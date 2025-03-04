Украина может оказаться в военной яме. Украинские эксперты о ситуации - 04.03.2025 Украина.ру
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Украина может оказаться в военной яме. Украинские эксперты о ситуации
Украина может оказаться в военной яме. Украинские эксперты о ситуации - 04.03.2025 Украина.ру
Украина может оказаться в военной яме. Украинские эксперты о ситуации
На Украине эксперты продолжают гадать, какие последствия для Киева будет иметь недавний скандал в Овальном кабинете во время визита Зеленского в США. Думают и над тем, поможет ли Европа. Но склоняются к мнению, что без американской поддержки поражение Киева – это лишь вопрос времени.
2025-03-04T06:25
2025-03-04T06:25
эксклюзив
сво
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
руслан бортник
андрей ермолаев
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Впечатления от событий в Белом доме горькие, эти переговоры (Трампа и Зеленского – Ред.) показали, что современная дипломатия умерла как дипломатия, сказал украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире интернет-канала Politeka. По его словам, "мы имеем дело с постановками, розыгрышами, игрой на камеру – "участники переговоров особо даже не скрывали".Политолог добавил, что эта очевидная смерть дипломатии вызывает тревожные чувства, поскольку говорит о том, что мы все входим в некий период бифуркации. А вот с политической точки зрения ничего неожиданного в этом скандале не было, Трамп имеет возможность в случае, если война на Украине идет не по его плану, взять паузу, использовать эту паузу для того, чтобы ситуация в войне стала еще более тяжелой, чтобы сменить позицию с модератора, посредника-переговорщика - на позицию спасителя."У него этот люфт есть, ему есть что сказать американским избирателям. Что мы сейчас и слышим – он о затратах говорит, о невыгодности войны, об угрозе даже третьей мировой войны, он все это говорит американским избирателям, объясняя, какую позицию он занимает. Главное, что он пытается вывести США из-под угрозы этих войн и этих потерь", - сказал Ермолаев.Однако, по мнению эксперта, конечная цель Трампа – "это вернуться в ситуацию (украинского конфликта – ред.), но вернуться уже с позиции не просто силы, а силы диктующей правила, по которым и война остановится, и будет определенная послевоенная обстановка - с позиции силы, прежде всего, в отношении политического Киева".Ермолаев подчеркнул: "Эта стратегия предполагает, что Украина может оказаться в определенной военной яме, с новыми потерями, с новыми издержками, с новыми внутренними кризисами".По мнению эксперта, замысел Трампа состоял в том, чтобы, договорившись с Россией о параметрах нового баланса сил (третьим участником планируется в последующем Китай) – "предложить Украине вариант, в котором она играет по правилам США, а США становятся игроком и участником украинского интереса – это те самые редкоземельные материалы".Но команда Зеленского заняла другую позицию, требуя гарантии безопасности, требуя новых видов военной помощи. Ермолаев предположил, что, возможно, это могло идти вразрез с какими-то достигнутыми договоренностями Трампа с Путиным. Что касается Трампа и Зеленского, то политолог отметил – "оба политика крайне эмоциональны, отсюда можно ожидать часто необоснованных выводов, что мы будем делать дальше (в плане) запретов, ограничений, каких-то репутационных ударов".Киев рассчитывает на помощь ЕС, но очень скоро может оказаться в условиях новой эскалации, ведь военные действия продолжаются, напомнил Ермолаев. По его словам, если будут перебои с американской помощью, то это моментально скажется на ситуации. Сложится ли с европейской коалицией – это еще вопрос. Возникнут сложности во внутренней политике. Да и среди украинских военных может возникнуть внутренняя фронда.Украинский политический аналитик Андрей Вигиринский заявил, что, с точки зрения стратегии, переговоры в Вашингтоне можно считать "отчасти фиаско"."По состоянию на сейчас у нас нет информации о том, каким образом заместить 30% участия США, поставок вооружения, финансирования и всего остального", - сказал эксперт, добавив, что нет понимания, кто может заместить США в предоставлении Киеву разведданных, кто может заместить (опять же – для Киева) функцию Вашингтона как центра политического влияния – "таких субъектов на планете нет"."Поэтому для нас (для киевского режима – Ред.) ухудшение отношений со сверхгосударством с точки зрения ядерного паритета – это не замещаемая потеря, ее невозможно заместить", - сказал Вигиринский эфире канала Александра Шелеста*. По его словам, Евросоюз вряд ли может что-то реально гарантировать Киеву, если США снимут свой "ядерный зонтик". Европа не захочет брать на себя все риски.