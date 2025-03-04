https://ukraina.ru/20250304/1061515577.html

Хроника энергетической войны: США хотят СП-1 и 2, а Украина наращивает импорт электроэнергии и газа

Хроника энергетической войны: США хотят СП-1 и 2, а Украина наращивает импорт электроэнергии и газа - 04.03.2025 Украина.ру

Хроника энергетической войны: США хотят СП-1 и 2, а Украина наращивает импорт электроэнергии и газа

К началу сезона закачки газа ЕС подходит с опустевшими хранилищами, в связи с сокращением надёжных источников поставок наполнить этим летом ПХГ и подготовиться к зиме будет сложно, предупредил "Газпром".

2025-03-04T06:30

2025-03-04T06:30

2025-03-04T06:30

украина

сша

европа

дональд трамп

дмитрий песков

роберт фицо

ес

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bild

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"Северный поток – 2" возвращается?Маттиас Варниг, бывший исполнительный директор Nord Stream 2 AG (фирмы-оператора проекта "Северный поток – 2") при поддержке американских инвесторов занимается разработкой проекта перезапуска газопровода. Об этом 2 марта сообщило британское издание The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.Некоторые видные члены администрации Дональда Трампа знают об этой инициативе и рассматривают её как часть усилий по восстановлению отношений с Россией, рассказали собеседники FT. По их словам, в команде Трампа считают, что "Северный поток – 2" (СП-2) – стратегический актив, который можно использовать в мирных переговорах по российско-украинскому конфликту."США сказали бы: "Ну, теперь на Россию можно будет положиться, потому что в этом участвуют заслуживающие доверия американцы"", – сказал бывший высокопоставленный американский чиновник, осведомленный о некоторых попытках заключения сделки. С его слов, американские инвесторы начнут получать деньги "просто так".Напомним, в сентябре 2022 года на дне Балтийского моря, в районе датского острова Борнхольм, была взорвана одна нитка газопровода "Северный поток – 2" и обе нитки газопровода "Северный поток – 1". Вторая нитка "Северного потока-2", чья годовая пропускная способность достигает 27,5 млрд кубометров газа в год, не повреждена и никогда не использовалась."Этот план теоретически даст США беспрецедентное влияние на поставки энергоресурсов в Европу после того, как страны ЕС решили положить конец своей зависимости от российского газа после вторжения на Украину", – пишет FT.В руководстве Евросоюза узнали о дискуссиях вокруг "Северного потока – 2" в последние недели, лидеры европейских стран обеспокоены и уже обсудили ситуацию между собой, выяснило FT. Для реализации плана необходимы отмена санкций США, согласие России возобновить поставки газа, а также согласие Германии пропускать газ любым европейским покупателям (наземная станция СП-2 находится на севере ФРГ).Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал FT, что не располагает какой-либо информацией насчет переговоров по газопроводу. "Газпром" отказался от комментариев изданию. Маттиас Варниг заверил издание, что "не участвовал ни в каких обсуждениях с американскими политиками или представителями бизнеса", и добавил, что соблюдает "правила как лицо, находящееся под санкциями США".Однако на следующий день, 3 марта, тему возможного запуска в эксплуатацию сохранившейся ветки СП-2 подняло немецкое издание Bild*. Оно сообщило (https://ukraina.ru/20250303/1061498363.html), что спецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл нанес "несколько" неофициальных визитов в Швейцарию, чтобы обсудить возможность сделки по трубопроводу "Северный поток – 2" насчёт поставок российского газа в Германию. Как известно, в швейцарском городе Штайнхаузен (кантон Цуг) находится штаб-квартира Nord Stream 2 AG.По данным Bild, в Швейцарии уже "несколько недель" идут тайные переговоры о возможном соглашении между Россией и США. Вместе с тем, отмечает издание, власти Германии заявили, что им ничего не известно о встречах Гренелла в Швейцарии, а сам спецпосланник отверг свою причастность к таким переговорам.Как пишет Bild, по предполагаемому документу американская сторона может выступить в качестве посредника и направлять российский газ по трубам СП-2 в Мекленбург – Переднюю Померанию. Тогда США смогут контролировать снабжение Германии газом и "зарабатывать на этом деньги", уточнила газета.Ранее Германия рассматривала "Северный поток – 2" стоимостью в миллиарды евро как гарантию дешевой энергии, напоминает Bild. Однако после начала военной операции на Украине проект был остановлен, газопровод до сих пор не введён в эксплуатацию. Одна из двух ниток, как отмечено выше, была повреждена в сентябре 2022 года. Вместе с тем, согласно внутреннему экспертному заключению, ремонт возможен и займет несколько месяцев, уточняет издание. Bild также подчеркивает, что само правительство США не собирается участвовать в готовящейся сделке, а вместо него это будут делать американские финансовые инвесторы.При этом на официальном уровне страны Евросоюза не заинтересованы в возвращении к проекту газопровода "Северный поток – 2". Об этом 3 марта сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен. "СП-2 не является проектом, представляющим общий интерес ЕС. Он не позволяет диверсифицировать источники энергии Европейского союза. И, как вы знаете, газ никогда не доставлялся в Европу через этот газопровод", – сказала она.Еврокомиссия всегда отмечала, что если бы газопровод и функционировал, то он должен был бы соответствовать всем обязательным правилам, действующим на территории Евросоюза, отметила Итконен. Речь идет об анбандлинге – требовании о разделении деятельности по добыче и транспортировке газа, а также о доступе сторонних компаний к мощностям газопровода. Для СП-2 это означает фактическое ограничение мощности газопровода на 50%, поскольку альтернативные поставщики газа в случае с этим газопроводом принципиально отсутствуют.