https://ukraina.ru/20250304/1061509498.html

Украина будет на переговорах, но потом: Ищенко о том, может ли Киев "вернуть" часть утраченных территорий

Украина будет на переговорах, но потом: Ищенко о том, может ли Киев "вернуть" часть утраченных территорий - 04.03.2025 Украина.ру

Украина будет на переговорах, но потом: Ищенко о том, может ли Киев "вернуть" часть утраченных территорий

В одном случае Украина может получить назад какие-то занимаемые сегодня Россией территории, потому что она претендует не на всё даже сейчас. В другой ситуации вся Украина может исчезнуть как государство. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-03-04T05:00

2025-03-04T05:00

2025-03-04T05:00

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Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может вернуть себе часть утраченных территорий. По мнению Ищенко, Украине территории "еще терять и терять", и от чего США собираются их возвращать — непонятно.В одном случае, допустил политолог, Украина может какие-то занимаемые сегодня Россией территории получить назад, потому что Россия претендует не на всё даже сейчас. В другой ситуации вся Украина может исчезнуть как государство, о чём тоже говорил президент США, добавил он.Ищенко подчеркнул, что переговоры об Украине ещё даже не начались, а присутствие на них самой Украины, когда от неё понадобится основной конструктив, предполагается вообще потом, когда переговоры уже закончатся, и основные параметры соглашения между Россией и США будут определены. "И Украина будет только одним из параметров этого соглашения. То есть прежде чем рассуждать, что может Трамп и что не может, надо дождаться нормального переговорного процесса между Россией и Штатами об урегулировании политических, геополитических противоречий", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Пока Трамп торгуется с Россией, элиты Евросоюза готовят удары по его союзникам в Европе" на сайте Украина.ру.О том, как усилия Трампа стали давать первые результаты — в материале Ростислава Ищенко "Первые "успехи" Трампа. Фанфары дудят, но надолго ли?" на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, политика, украина, сша, россия, ростислав ищенко, дональд трамп