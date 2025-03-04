https://ukraina.ru/20250304/1061500222.html

Украина может оказаться в военной яме. Украинские эксперты о ситуации

Украина может оказаться в военной яме. Украинские эксперты о ситуации - 04.03.2025 Украина.ру

Украина может оказаться в военной яме. Украинские эксперты о ситуации

На Украине эксперты продолжают гадать, какие последствия для Киева будет иметь недавний скандал в Овальном кабинете во время визита Зеленского в США. Думают и над тем, поможет ли Европа. Но склоняются к мнению, что без американской поддержки поражение Киева – это лишь вопрос времени.

2025-03-04T06:25

2025-03-04T06:25

2025-03-04T06:25

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Впечатления от событий в Белом доме горькие, эти переговоры (Трампа и Зеленского – Ред.) показали, что современная дипломатия умерла как дипломатия, сказал украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире интернет-канала Politeka. По его словам, "мы имеем дело с постановками, розыгрышами, игрой на камеру – "участники переговоров особо даже не скрывали".Политолог добавил, что эта очевидная смерть дипломатии вызывает тревожные чувства, поскольку говорит о том, что мы все входим в некий период бифуркации. А вот с политической точки зрения ничего неожиданного в этом скандале не было, Трамп имеет возможность в случае, если война на Украине идет не по его плану, взять паузу, использовать эту паузу для того, чтобы ситуация в войне стала еще более тяжелой, чтобы сменить позицию с модератора, посредника-переговорщика - на позицию спасителя."У него этот люфт есть, ему есть что сказать американским избирателям. Что мы сейчас и слышим – он о затратах говорит, о невыгодности войны, об угрозе даже третьей мировой войны, он все это говорит американским избирателям, объясняя, какую позицию он занимает. Главное, что он пытается вывести США из-под угрозы этих войн и этих потерь", - сказал Ермолаев.Однако, по мнению эксперта, конечная цель Трампа – "это вернуться в ситуацию (украинского конфликта – ред.), но вернуться уже с позиции не просто силы, а силы диктующей правила, по которым и война остановится, и будет определенная послевоенная обстановка - с позиции силы, прежде всего, в отношении политического Киева".Ермолаев подчеркнул: "Эта стратегия предполагает, что Украина может оказаться в определенной военной яме, с новыми потерями, с новыми издержками, с новыми внутренними кризисами".По мнению эксперта, замысел Трампа состоял в том, чтобы, договорившись с Россией о параметрах нового баланса сил (третьим участником планируется в последующем Китай) – "предложить Украине вариант, в котором она играет по правилам США, а США становятся игроком и участником украинского интереса – это те самые редкоземельные материалы".Но команда Зеленского заняла другую позицию, требуя гарантии безопасности, требуя новых видов военной помощи. Ермолаев предположил, что, возможно, это могло идти вразрез с какими-то достигнутыми договоренностями Трампа с Путиным. Что касается Трампа и Зеленского, то политолог отметил – "оба политика крайне эмоциональны, отсюда можно ожидать часто необоснованных выводов, что мы будем делать дальше (в плане) запретов, ограничений, каких-то репутационных ударов".Киев рассчитывает на помощь ЕС, но очень скоро может оказаться в условиях новой эскалации, ведь военные действия продолжаются, напомнил Ермолаев. По его словам, если будут перебои с американской помощью, то это моментально скажется на ситуации. Сложится ли с европейской коалицией – это еще вопрос. Возникнут сложности во внутренней политике. Да и среди украинских военных может возникнуть внутренняя фронда.Украинский политический аналитик Андрей Вигиринский заявил, что, с точки зрения стратегии, переговоры в Вашингтоне можно считать "отчасти фиаско"."По состоянию на сейчас у нас нет информации о том, каким образом заместить 30% участия США, поставок вооружения, финансирования и всего остального", - сказал эксперт, добавив, что нет понимания, кто может заместить США в предоставлении Киеву разведданных, кто может заместить (опять же – для Киева) функцию Вашингтона как центра политического влияния – "таких субъектов на планете нет"."Поэтому для нас (для киевского режима – Ред.) ухудшение отношений со сверхгосударством с точки зрения ядерного паритета – это не замещаемая потеря, ее невозможно заместить", - сказал Вигиринский эфире канала Александра Шелеста*. По его словам, Евросоюз вряд ли может что-то реально гарантировать Киеву, если США снимут свой "ядерный зонтик". Европа не захочет брать на себя все риски.Вигиринский предположил, что через какое-то время бурные восторги (среди поклонников Зеленского на Украине) утихнут, пыль осядет – и Киеву придется искать внутренние ресурсы. А это не будет простым делом, часть украинских элит уже начинают вести свою игру. Тем более, что можно ожидать и санкций США в отношении отдельных украинских политиков (аудит затраченных на Украину американских средств никто не отменял).Украинский политолог Руслан Бортник отметил, что вряд ли конфликт в Белом доме мог быть инсценировкой (высказывались такие предположения – Ред.), потому что в сухом остатке после десяти минут препирательств Киев получил ситуацию, в которой открылась дорога к встрече Трампа с Путиным, открылась дорога к договоренностям между США и Россией.Кроме того, образ украинского лидера был дискредитирован в западных консервативных кругах, сказал политолог в эфире одного из ютуб-каналов. Он добавил, что есть еще одно последствие – втягивание Европы в переговорный процесс (Лондон и Париж уже готовят свой мирный план).По мнению Бортника, причина конфликта Зеленского и Трампа в том, что Зеленский не готов подписывать перемирие без гарантий и без согласования этого вопроса с европейскими партнерами, прежде всего, с Британией и Францией. Трамп пытался Зеленского переубедить, но убедился, что тот находится под влиянием либеральной Европы. Что Зеленский и подтвердил, поехав в Лондон и там на плохо подготовленном саммите занимал все ту же позицию."Все это формирует условия для разрыва связей, даже для конфронтации – не между США и Украиной, но между администрацией Трампа и командой Зеленского", - констатировал политолог. Он добавил, что все, что произошло – очень большой минус для Киева, пояснив: "потому что без американской поддержки – вопрос только времени, когда мы (киевский режим – Ред.) проиграем наше геополитическое сражение". * Признан иноагентом в РФПодробнее на эту тему – в статье Павла Котова "Саммит "партии войны" в Британии: их будущее в опасности"

https://ukraina.ru/20250303/1061480256.html

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, руслан бортник, андрей ермолаев, политика, эксперты, ес, помощь