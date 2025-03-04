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Украина будет на переговорах, но потом: Ищенко о том, может ли Киев "вернуть" часть утраченных территорий
Украина будет на переговорах, но потом: Ищенко о том, может ли Киев "вернуть" часть утраченных территорий - 04.03.2025 Украина.ру
Украина будет на переговорах, но потом: Ищенко о том, может ли Киев "вернуть" часть утраченных территорий
В одном случае Украина может получить назад какие-то занимаемые сегодня Россией территории, потому что она претендует не на всё даже сейчас. В другой ситуации вся Украина может исчезнуть как государство. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-03-04T05:00
2025-03-04T05:00
2025-03-04T05:00
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сша
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Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может вернуть себе часть утраченных территорий. По мнению Ищенко, Украине территории "еще терять и терять", и от чего США собираются их возвращать — непонятно.В одном случае, допустил политолог, Украина может какие-то занимаемые сегодня Россией территории получить назад, потому что Россия претендует не на всё даже сейчас. В другой ситуации вся Украина может исчезнуть как государство, о чём тоже говорил президент США, добавил он.Ищенко подчеркнул, что переговоры об Украине ещё даже не начались, а присутствие на них самой Украины, когда от неё понадобится основной конструктив, предполагается вообще потом, когда переговоры уже закончатся, и основные параметры соглашения между Россией и США будут определены. "И Украина будет только одним из параметров этого соглашения. То есть прежде чем рассуждать, что может Трамп и что не может, надо дождаться нормального переговорного процесса между Россией и Штатами об урегулировании политических, геополитических противоречий", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Пока Трамп торгуется с Россией, элиты Евросоюза готовят удары по его союзникам в Европе" на сайте Украина.ру.О том, как усилия Трампа стали давать первые результаты — в материале Ростислава Ищенко "Первые "успехи" Трампа. Фанфары дудят, но надолго ли?" на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, политика, украина, сша, россия, ростислав ищенко, дональд трамп
Украина будет на переговорах, но потом: Ищенко о том, может ли Киев "вернуть" часть утраченных территорий
В одном случае Украина может получить назад какие-то занимаемые сегодня Россией территории, потому что она претендует не на всё даже сейчас. В другой ситуации вся Украина может исчезнуть как государство. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может вернуть себе часть утраченных территорий. По мнению Ищенко, Украине территории "еще терять и терять", и от чего США собираются их возвращать — непонятно.
"Когда дипломатические ведомства России и США возобновят нормальную работу, потом начнутся переговоры по следующим пунктам. Где вы здесь видите Украину? Ее пока не видно", — указал Ищенко.
В одном случае, допустил политолог, Украина может какие-то занимаемые сегодня Россией территории получить назад, потому что Россия претендует не на всё даже сейчас. В другой ситуации вся Украина может исчезнуть как государство, о чём тоже говорил президент США, добавил он.
Ищенко подчеркнул, что переговоры об Украине ещё даже не начались, а присутствие на них самой Украины, когда от неё понадобится основной конструктив, предполагается вообще потом, когда переговоры уже закончатся, и основные параметры соглашения между Россией и США будут определены.
"И Украина будет только одним из параметров этого соглашения. То есть прежде чем рассуждать, что может Трамп и что не может, надо дождаться нормального переговорного процесса между Россией и Штатами об урегулировании политических, геополитических противоречий", — заключил собеседник издания.
О том, как усилия Трампа стали давать первые результаты — в материале Ростислава Ищенко "Первые "успехи" Трампа. Фанфары дудят, но надолго ли?" на сайте Украина.ру.