Кто он
11:02Под Харьковом ликвидировали чемпиона Украины по спортивному ориентированию
10:59Ольга Ярмак: Жители Западной Украины готовы бросить свои дома, а Одесса и Харьков хотят дождаться Россию
10:49Репортер Economist: США подставили Украине подножку с помощью HIMARS
10:48СВО-3 года: Как российские войска освобождали Селидово, Северодонецк, Лисичанск и Рубежное
10:35Косачев ответил Макрону на слова об угрозе Европе от России
10:31Бужанский назвал Макрона "фейсбучным* патриотом" с "ядерным зонтиком в дрожащих руках"
10:22Два миллиарда в урну: Верховный суд США отклонил запрос о приостановке выплат иностранной помощи
09:56Зеленский скоро подпишет перемирие на условиях России — Дубинский
09:30Украину сажают на голодный паёк, возвращение Тимошенко. Главное на Украине на утро 6 марта
09:24Сколько беспилотников нужно военным России в сутки и заменят ли дроны привычную авиацию — Денис AsFPV
09:18Зеленский пытается обмануть Трампа неактуальными идеями об урегулировании — СМИ
08:54Мир на Украине не изменит ситуацию с русофобией – основатель Pink Floyd
08:29Люди из окружения Трампа тайно обсудили выборы с ключевыми оппонентами Зеленского - Politico
08:10Главное за ночь 6 марта
07:47Трамп-младший назвал Зеленского "полным психопатом" и сразу удалил пост
07:31"Человеческая и политическая подлость": Рогов ответил на заявление Макрона о России
07:16Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной РФ и США
Лента новостейМолния