Решением проблемы может стать вхождение в проект "Северный поток – 2" американского инвестора. Поставки газа могут идти от имени компании-посредника, нахождение газопровода в собственности американской компании снимает вопросы с санкциями США, а также с сертификацией газопровода в ЕС, поскольку автоматически исполняются требования об анбандлинге.В конце ноября 2024 года появилась информация, что американский инвестор Стивен Линч, который 20 лет занимался бизнесом в России, обратился к правительству США с просьбой выдать ему лицензию на участие в торгах, если трубопровод "Северный поток – 2" выставят на аукцион в рамках банкротства компании Nord Stream 2 AG. Однако продолжения эта история пока не получила.Украина существенно увеличила импорт электроэнергии и газа из ЕвропыВ феврале 2025 года Украина увеличила импорт электроэнергии почти на 30%, по сравнению с январем 2025 – до 244 тыс. МВт-ч. По сравнению же с февралем 2024 года импорт электроэнергии вырос в 2,9 раз. Об этом сообщает профильное издание ExPro.Больше всего электроэнергии было импортировано из Венгрии – 35% от общего объема. За месяц импорт из Венгрии вырос на 77%. На втором месте – Словакия, оттуда Киев импортировал 30% электроэнергии. Далее следуют Польши и Румыния, а меньше всего электроэнергии поставили из Молдовы (часть объемов – возможно реимпорт из Румынии).С 1 декабря 2024 года максимально возможный объем импорта Украиной электроэнергии из Евросоюза был увеличен до 2,1 ГВт. При этом зарезервированное сечение используется Киевом лишь на 30-50%, в зависимости от суток.Украина в течение февраля 2025 года также импортировала 511,8 млн кубометров природного газа, что является самым высоким месячным объёмом за 1,5 года, с сентября 2023 года. По сравнению с январём объемы импорта газа выросли в 12 раз, сообщило ExPro.Больше всего газа было импортировано из Словакии – 234,4 млн кубометров, или 45,8% от всех импортных поставок. Из Венгрии было импортировано 218 млн кубометров (42,6%), а из Польши – 59,5 млн кубометров (11,6%). Стоит отметить, что Словакия и Венгрия получают, в том числе, российский газ по системе газопроводов "Турецкий поток" и "Балканский поток".Кроме того, 3 марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать саммит ЕС по Украине из-за прекращения Киевом транзита газа в Европу. Словацкий премьер требует, чтобы на саммите лидеры ЕС призвали Украину возобновить транзит газа через свою территорию в Словакию и далее в другие страны сообщества.Большую часть природного газа было импортировано в "таможенный склад" украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) – 401 млн куб. м, из которых 188,1 млн куб. м с помощью услуги short-haul. Кроме того, 110,8 млн куб. м было импортировано напрямую в украинскую ГТС.Как пишет издание, заметный рост объемов импорта природного газа в феврале связан с рядом факторов, основной из которых – сокращение украинской добычи после российских атак в начале месяца. Кроме того, в феврале в Украине сохранялась холодная погода, из-за чего спрос на природный газ был выше. Прогнозируется, что в марте объемы импорта могут быть меньше, чем в феврале. С началом марта в Украине ожидается постепенное потепление, что приведет к сокращению объемов потребления природного газа.Прогнозируемое снижение импорта газа из стран ЕС на Украину может быть также связано с тем, что в европейских ПХГ ныне критически мало газа. К началу сезона закачки газа европейские страны подходят "с заметно опустевшими хранилищами", и в связи с сокращением ​"надежных источников поставок газа, наполнить этим летом европейские ПХГ и основательно подготовиться к зиме будет сложно", предупредил 3 марта "Газпром"."Газпром" привёл данные Gas Infrastructure Europe (GIE) – ассоциации, представляющей интересы европейских операторов газовой инфраструктуры по уровню заполненности и запасам газа в ПХГ на последний календарный день зимы.По данным GIE, на 28 февраля 2025 года в европейских ПХГ оставалось 39,2 млрд кубометров газа – это 38,5% от объема хранилищ и на 24,3 млрд кубометров меньше, чем год назад. Средний темп отбора газа – на 36% выше, чем в прошлом сезоне, и на 22% выше, чем в среднем за предыдущие 10 лет. Причём это происходило на фоне погоды, соответствующей климатической норме в регионе."Отбор ведется из запасов предыдущих лет, а запасы, сделанные к этой зиме, были полностью выбраны ещё в январе. По состоянию на 28 февраля из ПХГ Европы отобрано 58 млрд кубометров газа – в 1,5 раза больше, чем было закачано летом.Сезон отбора из ПХГ Европы после окончания календарной зимы длился в предыдущие 10 лет от 19 до 51 дня, из хранилищ за этот период поднимали от 1,8 до 11,2 млрд кубометров газа, в 2025 году этот показатель может быть превышен", – предупредил "Газпром".Тревожные звоночки по поводу уровня заполненности ПХГ в ЕС прозвучали ещё в начале февраля 2025 года. Тогда стало понятно, что ряд стран ЕС, в том числе имеющие значительные мощности по хранению газа, допустили снижение уровня заполненности ПХГ ниже промежуточных целевых значений, установленных регламентом Еврокомиссии.О других аспектах интереса США к "Северным потокам" - в статье Марины Поляковой и Анны Черкасовой "Тайный ход США. Bild сообщил, что представитель Трампа ведет переговоры о реанимации "Северных потоков"* Является в России иноагентом

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украина, сша, европа, дональд трамп, дмитрий песков, роберт фицо, ес, газпром, bild, северный поток-2, северный поток, эксклюзив