Вигиринский предположил, что через какое-то время бурные восторги (среди поклонников Зеленского на Украине) утихнут, пыль осядет – и Киеву придется искать внутренние ресурсы. А это не будет простым делом, часть украинских элит уже начинают вести свою игру. Тем более, что можно ожидать и санкций США в отношении отдельных украинских политиков (аудит затраченных на Украину американских средств никто не отменял).Украинский политолог Руслан Бортник отметил, что вряд ли конфликт в Белом доме мог быть инсценировкой (высказывались такие предположения – Ред.), потому что в сухом остатке после десяти минут препирательств Киев получил ситуацию, в которой открылась дорога к встрече Трампа с Путиным, открылась дорога к договоренностям между США и Россией.Кроме того, образ украинского лидера был дискредитирован в западных консервативных кругах, сказал политолог в эфире одного из ютуб-каналов. Он добавил, что есть еще одно последствие – втягивание Европы в переговорный процесс (Лондон и Париж уже готовят свой мирный план).По мнению Бортника, причина конфликта Зеленского и Трампа в том, что Зеленский не готов подписывать перемирие без гарантий и без согласования этого вопроса с европейскими партнерами, прежде всего, с Британией и Францией. Трамп пытался Зеленского переубедить, но убедился, что тот находится под влиянием либеральной Европы. Что Зеленский и подтвердил, поехав в Лондон и там на плохо подготовленном саммите занимал все ту же позицию."Все это формирует условия для разрыва связей, даже для конфронтации – не между США и Украиной, но между администрацией Трампа и командой Зеленского", - констатировал политолог. Он добавил, что все, что произошло – очень большой минус для Киева, пояснив: "потому что без американской поддержки – вопрос только времени, когда мы (киевский режим – Ред.) проиграем наше геополитическое сражение". * Признан иноагентом в РФПодробнее на эту тему – в статье Павла Котова "Саммит "партии войны" в Британии: их будущее в опасности"
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
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эксклюзив, сво, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, руслан бортник, андрей ермолаев, политика, эксперты, ес, помощь
Эксклюзив, СВО, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Руслан Бортник, Андрей Ермолаев, политика, эксперты, ЕС, помощь

Украина может оказаться в военной яме. Украинские эксперты о ситуации

06:25 04.03.2025
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович
Коллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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На Украине эксперты продолжают гадать, какие последствия для Киева будет иметь недавний скандал в Овальном кабинете во время визита Зеленского в США. Думают и над тем, поможет ли Европа. Но склоняются к мнению, что без американской поддержки поражение Киева – это лишь вопрос времени.
Впечатления от событий в Белом доме горькие, эти переговоры (Трампа и Зеленского – Ред.) показали, что современная дипломатия умерла как дипломатия, сказал украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире интернет-канала Politeka. По его словам, "мы имеем дело с постановками, розыгрышами, игрой на камеру – "участники переговоров особо даже не скрывали".
Политолог добавил, что эта очевидная смерть дипломатии вызывает тревожные чувства, поскольку говорит о том, что мы все входим в некий период бифуркации. А вот с политической точки зрения ничего неожиданного в этом скандале не было, Трамп имеет возможность в случае, если война на Украине идет не по его плану, взять паузу, использовать эту паузу для того, чтобы ситуация в войне стала еще более тяжелой, чтобы сменить позицию с модератора, посредника-переговорщика - на позицию спасителя.
"У него этот люфт есть, ему есть что сказать американским избирателям. Что мы сейчас и слышим – он о затратах говорит, о невыгодности войны, об угрозе даже третьей мировой войны, он все это говорит американским избирателям, объясняя, какую позицию он занимает. Главное, что он пытается вывести США из-под угрозы этих войн и этих потерь", - сказал Ермолаев.
Однако, по мнению эксперта, конечная цель Трампа – "это вернуться в ситуацию (украинского конфликта – ред.), но вернуться уже с позиции не просто силы, а силы диктующей правила, по которым и война остановится, и будет определенная послевоенная обстановка - с позиции силы, прежде всего, в отношении политического Киева".
Ермолаев подчеркнул: "Эта стратегия предполагает, что Украина может оказаться в определенной военной яме, с новыми потерями, с новыми издержками, с новыми внутренними кризисами".
Коллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Вчера, 06:23
"Власть пойдет на дно и утащит за собой всех". Как украинские эксперты оценивают перспективы страны На Украине знающие люди предполагают, что после скандала в Овальном кабинете приближенным к Зеленскому политикам, бизнесменам и блогерам придётся перепрятать свои деньги, а вот рядовым украинцам надо начинать рыть новые могилы.
По мнению эксперта, замысел Трампа состоял в том, чтобы, договорившись с Россией о параметрах нового баланса сил (третьим участником планируется в последующем Китай) – "предложить Украине вариант, в котором она играет по правилам США, а США становятся игроком и участником украинского интереса – это те самые редкоземельные материалы".
Но команда Зеленского заняла другую позицию, требуя гарантии безопасности, требуя новых видов военной помощи. Ермолаев предположил, что, возможно, это могло идти вразрез с какими-то достигнутыми договоренностями Трампа с Путиным. Что касается Трампа и Зеленского, то политолог отметил – "оба политика крайне эмоциональны, отсюда можно ожидать часто необоснованных выводов, что мы будем делать дальше (в плане) запретов, ограничений, каких-то репутационных ударов".
Киев рассчитывает на помощь ЕС, но очень скоро может оказаться в условиях новой эскалации, ведь военные действия продолжаются, напомнил Ермолаев. По его словам, если будут перебои с американской помощью, то это моментально скажется на ситуации. Сложится ли с европейской коалицией – это еще вопрос. Возникнут сложности во внутренней политике. Да и среди украинских военных может возникнуть внутренняя фронда.
Украинский политический аналитик Андрей Вигиринский заявил, что, с точки зрения стратегии, переговоры в Вашингтоне можно считать "отчасти фиаско".
"По состоянию на сейчас у нас нет информации о том, каким образом заместить 30% участия США, поставок вооружения, финансирования и всего остального", - сказал эксперт, добавив, что нет понимания, кто может заместить США в предоставлении Киеву разведданных, кто может заместить (опять же – для Киева) функцию Вашингтона как центра политического влияния – "таких субъектов на планете нет".
"Поэтому для нас (для киевского режима – Ред.) ухудшение отношений со сверхгосударством с точки зрения ядерного паритета – это не замещаемая потеря, ее невозможно заместить", - сказал Вигиринский эфире канала Александра Шелеста*. По его словам, Евросоюз вряд ли может что-то реально гарантировать Киеву, если США снимут свой "ядерный зонтик". Европа не захочет брать на себя все риски.
Вигиринский предположил, что через какое-то время бурные восторги (среди поклонников Зеленского на Украине) утихнут, пыль осядет – и Киеву придется искать внутренние ресурсы. А это не будет простым делом, часть украинских элит уже начинают вести свою игру. Тем более, что можно ожидать и санкций США в отношении отдельных украинских политиков (аудит затраченных на Украину американских средств никто не отменял).
Украинский политолог Руслан Бортник отметил, что вряд ли конфликт в Белом доме мог быть инсценировкой (высказывались такие предположения – Ред.), потому что в сухом остатке после десяти минут препирательств Киев получил ситуацию, в которой открылась дорога к встрече Трампа с Путиным, открылась дорога к договоренностям между США и Россией.
Кроме того, образ украинского лидера был дискредитирован в западных консервативных кругах, сказал политолог в эфире одного из ютуб-каналов. Он добавил, что есть еще одно последствие – втягивание Европы в переговорный процесс (Лондон и Париж уже готовят свой мирный план).
По мнению Бортника, причина конфликта Зеленского и Трампа в том, что Зеленский не готов подписывать перемирие без гарантий и без согласования этого вопроса с европейскими партнерами, прежде всего, с Британией и Францией. Трамп пытался Зеленского переубедить, но убедился, что тот находится под влиянием либеральной Европы. Что Зеленский и подтвердил, поехав в Лондон и там на плохо подготовленном саммите занимал все ту же позицию.
"Все это формирует условия для разрыва связей, даже для конфронтации – не между США и Украиной, но между администрацией Трампа и командой Зеленского", - констатировал политолог. Он добавил, что все, что произошло – очень большой минус для Киева, пояснив: "потому что без американской поддержки – вопрос только времени, когда мы (киевский режим – Ред.) проиграем наше геополитическое сражение".
* Признан иноагентом в РФ
Подробнее на эту тему – в статье Павла Котова "Саммит "партии войны" в Британии: их будущее в опасности"
 
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